Derfor bør du ikke logge deg inn med Facebook overalt

Den siste uken har det stormet rundt Facebook, etter at privat informasjon er misbrukt og videresolgt.

Logger du inn med Facebook- kontoen din overalt kan du åpne alle sluser til privatlivet ditt.

– For det første gir du fra deg en god del informasjon til nettsiden eller appen du logger inn på. For det andre gir du Facebook informasjon om hva du gjør på nettsidene, sier Marius Karlsen, medieanalytiker og daglig leder i Helt Digital.

Finner ut mye om deg

– Dette kan dreie seg om alt fra å se vennelisten din og hva du poster, til full tilgang til å publisere innlegg og hente ut data fra Facebook-sider du administrerer. Så sjekk alltid hva de egentlig ber om tilgang til.

Marius Karlsen i Helt Digital. Foto: Helt Digital

Karlsen sier dette er utrolig verdifull informasjon for Facebook.

– Det gjør at de kan forbedre sine produkter og annonsere inn mot dine venner.

Når du gir Facebook informasjon om hva du gjør på nettsidene, kan de følge ekstra godt med på deg.

– De kan følge med på hvilke produkter du er interessert i eller hvilke saker du leser. Dermed kan de lage omfattende profiler av hvem du er og hvilke interesser du har, sier Karlsen.

Han understreker at de er helt rå på innhenting av data og sporing av brukere.

– Grunnen er at de ønsker å vite så mye som overhodet mulig om deg, slik at de kan selge denne informasjonen til annonsører.

Logger du deg inn med Facebook på apper og nettsteder, må du være klar over at du kan gi fra deg mye informasjon om deg selv i samme slengen. Foto: Anette Torjusen / NRK

– Vi må ha mer kontroll

Også Janne Stang Dahl, kommunikasjonsdirektør i Datatilsynet, sier du må vite hva du gjør.

Et viktig spørsmål å stille seg, er om du som facebookbruker eller kunde vet hva slags informasjon som samles inn om deg og hva den brukes til.

Som bruker må man ha flere alternativer å velge mellom. Foto: Anette Torjusen / NRK

– Slik det står i dag, er det ikke veldig enkelt å få øye på og skjønne hvordan informasjonen om deg benyttes. Som bruker må man ha flere alternativer å velge mellom når man logger seg inn et sted.

I mai kommer et nytt personvernregelverk, med mye strengere krav enn i dag.

– De siste dagers avsløring om at Cambridge Analytica skal ha tatt privat informasjon fra Facebooks brukerprofiler og slik påvirket utfallet av valget i USA i 2016, er kanskje ikke overraskende, men svært foruroligende. Det viser behovet for en strengere regulering. Vi må ha mer kontroll over våre egne personopplysninger. Den nye personopplysningsloven vil bidra til dette.

Facebook henviser til sitt hjelpesenter på spørsmål fra NRK.

Retningslinjene viser hva slags informasjon Facebook samler inn, og hvordan denne blir brukt og delt.