Sjekk dette før du bestiller ferie for 2021

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Drømmer du om sol og strender nå som det er mørkt og kaldt ute? Du er ikke alene.

– Folk bestiller fortsatt reiser, men lenger frem i tid, fra januar og ut i sommersesongen, sier Nora Aspengren, kommunikasjonsansvarlig for reiseselskapet Tui.

Myndighetene har bedt oss om å droppe unødvendige turer frem til 15. januar.

I dag er det mulig å kjøpe flybilletter til røde land. Det er også rabatterte reiser til salgs gjennom Tui, Apollo og Ving med avreise i desember.

Advarer mot å bestille nå

Det kan være fristende å sikre seg en billig ferietur til neste år, men det kan koste deg dyrt.

– Det er et sjansespill å kjøpe en reise nå, i håp om at smittesituasjonen endrer seg innen avreise, sier Andreas Bibow Handeland i Europeiske Reiseforsikring.

Forsikringsselskapene NRK har snakket med, advarer mot å bestille reiser til utlandet nå.

– Bestiller du en reise til et sted, mens stedet er rødt, har du fraskrevet deg all avbestillingsdekning uansett når du skal reise, sier Ole Irgens i Tryg forsikring.

En reiseforsikring dekker akutte og uventede hendelser som du ikke har kontroll over.

Hvis et sted som var rødt da du betalte for turen, forblir rødt når du skal reise, kan du ikke si at det er uventet. Da kan du glemme å få pengene igjen fra reiseforsikringen hvis du vil avbestille.

Det gjelder også hvis du ikke får reist på grunn av ikke-koronarelaterte hendelser som for eksempel at du brekker foten.

– Det kan føles urettferdig, men vi som et privat selskap må sette grenser for hva vi dekker og hva vi ikke dekker, sier Bjarne Rysstad i Gjensidige.

Kanselleres ikke automatisk

Du tenker kanskje at denne problemstillingen ikke er særlig relevant. Reiseselskapene må jo refundere pengene hvis reisen ikke blir noe av.

– Gjennom forbrukerkjøpsloven har du krav på full refusjon fra fly- eller reiseselskapet, hvis det er de som kansellerer, sier Pia C. Høst i Forbrukerrådet.

Det er derimot ikke gitt at reisen automatisk kanselleres fordi et land er rødt ved avreise. Reiserådene fra norske myndigheter er råd og ikke forbud.

– I utgangspunktet er det ikke er ulovlig å selge billetter til fremtidige reiser til land som er røde nå. Det er heller ikke ulovlig å tilby reiser til land som er røde ved avreise, sier Høst.

I noen tilfeller kan avganger til røde land gå som planlagt. Det er opp til reiseselskapene.

Oversikt over karanteneregler ved innreise til Norge. Rød farge = høy smittespredning og du må i karantene. Gul farge= økt risiko, du må ikke i karantene. Rød farge skravert = ikke nok data om smittespredning, du må i karantene. Kartet er gjelder fra 24. oktober 2020. Foto: Folkehelseinstituttet

Tilbyr mer fleksibilitet

– Ting endrer seg raskt. Så vi har forberedt oss slik at vi kan tilby reiser når det åpnes for reisevirksomhet, sier Aspengren i Tui.

Hun forteller at de har mer fleksibel booking, rausere avbestillingsregler og egne forsikringer.

– Hvis et land forblir rødt, så kan kundene våre utsette reisen eller få pengene tilbake.

Det samme gjelder ikke for et av Skandinavias største flyselskap.

I dag har SAS opp mot 380 avganger og flyr til 75 røde destinasjoner.

– Vi flyr fordi det er en etterspørsel for passasjerer og last. Mange har nødvendige reiser til utlandet, selv om det er anbefalte reiserestriksjoner, sier John Eckhoff, pressesjef i SAS.

SAS kansellerer ikke automatisk avganger til rødmerkede land.

Dermed får du ikke pengene igjen fra flyselskapet, hvis du ikke ønsker å reise til et rødt land. Med mindre du har kjøpt en dyrere billett.

– Vi tilbyr pluss-billetter med mer fleksibilitet. Prisen for en refunderbar billett er en relativ rimelig forsikring, sier Eckhoff.

Forbrukerrådet har ikke sett nøye på de nye bestillingsvilkårene eller trygghetspakkene som nå tilbys.

– Vi forventer at forbrukere ikke skal betale ekstra for rettigheter som de allerede har krav på gjennom forbrukerkjøpsloven, sier Høst.