Flaue ting foreldre gjør på sosiale medier

Kommenterer du barnas festbilder på Facebook, deler visdomsord eller snapper alt du gjør? Foreldrenes oppførsel på sosiale medier kan få barna til å rødme av skam.

– Det er mye som er flaut og oppleves som flaut, sier førsteamanuensis og forsker Elisabeth Staksrud ved Universitetet i Oslo til NRK.

Hun har intervjuet over 25.000 barn og unge om sosiale medier, og sier at mange er bekymret for foreldrenes nettbruk.

Og ungdommene er enige i at det er mye som er flaut.

– Foreldre har blitt flinkere, men de bør sette seg bedre inn i hva sosiale medier handler om, sier elever ved medielinja ved Glemmen videregående skole i Fredrikstad.

Elevene ved medier og kommunikasjon ved Glemmen videregående skole synes foreldre har blitt flinkere på sosiale medier, men gjør fortsatt flaue ting. Foto: Anette Torjusen / NRK

Her er tipsene som redder deg fra den kleine foreldrefella.

1. Ikke kommenter på bilder

Er det egentlig greit at foreldrene kommenterer på bilder og statusoppdateringer?

– Både ja og nei. Noen ganger er dette helt naturlig og avklart, og jeg tenker det er noe både barn og foreldre får noe ut av. Andre ganger kan det være at akkurat det bildet eller den statusoppdateringen ikke var ment for foreldrene. Det kan oppleves litt «invaderende» eller flaut for tenåringen at mamma eller pappa kom inn fra sidelinja med hjerter og kommentarer, sier seniorrådgiver hos Medietilsynet, Rita Astridsdotter Brudalen.

Lange kommentarer eller private meldinger under bilder, er ikke særlig populært at foreldre gjør. Foto: Anette Torjusen / NRK

Hun sier det er viktig å snakke sammen og respektere det man blir enige om.

Det er elevene enige i.

– Spesielt flaut er det når de skriver under med navnet sitt i tillegg. Alle ser jo hvem som kommenterer, ler Amalie Holt.

2. Ikke legg ut kleine selfier

Foreldre skjønner ikke alltid hvordan man skal ta selfier, er gjengen ved medielinja helt enige om.

Filter kan være gøy, men kanskje ikke like kult at mamma og pappa boltrer seg? Foto: Anette Torjusen / NRK

– Spesielt ser vi det på Snapchat, sier Erling Stenbråten, og forklarer videre:

– Da kommer det rare bilder ovenfra og nedenfra. Det er kleint.

– Hvorfor det?

– Fordi det er kleint, sier han og ler.

– Ekstra flaut er det når foreldre tar gruppeselfier med seg selv foran, der alle er fine unntatt foreldrene som ikke vet helt hvor de skal se, skyter Line Ingwersen inn.

– Og filter bør vi også ta med. Foreldre med selfier med filter hele tiden, er ikke alltid like kult, sier Amalie Holt.

3. Spør om du får tagge dem

– Barn og unge har en selvstendig rett til personvern, og foreldre bør derfor tenke seg om når de vil legge ut noe om barna sine, sier Elisabeth Staksrud ved Institutt for medier og kommunikasjon (UiO).

Medieforsker Elisabeth Staksrud sier det er mange ting som kan gjøre barn flaue på sosiale medier. Foto: Christian Ingebrethsen / NRK

Hun sier det er lurt å spørre dem om det er greit at man legger ut bilder og historier.

– Dette vil også gjøre at barn og unge lærer, gjennom foreldrene, at man skal vise respekt for andre også på nettet.

4. Ikke del absolutt alt

Middagen, ferien og barnas gode karakterer. Det er nok å dele. Men ikke alt trenger å kringkastes på sosiale medier.

Selv om du er fornøyd med dagens middag, bør den kanskje ikke alltid ut på sosiale medier? Foto: Anette Torjusen / NRK

– Det er en balansegang mellom barnets personvern, hva dere som familie blir enige om, og barnets tålegrense og sårbarhet. Det er naturlig å være stolt som forelder – ville dele hverdagen og alle søte, flotte og fantastiske ting barn sier, gjør og er med på. Men det er et tungt ansvar som hviler på en mor og far, sier Rita Astridsdotter Brudalen.

Hun mener at spennende teknologi med mange muligheter for deling, ikke må gå utover de unge.

– Teknologien er flott, men samtidig kan ikke voksnes ønske om å dele sitt liv gå utover barnets rett til å ha et privatliv.

5. Skill mellom melding, status og mystory

Mange foreldre vet ikke forskjell på melding eller status. Ofte skriver de nemlig melding til barna i full offentlighet, forklarer elevene.

– I tillegg legger foreldre ofte ut bilder på mystory på Snapchat, men som var ment for få, sier Rikke Andersen.

– Foreldre bør skjønne hva som er hva, mener Line Ingwersen.

Amalie Holt er enig.

– Hvis man skriver i statusen sin i stedet for melding, kan det bli skrevet ting som ikke alle bør se. Det er både flaut og dumt, sier hun.

6. Lær deg sosiale medier-reglene

Noe av det viktigste foreldre kan gjøre, er å lære seg hvordan de ulike plattformene fungerer. Det er forskjell på Instagram, Facebook, Snapchat og Twitter.

Rita Astridsdotter Brudalen sier respekten for privatlivet må stå sterkt når foreldre er på sosiale medier. Foto: Kine Jensen

Seniorrådgiveren i Medietilsynet sier det er viktig å vite hvordan sosiale medier fungerer.

– Å dele hverdagslivet ditt med dine venner er noe vi «alle» gjør på sosiale medier, og det er jo det som gjør dem som populære. Snapchat har jo også funksjonen med at bildene «forsvinner», slik at de ikke blir liggende som et arkiv over barndommen din. Men, det er jo fullt mulig for andre å ta et skjermbilde av snap’en og spre den videre, og Snapchat selv har også mulighet til å lagre bildene dine til en viss grad.

Uansett er det respekten for barnas privatliv, som er det viktigste, mener hun.

– Er de store nok til at de forstår, så skal du spørre dem om det er greit å ta bilde av dem.

7. Ikke skriv stygt om andre

– Husk at alle kan se hva du skriver offentlig på sosiale medier, sier elevene Amalie og Line.

Ikke vekk nettrollene ved å legge ut stygge ting om andre, er rådet fra de unge. Foto: Anette Torjusen / NRK

Foreldre bør tenke seg om før de kommenterer ting de irriterer seg over, mener de. Man trenger ikke skrive stygt om en deltager som ryker ut av et tv-program eller en idrettsutøver som gjør det dårlig.

Det samme sier de om politiske ytringer.

– Uansett, ikke skriv stygt om andre. Det kan plutselig vekke nettroll og gjør alt enda verre, sier Amalie Holt.

– Foreldrenes oppførsel på nett, er viktig, sier medieforsker Elisabeth Staksrud.

Studier hun har gjennomført, viser at foreldrenes nettbruk påvirker.

– Det barna lærer hjemme, tar de med seg videre. Hvis foreldrene husker å spørre barna om det er greit at de legger ut bilder av dem, lærer de av det. Vil man ha tryggere nettbruk, er foreldrene den største faktoren.