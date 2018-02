Ser du et innlegg som bekymrer deg? Nå kan du si fra på flere måter. Facebook har tidligere lansert en internasjonal plattform, nå har den også kommet til Norge. Håpet er å forbygge selvmord og selvskading.

– Allerede for ti år siden var utviklerne våre bekymret. De ville ha på plass gode verktøy for å forebygge selvmord og selvskading, sier Facebooks toppsjef for global sikkerhet, Antigone Davis.

Hun møtte NRK da hun var i Norge for å snakke om barn og sikkerhet på nett.

Griper direkte inn

Hvis du nå ser et innlegg på Facebook som bekymrer deg, skal du få hjelp.

Antigone Davis sier at mange synes det er vanskelig å si fra hvis de ser noen som sliter, og har hele tiden ansatte til å vurdere hvor alvorlige innleggene er.

– Vi har ansatte på vakt hele døgnet som leser innrapporterte innlegg, og de involverer kollegaer som kan norsk, når det er nødvendig. Det er viktig for oss at de som skal tolke det som skrives, kjenner kulturen og språket.

Når du nå rapporterer et innlegg får du to valg.

Når du varsler et innlegg, så vil du få opp flere alternativer. Foto: Anette Torjusen / NRK

Det ene er å ta kontakt med en av hjelpeorganisasjonene som kommer opp når du rapporterer, eller du kan varsle videre til Facebook. Facebook vil ta kontakt med den det gjelder eller nødetatene.

– Vi har også tatt i bruk kunstig intelligens, ved blant annet direktesendinger. Hvis noen prøver å skade seg selv eller andre, varsles det videre. Vi har også sperrer på noen søkeord.

Davis mener liv har blitt spart.

– Vi har grepet direkte inn i flere uønskede situasjoner, sier hun.

Facebook har grepet direkte inn i innlegg som de anser som alvorlige. Foto: Patrick da Silva Saether / NRK

Noen må fange opp

En av organisasjonene som står oppført på hjelpelista til Facebook, er Kirkens SOS. De har samarbeidet med Facebook i flere år for å gjøre krisetjenesten tilgjengelig for utsatte mennesker.

– Selvmordsforebygging er det viktigste vi gjør. Derfor tenker vi at digitale møter, som kan hjelpe mennesker i krise til å få møte ekte mennesker, er viktig. Vi har både chat og telefon der man anonymt kan snakke med noen som er til stede, sier generalsekretær Leif Jarle Theis i Kirkens SOS.

Han mener den nye funksjonen kan være bra, men at det krever at noen fanger opp i andre enden.

– Facebook tar mye plass. De er nære og personlige, men allikevel vanskelig å nå. I kriser har mange behov, tror jeg, for at en eller annen kommer med en reaksjon. Og spør: Hvordan har du det? Det at noen gir en respons og ser at du har det vondt, tror jeg er livsviktig noen ganger, sier han til NRK.