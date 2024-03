Vi blir stadig bombardert med ulike helseråd i sosiale medier – både fra fagpersoner og fra folk som egentlig ikke har peiling på hva de prater om.

I det siste er det stresshormonet kortisol og måling av kortisolnivå som har vært snakkisen på blant annet TikTok.

Men trenger vi egentlig å bekymre oss over det?

Ifølge ekspertene er svaret nei.

Dette er kortisol: Ekspander/minimer faktaboks Kortisol er mest kjent som «stresshormonet» fordi nivåene stiger noe under stress.

Kortisol er et hormon med mange viktige funksjoner i kroppen. Det finnes alvorlige sykdommer der nivået av kortisol kan bli for lavt (Addisons sykdom) og andre der det kan bli for høyt (Cushings syndrom). Dette er sjeldne sykdommer hos barn og unge.

Selv om stress kan gi en økning i kortisol så blir ikke nivåene så høye som de blir ved sykdom.

Kortisol er et hormon som lages i binyrene.

Kortisolnivået varierer mye i løpet av dagen. Hvis man har en normal døgnrytme er det høyest tidlig om morgenen og lavest rundt midnatt.

Reguleringen av kortisol er en del av et svært komplisert system, som påvirker og påvirkes av hjernen og nervesystemet vårt og av mange andre hormonsystemer. Kilde: Line Sletner, seniorrådgiver i Helsedirektoratet, Brage Ulvmoen, fagansvarlig lege i ung.no.

Varierer fra dag til dag

Som kjent kan man møte på mange stressmomenter i løpet av en dag.

Det kan være at man gruer seg til en matteprøve, at man må løpe etter bussen, eller at man har en stressende dag på jobb.

Og selvfølgelig tusen andre ting.

Les også Økt etterspørsel gir mangel på ADHD-medisin: – Alternativet blir å kjøpe det på gata

Seniorrådgiver i Helsedirektoratet, Line Sletner forteller at kortisolnivåene våre derfor vil variere fra dag til dag.

– Nivået går opp ved små eller store stressmomenter, men så går det også fort ned igjen. Det er akkurat sånn det skal være.

Seniorrådgiver i Helsedirektoratet, Line Sletner mener vi ikke trenger å tenke over kortisolnivået vårt. Foto: Privat

Hun mener folk flest ikke trenger å tenke over kortisolnivåene sine.

– En prøve som viser en høy verdi kan bare bety at du var nervøs før du tok prøven.

Hun tror at ved å fokusere på kortisolnivåene sine kan man faktisk oppnå det motsatte av det man ønsker – nemlig mer stress.

Vanlige symptomer

I videoene på TikTok ramses det opp symptomer som:

Hodepine

Trøtthet

Søtsug

Muskelsmerter

Ryggsmerter

Oppblåsthet

Dårlig søvnkvalitet

Vektøkning

Dårlig immunforsvar

Angst og overtenking

Dette skal ifølge profilene skyldes et ubalansert kortisolnivå.

Noen legger også ved løsninger på problemet – hos andre må man melde seg på et kurs gjennom å trykke på en lenke.

Slik kan en typisk video om kortisol se ut. Du trenger javascript for å se video. Slik kan en typisk video om kortisol se ut.

NRK har forsøkt å få kontakt med profilen bak videoen, men foreløpig uten hell.

Sletner bekrefter at mye stress og belastning over lang tid har konsekvenser for helsa vår.

– Men i hvor stor grad små variasjoner i kortisolnivå har en direkte effekt på helsa, er usikkert.

Les også Nordmenn og rødt kjøtt: Mer eller mindre uforandret de siste fem årene

Økonomiske hensikter

Brage Ulvmoen er fagansvarlig lege i ung.no og reagerer på intensjonene bak enkelte av videoene som florerer rundt temaet.

– Noen av innholdsprodusentene presenterer løsningen i form av et produkt eller et tilskudd der de har en åpenbar økonomisk interesse.

Brage Ulvmoen, fagansvarlig lege i ung.no får flere spørsmål fra unge som har sett videoer om helse på TikTok. Foto: Ung.no

Ulvmoen kaller det et konstruert problem, fordi noen av videoene gir inntrykk av at normale stressreaksjoner kan føre til farlige nivåer av kortisol og alvorlig sykdom.

– Det mange av disse videoene gjør er at de blander disse viktige skillelinjene mellom sykdom og kroppens normale funksjon.

I likhet med Sletner mener han at det svært sjeldent er nødvendig å måle kortisolnivåene hos unge.

Likevel synes han det er positivt om videoene resulterer i økt fokus på stressmestringsteknikker.

Det er Sletner enig i.

– Mange av rådene som kommer fram, om et sunt kosthold, regelmessig søvn, trening i moderate mengder og avspenning er gode generelle råd som kan støttes. Men å knytte dette direkte til kortisolverdier målt i blod eller spytt har lite hensikt, sier hun.

Får flere henvendelser rundt temaet

Ulvmoen sier han flere ganger har fått spørsmål knyttet til temaet.

De fleste spørsmålene kommer fra unge gutter som trener.

G1 Gutt 15: Hei. Vil si at jeg er over gjennomsnitt interessert i trening for min alder. Elsker å lese om trening, kosthold og faktorer som kan gjøre forskjell på min trening. Har sett at mange drar for å ta blodprøve for å sjekke hvor mye testosteron de har i kroppen, kortisol nivå osv. Kan jeg gå og sjekke dette hos en lege som 15 åring? Hva syns du om jeg begynner å telle kalorier?

– At ungdom henvender seg til oss i ung.no etter at de har sett helsepåstander er positivt, det viser at de er ressurssterke og kildekritiske til innhold på nett, sier Ulvmoen.

G Gutt : Hei, jeg er en 16 år gammel gutt som har trent i 1 år nå. Jeg tar noen kosttilskudd og jeg vil dere skal svare. Jeg tar Ashwagandha: For lettere innsovning, hjelper å holde kortisol nede og opprettholder testosteron. Kan du bare svare om dette er veldig farlig liksom?

Han er mer bekymret for de som eksponeres for slike helsepåstander og som ikke oppsøker en kvalitetssikret kilde.

Les også Her er sju grunnar til at onani kan vere bra for deg

– TikTok som plattform har fått mye negativ omtale det siste året. Jeg er opptatt av at vi voksne ikke må svartmale en hel plattform, det finnes også mye godt innhold på TikTok og det er en viktig kilde til underholdning for mange.

Gjelder ikke kun for ungdom

– Kortisol er kortisol, og det som gjelder for unge gjelder også for voksne, sier Sletnes.

Hun mener at videoene ikke har mer hensikt for de som er over 30 år.

Unormalt høyt kortisolnivå skyldes som regel alvorlig sykdom, og er ifølge Helsedirektoratet, svært sjeldent hos både barn, ungdom og voksne.

– En undersøkelse viste at i aldersgruppen 0-20 år er det under 1 person per 1 million i året som har sykdommen Cushings syndrom (for høyt nivå av kortisol), legger Ulvnes til.

For de over 18 år er det 1-3 personer per 1 million.