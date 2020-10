Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Norsk reiseliv har ventet med hjertet i halsen på kompensasjonsordningen som regjeringen har lovet skal komme. Kritikken har haglet i ventetiden.

– Det har tatt for lang tid. Mange reiselivsbedrifter har tatt opp lån for å kunne betale regninger, meldte reiselivsnæringa i Lofoten.

Tidlig i oktober lovet regjeringen en kompensasjonsordning for reiselivet. Men det skulle ta fire uker før regjeringen klarte å bli enige med Frp.

I ettermiddag presenterte næringsminister Iselin Nybø (V) hva de har blitt enige om:

– Reiselivet er en av bransjene som er hardest rammet av koronapandemien. Den har fortsatt behov for støtte. For å identifisere tiltak som kan stimulere og hjelpe bedriftene har vi hatt tett dialog med partene i arbeidslivet. Målet er å bevare arbeidsplasser, og bidra til at ellers levedyktige reiselivsbedrifter kommer seg gjennom denne krisen, sier Nybø.

Ordningen for reiselivet vil bygge på den midlertidige kompensasjonsordningen for næringslivet som ble avviklet etter august.

Reiselivsbedrifter med stort omsetningsfall vil få kompensert en andel av sine faste, uunngåelige kostnader. Ordningen vil være rettet mot dem som er hardest rammet.

USIKKERHET: Sjef for Hattvika Lodge i Lofoten, Kristian Bøe, sier at de har 10 til 15 prosent belegg på sengeplassene. Foto: Daniel Ernst / Privat

Får dekt halparten av inntektstapet

Kompensasjonsordningen gjelder fra september og ut året 2020.

For å kvalifisere til tilskudd, må bedriften kunne vise til et omsetningsfall på 40 prosent eller mer, sammenlignet med samme periode i fjor. Tilskuddet beregnes på samme måte som i den midlertidige kompensasjonsordningen for næringslivet:

50 prosent av faste kostnader blir kompensert. Regjeringen foreslo opprinnelig 30 prosent.

Støtten beregnes oppad til 10 millioner kroner per foretak per måned.

Regjeringen har satt av 1,4 milliarder kroner til reiselivsnæringen.

Inkludert i dette er 100 millioner til småbedrifter rundt reiselivsnæringen. Disse må kunne bevise at de har minst 80 prosent av sin inntekt knyttet til reiseliv, som for eksempel butikker. Denne såkalte ventilordningen er doblet i forhold til regjeringens opprinnelige forslag.

Ordningen vil gjelde for overnattingsbransjen, serveringsbransjen, formidlingsbransjen, event-, messe- og konferansearrangører, passasjertransport med buss eller rutebil og båt, ground handling, og bakketjenester, museer, alpinanlegg, fornøyelses- og opplevelsesparker, og reiselivsrelatert utleie av biler og sports- og fritidsutstyr.

ANDEL AV ARBEIDSSTYRKEN ARBEIDSLEDIGE

FØR KORONA ARBEIDSLEDIGE

ETTER KORONA Reiseliv og transport 3.4% 8.7% Kontorarbeid 3.2% 5.7% Industriarbeid 3.3% 5.7% Ledere 2.4% 5.4% Butikk- og salgsarbeid 2.9% 5.1% Vis alle

Næringslivet fornøyd

NHO er glad for at usikkerheten nå er bort for norsk reiseliv.

Direktør i NHO Reiseliv, Kristin Krohn Devold, sier det lenge var usikkert om reiselivsnæringen i det hele tatt skulle få noe ekstra hjelp de siste månedene av året. Deretter var næringen bekymret for om 1 milliard kroner, som regjeringen antydet, ville bli nok for å overleve.

– NHO er veldig glad for at vi har fått en avklaring fra regjeringen. Og at de har lyttet til partene, er beskjeden fra Krohn Devold.

Ivar Horneland Kristensen i hovedorganisasjonen Virke sier regjeringens ordning gir liv og håp om at bredden i norsk reiseliv kan overleve pandemien. Han takker for at regjeringen har hatt så tett dialog med næringen.

Virke legger samtidig vekt på at næringen trenger forutsigbarhet også ut i 2021.

– Når vi nå får dette på plass så må vi også tenke at dette kan komme til å vare lengre. Derfor er jeg glad for at statsråden er tydelig på at her må vi ha dialog videre framover ut over nyttårsaften 2020.

– Støttebeløpet beveget i riktig retning

Også LO-leder Hans-Christian Gabrielsen er stort sett fornøyd.

– Takk for arbeidet, at vi partene har vært inkludert både i arbeidet med ordningen. Vi opplever at vi har blitt tatt på alvor og lyttet til. Selv om vi skulle ønske vi hadde kommet lengre på en del områder.

Gabrielsen mener støttebeløpet er beveget i riktig retning. Samtidig understreker han bekymring for om det blir nok dersom situasjonen skulle vedvare eller bli verre.

Han frykter også at noen næringer vil falle utenfor kriteriene som regjeringen har satt opp for ordningen for reiselivet.