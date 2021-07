Norges nye stjerneskudd har allerede fått internasjonalt filmtilbud

– Jeg vil jo tro at det kommer til å være mye henvendelser fra utlandet. Det har allerede kommet litt her og der.

Det sier Renate Reinsve om hva hun tror en eventuell seier i filmkonkurransen i Cannes vil bety for hennes karriere.

Den 33 år gamle skuespilleren fra Solbergelva i Drammen har, sammen med Joachim Triers film «Verdens verste menneske», blitt møtt med unison hyllest under den prestisjetunge filmfestivalen.

– Har du fått noen nye filmtilbud i løpet av uka?

– Jeg har faktisk fått ett, humrer Reinsve før hun legger til at hun ikke kan snakke så mye om det internasjonale tilbudet.

– Men det er veldig spennende!

Renate Reinsve på den røde løperen under gallapremieren på «Verdens verste menneske» i Cannes. Foto: VALERY HACHE / AFP

Fredag ble det kjent at de amerikanske rettighetene til filmen «Verdens verste menneske» er solgt til Neon, samme distributør som kjøpte rettighetene til «Parasitt». Det melder nettstedet Deadline.

Hjemme for en pust i bakken

Reinsve er for øyeblikket hjemme i Norge for å feire sønnens bursdag. Et etterlengtet avbrekk fra glitter og glamour, skal vi tro skuespilleren.

– Det har vært fantastisk. Det var skikkelig fint å se han igjen. Jeg liker jo det her. Å bare være sammen med han. Det er en veldig stor kontrast, men bra for sjela, sier Reinsve.

Hun forteller at hun ikke helt forstår hva det er hun har vært med på, og at hun definitivt ikke har landet helt enda.

Tidligere i uken kunne hun fortelle til NRK at folk løper etter henne på gata og kaster seg om halsen på henne.

Den britiske avisen The Guardians konstatering av at «en stjerne er født», er bare én av mange reaksjoner. «Alle spør seg om hvorfor verden ikke har hørt om 33 år gamle Reinsve før», meldte nyhetsbyrået AFP sist helg, før de konstaterte at «Cannes-festivalen har blitt hodestups forelsket». Den franske avisen Le Figaro sammenlignet Reinsve med den israelsk-amerikanske skuespilleren Natalie Portman og kaller fremførelsen hennes for «utmerket».

– Jeg er litt kokt i hodet, ler Reinsve.

Hans Olav Brenner, Eskil Vogt, Herbert Nordrum, Joachim Trier, Renate Reinsve og Anders Danielsen Lie på premiere. Foto: JOHN MACDOUGALL / AFP

Tør knapt å tenke på å vinne

Men oppmerksomheten rundt skuespilleren har trolig kun tatt en kort pause. Allerede fredag ettermiddag reiser hun tilbake til Cannes. Lørdag kan «Verdens verste menneske» vinne den høythengende prisen Gullpalmen.

NRK møtte Renate Reinsve under filmfestivalen i Cannes. Foto: Simen Ekern / NRK

– Egentlig tenker jeg at det har vært nok til nå. Vi har fått så gode kritikker og folk har følt seg så knyttet til filmen. Det var egentlig det eneste vi ønsket. At folk skulle være like glade i filmen som vi er, sier hun og innrømmer at hun knapt tør å tenke på hva som skjer hvis de skulle vinne.

– Det er så stort. Vi får bare se.

Ville vanligvis brukt helgen på klatring

Da NRK snakket med Joachim Trier i Cannes dagen før gallapremieren i Cannes, var han skråsikker på én sak: Renate Reinsves liv kom ikke til å bli det samme etter at lysene i premieresalen ble tent.

Trier og medmanusforfatter Eskil Vogt skrev «Verdens verste menneske» med Reinsve i tankene. Den er skapt for henne, og det hun gjorde med rollen, var så bra at Trier ikke var i tvil.

Renate Reinsve spiller hovedrollen i «Verdens verste menneske», en rolle Joachim Trier skrev med Reinsve i tankene. Foto: SF Studios / Oslo Pictures

Uavhengig av om filmen vinner pris, er det i hvert fall sikkert at fredagskvelden i Cannes er milevis unna hva Reinsve vanligvis ville brukt dagen til.

– En helt vanlig fredag? Jeg har en vennegjeng jeg er sammen med nesten hver helg. Vi drikker og koser oss. Vi klatrer litt. Jeg kan ikke kalle meg klatrer, men jeg koser meg veldig med det.

Lørdag avgjøres det om «Verdens verste menneske» vinner pris. Da deles Gullpalmen ut under filmfestivalen i Cannes.