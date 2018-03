Åtte lure ting du kan bruke eggeskallet til

Vi spiser faktisk dobbelt så mange egg i påsken som ellers i året, viser ferske tall fra Matprat, opplysningskontoret for egg og kjøtt.

Frokostegget er den soleklare vinneren og kokt egg spist med skje er favoritten. Deretter følger eggerøre, hardkokte egg som pålegg og egg og bacon.

Ta vare på skallet. Det kan nemlig brukes til mye smart. Her er åtte tips.

1. Peeling av huden

Hvis du tar knust eggeskall i krem, får du din egne miljøvennlige peeling. Foto: Anette Torjusen / NRK

Mange dropper peeling fordi man er bekymret for mikroplast i havet. Ved å bruke eggeskall, kan du lage din egne miljøvennlige peeling.

– Du kan for eksempel tilsette fint eggeskall-pulver i såpe, for å peele hendene, sier Kristin Aamot Juliebø, kommunikasjonskonsulent i Matprat, opplysningskontoret for egg og kjøtt.

Du kan også tilsette fint eggeskall-pulver i ansiktsrensen for å oppnå samme peelingeffekt, forklarer hun videre.

2. Fuglemat

Du kan knuse eggeskall og gi det til fuglene. Foto: Anette Torjusen / NRK

Eggeskall inneholder kalsium som kan være bra for fuglene.

Bland eggeskall med fuglefrøene du vanligvis gir.

– Eggeskall er rent kalsium, så alle som trenger eggeskall kan gnaske på det. Det er litt ubehagelig å tygge, så det egner seg best for dyr som sluker maten hel, slik som fugler, sier Petter Bøckman, zoolog ved Naturhistorisk museum til NRK

3. Til rosene dine

Rosene dine har godt at av litt ekstra kalk, som du kan få gjennom å blande jorda med eggeskall. Foto: Anette Torjusen / NRK

Ta vare på eggeskallene til det våres i hagen. NRK-gartner i Hagen min, Steinar Johansen ved Rød planteskole, sier han blander knuste eggeskall inn i jorda til rosene.

– Det er kalk i eggeskallet, som er bra for blomstene. Selv knuser jeg eggeskallene. Noen legger skallet i jorda i hele biter, men jeg synes det er finest når det ikke synes, sier han.

4. I komposten

Egg i kompostjorda gir jorda ekstra kalsium. Foto: Anette Torjusen / NRK

Et annet triks er å blande eggeskall med kompostjorda. Her vil du igjen tilsette kalk fra eggeskallet, forklarer Steinar Johansen.

– Jeg blander eggeskall inn i komposten i bingen og knuser dem godt først, forklarer han.

Selv om eggeskall ikke er et vidundermiddel, som blant annet urin, så tilfører det kalk som er bra for blomstene.

5. Mal på skallet

Eggeskall kan bli til fin påskepynt. Foto: Anette Torjusen / NRK

– Selv om vi har få virkelig store eggkunstnere i Norge, så har vi mange små, sier Kristin Aamot Juliebø.

For å male på egg med de minste, er det kjekt å ha små egg (fordi de har tykkere skall), eggpumpe eller en nål, piperensere, vannfarger og pensler, kosteskaft, malerskjorter, lim, fjær og glitter.

– Det første man må gjøre før man skal male på egg, er å tømme dem. Egg som kommer rett fra kjøleskapet er tyktflytende og vanskelig å få ut innholdet av. Det beste er derfor å bruke romtempererte egg og pumpe ut innholdet med en eggpumpe. Du kan også bruke en nål.

Etter tømming er det viktig å skylle eggene godt og pumpe ut alt vannet. Før man maler på egget må det være tørt.

6. Karse i eggeskall

– Karse smaker veldig godt på brødskiva, og er noe som du kan lage helt selv hjemme. Du trenger fire egg, fire bomullsdotter, to teskjeer karsefrø og vann, sier Aamot Juliebø.

Del eggeskallet, legg i bomull og karsefrø. Vann frøene til slutt.

7. Blomsterpotter

Hva med å bruke skallet til små blomsterpotter? Da kan du sette hele egget med jord i ut i jorda. Foto: Anette Torjusen / NRK

Du kan også bruke eggene til blomsterpotter for andre frø også. I stedet for bomull som til karse, kan du legge i jord.

Vask eggene og legg dem i en kartong i vinduskarmen. Når du skal plante ut blomstene, kan du bare sette dem rett ut i egget.

8. Støpe lys

Hva med å bruke skallene til former for lysstøping? Da trenger du lysstumper og veke. Foto: Anette Torjusen / NRK

– Egget symboliserer nytt liv i påsken, men du kan også gi eggeskallet nytt liv etter påskefrokosten, sier Anja Bakken Riise, leder i Framtiden i våre hender.

Hun har følgende forslag:

– Du kan bruke eggeskallet som form hvis du vil støpe lys. Ta vare på lysestumper i forskjellige farger, og smelt stearinen i vannbad. Hell stearinen i eggeskallet og sett i en veke. La det stivne, så har du et fint lys, sier hun.

Et annet tips er å koke egget i løkskall, så får det en vakker gyllen farge.

– Men min kanskje viktigste oppfordring er å velge økologiske egg. Økologiske høner har bedre plass og fôr, dagslys og et mer stimulerende miljø.