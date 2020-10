Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Faren for at det ikke blir normal jul er også til stede. Vi skal ikke se langt utenfor dette landets grenser uten å bli litt skremt over situasjonen og hvor raskt smitten har kommet tilbake og hvor sprengt helsekapasiteten er i en del land, sa Solberg under Dagsnytt 18 på NRK fredag.

Tidligere fredag varslet regjeringen på en pressekonferanse at det kommer nye smitteverntiltak mot korona i neste uke. De er bekymret for de pågående lokale utbruddene.

– Vi har nå det høyeste antall innlagte pasienter med covid-19 siden mai. Det er en betydelig risiko for at tallene vil fortsette å stige slik vi ser i Europa, sa statsministeren.

– Tåler en arbeidsøkt i november

Solberg sier det ikke er god nok oppfølging av smittevernreglene i alle grupper nå. Det er det tydelige signalet når smittetallet har tikket oppover, og man ser økning flere steder rundt omkring i landet.

– Så det er litt pekefingeren. Hvis vi klarer å få ned smittetallene i november så har vi sjanse for å få den julefeiringen som mange ønsker, sa hun på Dagsnytt 18.

Helseminister Bent Høie sier til NRK at de nye tiltakene først og fremst handler om å ta være på liv og helse, og unngå at Norge havner i samme situasjon som mange andre land.

– Så tror jeg veldig mange av oss tenker at vi kan tåle en arbeidsøkt i november nå for at vi ikke skal være i den samme situasjonen rundt juletider, sier han.

Helseminister Bent Høie sier reiserestriksjoner innenlands er tiltak som er forbeholdt situasjoner som er langt verre enn den vi har i dag. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Vil unngå koronafaste studenter

Helseministeren sier også at situasjonen må bli mye verre enn den er i dag før studenter og andre som håper å komme seg hjem til jul blir koronafaste.

– Innenlandsråd og reiserestriksjoner er en del av den pakken med tiltak vi har, men det er forbeholdt verre situasjoner enn den vi har nå. Det vi nå gjør har som hensikt å unngå at vi kommer i den situasjonen til jul, sier Høie.

Statsministeren sier fredagens oppfordring til å følge smittevernrådene, og annonsering av nye tiltak, er en bønn til nordmenn om en felles innsats slik at julen kan bli «nokså normal».

– Jeg tror alle ønsker en nokså normal jul. Jeg sa under min tale på Høyres landsmøte at jeg så fram mot en jul der besteforeldre kunne sitte sammen med sine barnebarn. Men det er dette det nå dreier seg om – hvis vi nå tar et krafttak for å få ned smitten, så har vi større garantier for at storfamilien kan samles og feire jul sånn som vi pleier, sier Solberg.