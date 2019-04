Ti ting du kanskje ikke visste om egg

Påske er eggenes høytid. Faktisk spiser vi dobbelt så mange egg i påsken enn ellers.

Her er ti eggende tips du kanskje ikke visste fra før.

1: De trekker til seg lukt

Foto: Karina Kaupang Jørgensen / NRK

Eggeskallet er bygd opp av små porer som gjøre at det kan trekke til seg lukt og smak fra andre matvarer.

Det gjør at vi kan sette smak på eggene.

– Legger du eggene i en pose sammen med litt hvitløk eller vaniljestang, kan egget endre smak i løpet av et par dager, sier Britt Marlene Kåsin, matrådgiver ved MatPrat, Opplysningskontoret for egg og kjøtt.

Men pass på hva du bruker egg med smak til. Hvitløksegg kan være godt i omelett, men ikke egnet til søt bakst.

2: De krymper med alderen

Foto: Karina Kaupang Jørgensen / NRK

Innenfor eggeskallet er det en luftlomme, i tillegg til plommen og hviten.

Med tiden trekker mer luft inn gjennom poren i eggeskallet slik at luftlommen blir større og selve egget mindre.

– Kvaliteten på egget går noe ned, men det er ikke farlig. Så lenge det lukter fint, kan det spises, opplyser Kåsin.

Dersom oppskriften på det du skal lage oppgir egg i antall og ikke gram, kan du heller legge til et ekstra egg hvis eggene har krympet.

Ligger de altfor lenge, kan egget bli helt tørt.

– Er du usikker på om egget kan spises, kan du knekke det i en kopp og lukte på det. Du kjenner det med en gang dersom egget er dårlig, foreslår matrådgiveren.

3: Ferske egg er vanskeligere å skrelle

Foto: Karina Kaupang Jørgensen / NRK

Av og til er det nesten umulig å skrelle hardkokte egg, og det kommer av forskjellige årsaker.

– Veldig ferske egg er mye strammere enn andre egg. Den ytterste hinnen ligger da veldig tett mot skallet, som kan gjøre skrellejobben vanskeligere. Men det kan hjelpe å skrelle det under rennende vann, foreslår Kåsin.

Et annet tips er å romtemperere eggene før koking.

– Det kan hjelpe med å «løsne» litt på hinnen, slik at det blir enklere å skrelle, legger hun til.

4: Egg klarer seg månedsvis i kjøleskapet

Foto: Karina Kaupang Jørgensen / NRK

Så lenge eggene er hele og uten sprekker i skallet, kan de spises veldig lenge etter datomerkingen.

– Datostemplingen er best før, og det europeiske regelverket baserer seg på andre forhold. I Norden har hønene god helse, vi trenger ikke bekymre oss for salmonella og eggene transporteres og oppbevares kjølig, understreker Kåsin

Skal du steke speilegg, er det best med et ferskt egg med fast og fin plomme.

– I vaffelrøre eller til pannekaker har det ikke noe å si at egget har ligget en stund, beroliger Kåsin.

På Nofima har de testet bakterieinnholdet på syv måneder gamle egg.

– Det ble ikke funnet noen skadelige bakterier i dem, legger hun til.

Ser du egg til halv pris i butikken, kan du derfor trygt kjøpe med en pakke eller to.

– Det er ikke farlig å kjøpe egg som er satt ned til halv pris grunnet dårlig dato, du kan fint spise engene lenger enn «best før»-datoen. Jeg ser aldri på datoen på egg, legger dem over i en egen beholder i kjøleskapet når jeg kommer hjem med dem, og spiser til det er tomt, forteller Anne Marie Schrøder, kommunikasjonssjef ved Matvett.

5: Du kan sjekke hvor gamle de er ved å bade dem

Du kan sjekke om et egg er gammelt ved å gi det et vannbad Du trenger javascript for å se video. Du kan sjekke om et egg er gammelt ved å gi det et vannbad

Putter du egget i et glass vann, kan du sjekke om det er gammelt eller ikke. Synker egget til bunnen er det ferskt, hvis det flyter, er det gammelt.

– Men husk at gammelt ikke betyr dårlig, understreker Kåsin.

Flytende egg betyr bare at det over tid har fordampet ut veske slik at luftlommen blir større. Det sier altså noe om alderen, men ikke kvaliteten.

6: Romtempererte egg er best til baking

Foto: Karina Kaupang Jørgensen / NRK

– Egg bør bo i kjøleskapet, men de kan gjerne overnatte på benken, oppfordrer Kåsin.

Er dere flere i familien som spiser egg ofte, kan du gjerne ha eggene i en bolle på benken til enhver tid.

Men hvis du ikke vet når du skal bruke egg neste gang, bør de ha fast plass i kjøleskapet.

Skal du bake, bør du bruke romtempererte egg som har vært ute av kjøleskapet helst en hel dag.

Tempererte egg gir luftigere sukkerbrød og muffins. Dessuten henger gjerne litt av eggehviten igjen i eggeskallet på kalde egg.

7: Kalde egg sprekker lettere ved koking

Foto: Karina Kaupang Jørgensen / NRK

Griseriet det blir når egget sprekker og innholdet tyter ut i kokevannet, kan unngås.

På veldig kalde egg kan det hjelpe å stikke hull på egget.

Da hjelper du prosessen med å få lufta ut av de små porene i egget.

Det er nemlig når lufta ikke kommer raskt nok ut av egget, at eggeskallet sprekker.

Et lite hull i skallet sender luften raskere ut, og sørger for at egget holder seg helt og fint under koking.

– Et annet tips med kjøleskapskalde egg, er å legge dem i en kjele med kaldt vann og starte klokka til koketiden først når vannet begynner å koke, foreslår Kåsin.

8: De må koke lenger over tregrensa

Foto: Karina Kaupang Jørgensen / NRK

Er du på hytta i påsken, bør du sjekke hvor høyt hytta ligger.

Vann koker vanligvis ved 100 grader, men på 1200 meter koker det allerede ved 96 grader.

Derfor må du legge til et par minutter på eggenes koketid.

9: Egg kan fryses

Foto: Karina Kaupang Jørgensen / NRK

Har du for mange egg, enten du har kjøpt mange på tilbud eller vil legge igjen en pakke på hytta, kan de fryses. Skill plommen og hviten og frys dem hver for seg.

Skal du for eksempel lage marengs, trenger du bare hviten. Da kan du fryse plommene og ta dem opp en dag du skal lage majones. Eller omvendt.

10: Snu eggene

Foto: Karina Kaupang Jørgensen / NRK

Skal du ha egg lenge, må de koses med innimellom.

Blir de stående i samme stilling, kan plommen feste seg til skallet.

– Båtfolk som er lenge til sjøs tar gjerne med seg egg og snur dem underveis, for at plommen skal unngå kontakt med skallet. Da holder de seg lenge, avslutter Schrøder.