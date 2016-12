For første gang holder de åpent på nyttårsaften

Det er fulle hyller hos Vinmonopolet for å ta unna romjulstrøkket. Foto: Roar Strøm / NRK

Det stables flere varer opp i hyllene på Vinmonopolet i Molde. De er vant med at det er trøkk i romjula, og i år så skal de ha åpnet en ekstra dag. For i 2014 bestemte Stortinget at Vinmonopolet kan holde åpent alle høytidsaftenene med unntak av julaften. Men det er først i år at fagforeningene og ledelsen i vinmonopolet har fått på plass en ny tariffavtale.

Nyttårsaften blir derfor første anledning til å handle polvarer på en høytidsaften på alle Vinmonopol i landet med unntak av ett sted.

Butikksjef Arild Ånesbug synes nyordningen er grei.

Mickaella Charron har å henge fingrene i i kassa. Foto: Roar Strøm / NRK

– Vi vil være tilgjengelig for kundene og ha et godt tilbud slik at de får det dem skal ha til nyttår og får feire.

Og pågangen har de allerede begynt å merke. Mange vil ha musserende viner til nyttårsfeiringen.

– Det er jo bare andre dagen i romjula, men vi merker økningen allerede nå. Og i år blir det nok jevnere siden vi har åpent helt til nyttårsaften. Da får vi ikke det samme rushet, sier han.