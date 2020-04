Eggene kan ha påskeferie på benken

Flere butikker har oppfordret kundene til å ta påskehandelen tidlig i år.

Er du en av dem som har kjøpt mer egg enn ellers trenger du ikke være redd for at de skal gå til spille.

Norske egg har veldig lang holdbarhet, og klarer seg lenge etter best før-datoen, sier Anne Marie Schrøder Foto: Matvett

– Det er veldig dumt å hamstre mat, men helt håpløst å kaste egg, sier Anne Marie Schrøder fra Matvett.

Liker ikke sol

Norske egg er helt fri for salmonella.

– De kommer med 28 dagers holdbarhet, som er regelen i Europa. Men de klarer seg månedsvis i kjøleskapet og ukevis på benken, sier Schrøder.

Midt på sommeren kan eggene bli dårlig, men resten av året er det ikke noe problem å ha egg på benken, sier Anette Fjelleng Hansen, kokk og matrådgiver hos Matprat, opplysningskontoret for egg og kjøtt. Foto: Creative Commons / Matprat

– Jeg har alltid eggene på benken hele året, forteller kokken Anette Fjelleng Hansen.

Men de kan ikke stå for varmt. Hold dem unna sollys komfyrvarme.

– Så lenge du ikke har det ekstremt varmt i huset skal eggene holde fint i flere uker, legger hun til.

Hvor lenge de klarer seg i romtemperatur er ikke godt å si. Men det er veldig enkelt å sjekke om egget er dårlig.

– Jeg blir veldig lei meg hvis folk kaster egg. I dette tilfellet kan de fint stå på benken til etter påske. Knekk det i to og lukt. Jeg tror ingen kan ta feil av lukten av et råttent egg, ler Schrøder.

LES OGSÅ: Ti ting du kanskje ikke visste om egg

Innholdet kan fryses

– Det er nok mange som baker nå som vi er mer hjemme. Men ikke kast eggeplommene om oppskriften bare inneholder eggehvitene, eller omvendt. Begge deler kan fryses, understreker Schrøder.

Er det fullt i fryseren kan du jo alltids lage noe av eggets andre halvdel.

Har du eggehvite til overs kan du lage marengs eller franske makroner.

Har du eggeplomme til overs kan du lage aioli eller bernaise.

Eller du kan slenge det du har igjen i en smoothie.

– Eggehvite holder seg en uke eller to i kjøleskapet, men plommen er det best å fryse. Det holder seg et halvt år i fryseren, sier kokken.

Lær mer om eggets egenskaper her

Skallet kan også spises

Knust eggeskall inneholder masse kalsium. Foto: Karina Kaupang Jørgensen / NRK

Og når vi først snakker om å kaste minst mulig …

Visste du at også eggeskallet kan spises?

– Det er veldig mye kalsium i skallet. Mal det helt finkorna i kaffekverna og bruk en skje i smoothie, suppe, omelett eller potetmos, foreslår Fjelleng Hansen.

Få ting er verre enn en bit eggeskall i kaka, så pass på at du vasker skallet rent, og knuser det godt til fint mel først.

– Når skallet er helt fint kan du ha det i smoothie, brød, omelett eller hva det måtte være, legger hun til.

Frister ikke kalsium-skall i maten, kan du ha det i jorda.

– Det er sikkert mange som skal stelle i stand hagen i påsken. Knust eggeskall er fint hvis du dyrker grønnsaker, sier Schrøder.

I tillegg til kalk, inneholder eggeskall både nitrogen og magnesium.

– Det er næringsstoffer plantene trenger, så eggeskall i jorda er fint. Men plantene trenger vanlig gjødsel i tillegg, forklarer gartner Marianne Utengen fra Det norske hageselskap.

Åtte lure ting du kan bruke eggeskallet til