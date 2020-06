Du kan dekkes av forsikringen, selv om du trosser UDs reiseråd

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Da koronaen brøt ut, ble det raskt klart at man ikke kunne regne med hjelp fra forsikringsselskapene, dersom man trosset Utenriksdepartementets reiseråd.

UD fraråder fortsatt reiser som ikke er strengt nødvendige, til alle land utenom Norden, men nå har flere av forsikringsselskapene snudd.

Bordeaux i Frankrike er normalt et sted mange nordmenn reiser til.

NRK har ikke oversikt over alle forsikringsselskapene, men har vært i kontakt med de største.

Her gjelder reiseforsikringen, selv om du trosser UDs reiseråd:

Eika

Fremtind

Frende

Gjensidige

Forsikringsselskapene anbefaler samtidig alle å følger reiserådene fra norske myndigheter og tar forbehold om alt som har med korona å gjøre.

Tyverier eller ulykker

– Vi kan ikke sette oss til doms over andre. Er du i Tyskland og blir frastjålet kameraet eller mobilen, hvorfor skulle ikke vi da hjelpe?

– Mye kan skje, som ikke er knyttet til korona, sier Bjarne Aani Rysstad, i Gjensidige. Selskapet er en av flere som dekker skader selv om du trosser reiserådene. Foto: Mats Stordal / Gjensidige

Det sier Bjarne Aani Rysstad, kommunikasjonssjef i Gjensidige skadeforsikring. Han sier det har vært endring underveis, og at de nå har kommet til at dette er rett.

– Hvordan skal dere kunne vurdere hva som er relatert til korona?

– Jeg er ikke i tvil om at det vil komme vanskelige saker. Et sted må vi sette en grense, men her må vi gjøre som i andre saker og vurdere hver sak for seg, sier Rysstad.

Frende forsikring vurderer situasjonen på samme måte.

– Mitt inntrykk er at folk er veldig usikre. Det er jo ikke forbud mot å reise, men en anbefaling, sier kommunikasjonssjef i Frende, Heidi Tofterå Slettemoen.

– Nybrottsarbeid

Hvis du blir påkjørt av en bil, mister bagasjen eller blir akutt syk av andre ting enn korona, forteller hun at reiseforsikringen gjelder.

Sirmione ved Gardasjøen nord i Italia.

– Hva er koronarelatert for dere?

– Dette er nybrottsarbeid for oss. Noe er åpenbart, andre saker kan bli vanskeligere. Da stoler vi på dokumentasjonen vi får.

Frendes vurdering har vært at folk har kjøpt en tjeneste. De vurderer selv hvilke reiser som er nødvendige for dem.

Informasjonsdirektør Sigurd Ulven i Eika-gruppen sier de ikke er forpliktet til å følge UDs reiseråd.

– Vi kan ikke pålegge kundene å innrette seg etter noe som ikke er avtalt i våre vilkår. Forsikringen gjelder som avtalt, men ikke for det som er koronarelatert.

Mange spørsmål

Mange har den siste tiden kontakten forsikringsselskapene og stilt spørsmål rundt dette. Fremtind, forsikringsselskapet til SpareBank 1 og DNB, endret sine vilkår denne uken.

– Denne situasjonen gjør at vi har måttet gå i dybden. Det er et tegn i tiden at folk vurderer å reise mot reiserådene, sier Simen Berntsen Rudi, kommunikasjonssjef i Fremtind.

Han sier de fraråder kundene å reise, men hvis man trosser reiserådene, gjelder reiseforsikringen så lenge det ikke er koronarelatert.

– Vi kan ikke nekte folk å reise, sier han.

Hvis man bli syk på reisen

Alle forsikringsselskapene understreker at den som velger å trosse UDs reiseråd, må være klar over at helsevesenet lokalt kan være begrenset på grunn av koronapandemien.

Det kan derfor være vanskelig å få hjelp. Det kan også være vanskelig å komme seg hjem, dersom man blir syk.

Situasjonen i det landet man reiser til, kan også plutselig endre seg.

Tryg og Europeiske holder igjen

Har du reiseforsikring gjennom Europeiske Reiseforsikring eller Tryg, gjelder ikke reiseforsikringen, dersom du reiser til et land eller områder myndighetene fraråder reiser til.

– Disse rådene er gitt med bakgrunn i smittesituasjonen og for å unngå import av smitte til Norge. Norske myndigheter er de som har best forutsetninger for å vurdere situasjonen. Vi som forsikringsselskap kan ikke overprøve dette.

Det sier Sigmund Clementz, informasjonssjef i Europeiske Reiseforsikring som er en del av If.