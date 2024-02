Marius (18) kjøpte vin til 11.000 kroner

Saken oppsummert: Ekspander/minimer faktaboks 18-åringen Marius Tan kjøpte en sjelden vin fra Burgund for 11.000 kroner på Vinmonopolet.

Marius Tan (18) er over gjennomsnittet interessert i vin og er blant flere i køen inn til Vinmonopolet i Kristiansand torsdag ettermiddag.

Dagens mål er å få tak i den sjeldne vinen fra Burgund.

Inne i butikken er Tan klar med kortet. Han betaler 11.000 kroner for flaskene med vin.

– Det er til meg selv. Mange er interessert i denne vinen, så det er en god investering, sier han.

Etter en lang kø for å få tak i Burgund vin står Marius Tan klar med flaskene pakket opp og klar for å ta med hjem. Foto: Lilli Storrønningen / NRK

Vininteressen falt naturlig i smak for Tan. Han beskriver faren sin som vinfanatiker, og mener at mye av interessen kommer fra han.

18-åringen forklarer at flaskene anses som de beste i verden.

– Det er veldig høy etterspørsel, og veldig få antall flasker, sier han.

Det er lang kø inn til Vinmonopolet torsdag morgen når de sjeldne vinene fra Burgund blir sluppet. Foto: Lilli Storrønningen / NRK

Sjelden vare

– Burgund er et av verdens mest berømte vindistrikt. Den høye etterspørselen overskrider tilbudet som finnes, sier vinjournalist Ingvild Tennfjord.

Flere av flaskene koster over 80.000 kroner per stykk.

Tennfjord forteller at det er mange som ønsker å betale denne prisen.

– Får du tak i en flaske, kan du sette deg på flyet til en av storbyene og selge den videre for en betydelig høyere sum, sier hun.

Vinjournalisten mener at prisene er høye, men at prisene i Norge er rimelige i forhold til resten av verden på grunn av Vinmonopolets lave påslag.

Hun beskriver vinen som samleobjekter, men påpeker at det også er masse annen god vin i verden.

– Når folk står i lange køer og vinen er så dyr, er det lett å føle at du går glipp av noe. Det finnes masse annen vin av høy kvalitet å få kjøpt, laget på druene chardonnay og Pinot noir.

Ifølge vinjournalist Ingvild Tennfjord koster enkelte av flaskene fra Burgund 80.000 kroner. Foto: Sturlason/Kagge forlag

Alltid noe igjen

Presseansvarlig for Vinmonopolet AS Jens Nordahl, forteller at Burgund-slippet er noe av det største som skjer i løpet av et år.

I Oslo startet køen allerede en måned før slippet.

– Burgundvin er det som skaper mest og lengst køer. Det er enormt stor interesse, men det er alltid noe igjen i butikkene, sier han.

Vinmonopolet fikk omtrent 30.000 flasker totalt, og fordelte dette på butikkene rundt omkring i landet.

Flere har overnattet i køen for å få tak i de eksklusive vinene. Foto: Lilli Storrønningen / NRK

Egner seg for lagring

Nordahl forteller at de mest sjeldne flaskene går fort.

Han var innom butikken på Aker Brygge for å sjekke trøkket.

– Noen blir solgt raskt, men det tar noen dager til uker før alt er utsolgt. Det er alltid vin igjen til de som kommer utover dagen, sier han.

Nordahl forklarer hvorfor vinen er spesiell.

– Dette er vin som egner seg godt for lagring. For de vininteresserte er det lett å smake hvor den kommer fra. De som er interessert synes det er verdt prisen, for så godt smaker det når man kan sin Burgund, sier han.

Marius Tan (18) er godt fornøyd med dagens kjøp. Han forteller at både pengene og tiden var verdt det. Foto: Lilli Storrønningen / NRK

18-åringen Marius Tan har ikke bestemt seg for hva han skal gjøre med vinen, men er godt fornøyd med dagens handel.

– Det er legendarisk vin, fra en legendarisk produsent, sier han før han fornøyd går ut av Vinmonopolet.