Vann pris for beste kvinnelege skodespelar

Det er vanskeleg å sjå for seg at Renate Reinsve si karriere ikkje skal skyta fart internasjonalt etter laurdag kveld.

Ho har nemleg vunne prisen for beste kvinnelege skodespelar på ein av verdas viktigaste filmfestivalar, og har allereie fått internasjonalt filmtilbod.

FØREBUING: Renate Reinsve får hjelp til siste førebuingar på antrekket før ho og resten av den norske gjengen skal bort til filmfestivalen få med seg prisutdelinga. Foto: Simen Ekern / NRK

Stor spenning

Det har vore knytt stor spenning til kven som kjem til å vinna.

Norske Renate Reinsve (33) har blitt prisa opp i skyene av utanlandske medium for rolla si i «Verdens verste menneske» regissert av Joachim Trier.

Ho har tidlegare uttalt til NRK at folk spring etter ho på gata i Cannes, og kastar seg om halsen på ho.

Ho, Trier og resten gjengen var i første omgang i Cannes under premieren av filmen, før dei reiste heim igjen til Noreg. Då nokon av deu blei kalla tilbake til Cannes, auka spenninga, og det blei spekulasjonar i om det kunne bety norsk pris.

– Uansett kva pris me får, vil me føla dette som ein siger for heile gjengen, sa Trier til NRK i forkant av prisutdelinga.

Totalt sju prisar blei delt ut i hovudkonkurransen under Filmfestivalen i Cannes. I tillegg til prisen Golden Camera, som gjekk til filmen Murina av Antoneta Alamat Kusijanovic, og palma for den beste kortfilmen, som gjekk til filmen Tian Xia Wu Ya av Tang Yi.

Filmfestivalen starta 6. juli og var ferdig etter prisutdelinga i kveld. Dette var den 74. utgåva.

Ingen norsk gullpalme

Den aller største prisen på heile festivalen, Gullpalma, gjekk til den franske filmen Titane av Julia Ducournau. Det melder nyheitsbyrået AFP. Ducournau har blant anna regissert filmen «Raw» frå 2016.

Dermed blei det ingen norsk siger i hovudkonkurransen. «Verdens verste menneske» var ein av 24 filmar som deltok i kampen om den mest høgthengande prisen.

På dei 65 åra filmfestivalen har eksistert, har berre ni norske filmar blitt plukka ut til hovudkonkurransen tidlegare.

Førre norske film var òg ein av Trier sine, nemleg den engelsk- og franskspråklege «Louder Than Bombs» frå 2015. «Verdens verste menneske» blir den første norskspråklege filmen i hovudkonkurransen sidan «Arven» av Anja Breien som deltok i 1979.

– Sjarmerte ei heil verd i senk

– For å sammenligne dette med idrett, så er dette verdsmeisterskapet i film, sa kulturminister Abid Raja (V) til NRK då han var i Cannes tidlegare i juli.

Han seier til NRK laurdag kveld at prisen til Reinsve er fortent.

– Eg føler meg så heldig over å ha møtt ho. Ho har like vakker personlegdom i ein-til-ein-samtale som den me såg kom til uttrykk på skjermen i filmen, og på den raude løparen der ho sjarmerte ei heil verd i senk, seier Raja.

SAMARBEID: Eskil Vogt (t.h) har vore medmanusforfattar på Joachim Trier (t.v.) sin film. Vogt deltok i tillegg med sin eigen film «De uskyldige». Foto: Simen Ekern

Regissør og manusforfattar Eskil Vogt deltok også med sin film «De uskyldige» i sideprogrammet «Un Certain Regard»/«Et spesielt blikk». Denne rakk ikkje til å vinna pris, men har tidlegare uttrykt Vogt stor entusiasme over at filmen kan sjå ut til å bli distribuert breitt.

– Dette er ikkje ferdigforhandla endå, men me har fått mange tilbod – frå heile verda. Det er jo det ein håpar på når ein reiser ned til Cannes. At filmen skal bli seld, rett og slett. Ikkje berre at folk seier de synest han er fin.

Han har i tillegg vore medmanusforfattar på Trier sin «Verdens verste menneske», og dei to har jobba tett saman i mange år.

Dette var dei nominerte til Gullpalma: