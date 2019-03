Arvinger godkjenner flytting av Picassos kunst

Statsbygg, Kunst i offentlige rom (KORO) og Picassos arvinger er enige: Picasso-utsmykningene «Fiskerne» og «Måken» skal flyttes til det som blir A-blokka i det nye regjeringskvartalet i Oslo.

Begge verkene er i dag plassert i Y-blokka i regjeringskvartalet, som det i 2014 ble vedtatt at skal rives.

Daglig leder Harald Holter i opphavsrettsorganisasjonen BONO, som snakker på vegne av arvingene, sier at familien i utgangspunktet ønsket at ustmykningene skulle bli der de er i dag.

– Men når det er bestemt at Y-blokka skal rives, har de sett på de anbefalingene som er lagt frem og gitt sin tilslutning til dem.

Les også: Denne rundkjøringen kan forsinke regjeringskvartalet

«Et kulturelt tap»

Beslutningen om hvor verkene skal flyttes er blant annet basert på KOROs kunstfaglige vurderinger.

De mener fremdeles at det å flytte verkene fra sin opprinnelige kontekst innebærer et kulturelt tap av to nøkkelverk i den integrerte utsmykkingstradisjonen.

Sammendrag anbefaling fra KORO og Team Urbis Ekspandér faktaboks Etter gjennomført alternativsvurderinger og prosess med KORO, anbefales følgende: «Fiskerne» Alternativ D, på A-blokken over VIP-inngang fra Einar Gerhardsens plass, anbefales videreført og utviklet i forprosjektfasen som plassering for Fiskerne. «Måken» Alternativ 2, i A-blokken rett på innsiden av hovedinngangen fra Johan Nygaardsvolds plass, anbefales videreført og utviklet i forprosjektfasen som plassering for Måken. KILDE: RKV Plassering av Picassos Kunstverk, Team Urbis

Samtidig er KORO tydelige på at de ønsker å bidra konstruktivt i vurderingen av de ulike alternativene. De har basert sin endelige vurdering på tre kriterier:

Kontekstsensitivitet (verket er ment å sees nedenfra)

Materialsensitivitet

Samhandling med omgivelsene/byrommet

«Fiskerne» er i dag integrert i bygningsmassen som en del av endeveggen på Y-blokka. Nå skal den få en plass over den nye VIP-inngangen på A-blokka.

I sin vurdering skriver KORO at plasseringen ivaretar «Fiskernes representative kraft til tross for at det ikke lenger er plassert ved en av hovedinngangene».

Les også: Regjeringskvartalet blir mindre enn planlagt

Fornøyd med synligheten

Juridisk rådgiver Kristine Farstadvoll i BONO er positiv til at den 106 tonn tunge utsmykningen «Fiskerne» fortsatt vil ha en høy plassering etter at den flyttes.

– Den blir godt synlig. Det er et poeng at verket kommer høyt over bakken, da videreføres måten den er ment å oppleves på.

Hun legger til at det også er viktig at verket blir lett tilgjengelig for alle som ønsker å se det.

– Tror du Picasso ville ha snudd seg i graven av at Y-blokka skal rives?

– Jeg velger å tro at han ikke hadde gjort det, men at han ville vært fornøyd med de nye prominente plasseringene kunstverkene hans får.

– Y-blokka rives

Statssekretær Lars Jacob Hiim i kommunal og moderniseringsdepartementet bekrefter at det ikke er noen tvil om rivingen av Y-blokka. Han er fornøyd med familiens godkjennelse av å flytte kunsten til Picasso.

– De er kommet frem til en god anbefaling som både tar vare på kunsten og gjør den tilgjengelig. Det ser lovende ut.

– Kan dere garantere at kunstverkene ikke blir ødelagt når de skal flyttes og skjæres ut?

– Det er vår klare ambisjon. Dette er verdifull kunst som det er viktig å ta vare på, sier Hiim.