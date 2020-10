Regjeringen gjør unntak i reiserestriksjonene

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– I dag trer det i kraft forskriftsendringer som gir unntak fra innreiserestriksjonene, slik at flere familiemedlemmer kan komme til Norge for å besøke sine slektninger, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland under dagens pressekonferanse.

Unntaket vil gjelde:

Barn og stebarn over 21 år til personer bosatt i Norge.

Foreldre og stebarn til barn over 21 år bosatt i Norge.

Besteforeldre og stebesteforeldre til personer bosatt i Norge.

Barnebarn og stebarnebarn til personer bosatt i Norge.

Etablerte kjæresters barn.

Ektefeller, registrerte partnere, samboer og barn til norske borgere som er bosatt i utlandet og som reiser på besøk til Norge sammen med den norske borgeren.

EØS borgere og deres familiemedlemmer bosatt i et tredje land.

– Statsministeren har vært tydelig på at dette må på plass før jul. Mange barn har ønsket å få besøk av besteforeldre. Det er veldig viktig for oss å understreke at reglene om karantene gjelder, og de øvrige smittevernreglene, sier Mæland.

Mæland sier at regjeringen hele tiden har forsøkt å finne balansen mellom smittevern og andre viktige samfunnshensyn. Om smittesituasjonen tilsier at det er forsvarlig, så vil det også fremover åpnes gradvis opp for innreise nye grupper.

I tillegg er mer enn 1,2 mrd. kroner allerede utbetalt til organisasjoner med betydelige inntektsbortfall. Nå er det bevilget ytterligere én milliard kroner for å forlenge ordningen ut året, sier Mæland.

I tillegg deles det nå ut 130 millioner kroner til etablerte ordninger i kultursektoren for å stimulere til aktivitet.

helse- og omsorgsminister Bent Høie. Foto: Stian Lysberg Solum / Stian Lysberg Solum

– Det går kort tid fra smitten øker lokalt, til helsetjenesten og andre rammes

– Situasjonen er fortsatt krevende i Hammerfest. Det blir nå rapportert om 15 smittede ansatte, og tre smittede pasienter. Mer enn 120 personer ved sykehuset er satt i karantene. Det sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.​​​​​​​

Høie sier at situasjonen er krevende, men innsatsen og dugnaden som finner sted nå, er imponerende.

Han mener det går for kort tid fra smitten øker lokalt, til helsetjenesten og andre rammes.

– I Norge har vi nå få personer som er innlagt på sykehus med covid-19. Hvis smitten slippes løs vil sykehusene overbelastes, og selv rammes av smitte. Da vil nok en gang mange pasienter med andre sykdommer oppleve at de ikke får behandling, kontroller og oppfølging. Helse og liv vil gå tapt, sier Høie.

Høie understreker at viruset fortsatt er like farlig. Og at smitten nå flytter seg til andre grupper, enn unge i mange land.

– Både forskere og fagfolk tilbakeviser at viruset har blitt mindre farlig. Smitten har beveget seg fra de unge, til de eldre. By etter by erklærer portforbud, land etter land erklærer helsekrise. Vi har ikke kommet dit, og jeg håper at vi ikke gjør det. Jeg håper vi fortsatt greier å holde smitten nede, og samfunnet åpent. Dette handler ikke om å beskytte noen, det handler om å beskytte mange, sier Høie.

Helsedirektør i Folkehelseinstituttet, Bjørn Guldvog. Foto: Jil Yngland / NTB

Relativt lite smitte i Norge

Sammenlignet med andre land er det få som har blitt alvorlig syke og dødd, og i dag er det relativt lite smitte generelt i Norge. Det sier Helsedirektør i Folkehelseinstituttet, Bjørn Guldvog.

– Samtidig ser vi nå nye lokale utbrudd, og fylkesmennene rapporterer at håndteringen av de lokale utbruddene er utfordrende for flere av kommunene. Særlig små kommuner opplever at kapasiteten til å ta prøver og spore opp smitte, raskt blir presset, sier Guldvog.

Guldvog sier at store deler av landet kan holdes åpent hvis vi klarer å holde smittetallene lave.