Denne artikkelen er over to dager gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

For å hindre hamstring og for å redusere smittefaren har nå matbutikkene klare råd for handlingen før påske. Et av de viktigste er at ikke alle handler samtidig i påsken. Så derfor ber både Norgesgruppen og Rema 1000 om at vi tar påskehandelen så tidlig som mulig.

– Det er viktig at vi nå tar hensyn. Vi må planlegge godt og handle tidligere enn det vi pleier, sier Kine Søyland, kommunikasjonssjef i Norgesgruppen.

Norgesgruppen eier blant annet kjedene Kiwi, Meny, Spar og Joker. Søyland oppfordrer også til at vi heller ikke nå handler mer enn vi trenger. Bedre planlegging vil også føre til mindre smittefare, mener hun.

Ifølge Rema 1000 er det disse reglene som gjelder for deg og meg i butikken før og i påska:

Remas handlevettregler: Ekspandér faktaboks 1. Planlegg påskehandelen

Husk å planlegge påsken tidlig i år, slik at du bidrar til å spre handlingen utover og unngå at mange mennesker er i butikkene samtidig. 2. Meld fra til naboen

Tilby hjelp til venner, familie eller andre som ikke får handlet når du først skal på butikken selv. 3. Hold avstand

Ha minimum 1 meter avstand til både kunder og ansatte når du handler. 4. Vask hendene

Husk å vaske hendene med såpe og vann både før og etter handleturen. 5. Vend i tide

Vær ekstra varsom når du er på butikken og unngå å ta på varer du ikke skal handle selv. 6. Betal kontaktløst

Bruk kontaktløs betaling hvis du kan, da bidrar du til å minske risikoen for smitte via kontaktflater i butikken. Du kan bruke kanten på bankkortet til å bekrefte kjøpet. 7. Ta hensyn

Ta hensyn til både andre kunder og ansatte når du handler. Hold avstand og bruk papirlommetørkle eller albuen hvis du må hoste eller nyse. Hold deg hjemme hvis du er syk.

Tydelige råd

Det anbefales også å tilby hjelp til venner, familie eller andre som ikke får handlet når du først skal på butikken selv. Jo færre som er i butikken samtidig, jo bedre.

– Men er ikke det viktigste for dere å tjene penger?

– Ikke på noen måte. Vi er i en helt spesiell situasjon nå. Vår viktigste oppgave nå er å passe på at vi har nok varer i butikk, så alle får det de trenger, sier Søyland.

Hun håper folk tar dagligvarebransjens tydelige råd på alvor.

– Vi har godt med varer på lager, men det er viktig å unngå hamstring. Det er sårbart.

TA OPPFORDRINGEN: Kine Søyland i Norgesgruppen håper folk tar påskehandlingen så tidlig som mulig. Foto: Norgesgruppen

Unngå nærkontakt

Nå som smitten er etablert i samfunnet, er vi nødt til å unngå nærkontakt med så mange som mulig. Man trenger ikke lenger kjenne noen som har korona og du kan like gjerne bli smittet på butikken.

Smittevernoverlege ved Sykehuset Telemark er derfor glad for at butikkene går ut med klare råd nå før påsken.

STØTTER RÅDENE: Smittevernoverlege ved Sykehuset Telemark, Marjut Sarjomaa. Foto: Gry Eirin Skjelbred

– Det er veldig fornuftig. Holder vi litt avstand, så vil vi unngå smittespredning, sier Marjut Sarjomaa.

Hun har samme oppfordring som butikkene.

– Det er for å beskytte oss selv og våre nærmeste.