Lågå julevsábmáj.

Den samiske Netflix-filmen «Stjålet» er allerede få dager etter at den ble publisert, blitt tidenes samiske kommersielle filmsuksess med 7,1 millioner visninger på Netflix.

– Jeg har ikke turt å ha forventninger. Det er spesielt og utrolig gøy, sier regissør Elle Marja Eira til NRK.

Hun står bak dramathrilleren om en ung kvinnes kamp, som forsvarer urbefolkningens arv i en verden der fremmedfrykt øker, klimaendringer truer reindriften og unge velger selvmord i møte med kollektiv desperasjon.

For snart to år siden uttalte direktør i Internasjonalt samisk filminstitutt, Anne Lajla Utsi, at hennes mål var at samiske fortellinger skal erobre verden.

Strømmesuksess

«Stjålet» ligger på andre plass blant alle ikke-engelskspråklige titler globalt innen filmkategorien på Netflix.

Ifølge Flixpatrol, en fanside som publiserer topplister over hvilke filmer og serier som strømmes best i verden, har filmen de første dagene ligget på topp ti i 74 land over hele verden.

Filmen er på topp ti i stort sett hele Europa og det amerikanske kontinentet, men også i flere land i Afrika og Asia.

Filmen er på topp ti i USA, Canada, flere land i Asia og Afrika, og store deler av Europa, Nord- og Sør-Amerika. Foto: Skjermbilde FlixPatrol 16.04.2024

I løpet av de første dagene har den vært den mest sette i Argentina, Venezuela, Frankrike og Ny-Caledonia, mens den har ligget på 2. plass i Norge siden den kom ut.

Filmen er basert på Ann-Helén Laestadius sin anerkjente roman «Stjålet», og handlingen foregår i et reindriftsmiljø i Nord-Sverige.

– Det er veldig bra at folk får se den samiske filmen. Dette er våre historier, hva som har skjedd og hva som fortsatt skjer. Det er selvfølgelig veldig viktig, og jeg tror det betyr mye for den samiske filmverdenen, sier Eira.

Gjenkjennbart for andre folkegrupper

Filmprodusent Khalil Al Harbiti, fra Kolibri Productions, mener