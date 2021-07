Filmen vises i disse dager på filmfestivalen i Cannes og det er særlig hovedrolleinnehaver Renate Reinsve som får ros.

The Guardian skriver blant annet at Reinsve har en moden fremførelse og at en stjerne er født.

Den franske avisen Le Figaro sammenligner også Reinsve med den israelsk-amerikanske skuespilleren Natalie Portman og kaller fremførelsen hennes for «utmerket».

– Det er helt vilt, jeg våknet opp ganske «shaky» og har fått veldig mange fine meldinger, sier Reinsve

– A star is born skriver The Guardian, hva tenker du om det?

Renate Reinsve under filmfestivalen i Cannes. Foto: Simen Ekern / NRK

– Nei, hva skal jeg si? Det er bare utrolig hyggelig.

Kulturminister Abid Raja var til stede under filmvisningen i Cannes og forteller at filmen fikk stående applaus i over 6 minutter.

– For å sammenligne dette med idrett, så er dette verdensmesterskapet i film. For å komme hit har Trier slått ut over 2000 bidrag. Han har vunnet allerede, tenker jeg.

Raja sier at nordmenn har mye å glede seg til når filmen vises i Norge fra 15. oktober.

–Det er en fantastisk dag for norsk film og for Norge som sådan.

Ifølge kulturministeren ble folk ble stående og klappe lenge etter at filmen var slutt.

Nordmenn har mye å glede seg til, sier kulturminister Abid Raja, her med hovedrolleinnehaver Renate Reinsve. Foto: Abid Raja

Det er Renate Reinsve, Anders Danielsen Lie og Herbert Nordrum som spiller de bærende rollene i «Verdens verste menneske».

Både Lie og Nordrum hyller Trier som regissør.

– Joachim er rett og slett den beste regissøren i verden, sier Anders Danielsen Lie.

Nordrum kaller det en drøm å jobbe med regissøren.

– Han lager en atmosfære som er riktig for hver eneste scene. Det er det kuleste jeg noensinne har gjort, sier Nordrum.

Danket ut 2000 filmer

Filmen er den siste i Oslo-trilogien og følger i fotsporene til «Reprise» (2006) og «Oslo 31. august» (2011).

Den handler om en kvinne som sliter med å finne seg selv mellom å sjonglere karriere, kjærlighetslivet og voksenlivet.

Herbert Nordrum spiller rollen som Eivind, mens Reinsve spiller Julie Foto: Oslo Pictures

Totalt blir 2-3.000 filmer meldt på filmfestivalen hvert år, og bare 18–20 filmer blir plukket ut til å delta i hovedkonkurransen.

Filmfestivalen i Cannes Foto: Wikimedia Commons Ekspandér faktaboks Arrangert første gang 20. september 1946.

Har siden 1952 blitt avholdt i mai hvert år, i år fra 13. til 24. mai.

Ble opprinnelig startet for å gi filmfestivalen i Venezia konkurranse.

Rundt 1 000 filmer vises på festivalen hvert år. Antallet er doblet siden 1994.

I 1966 dekket 700 journalister festivalen. I 2011 var det akkreditert 3 878 journalister. Ifølge thelocal.fr er tallet i år rundt 4 500.

Gullpalmen (Palme d'Or) er den mest prestisjefylte prisen som deles ut under festivalen.

Den deles ut både til beste langfilm (prisen over) og til beste kortfilm (et diplom).

På de 65 årene filmfestivalen har eksistert, har bare ni norske filmer blitt plukket ut til hovedkonkurransen.

Den forrige norske film var også en av Trier sine filmer, «Louder Than Bombs» fra 2015.

«Verdens verste menneske» blir den første norskspråklige filmen i hovedkonkurransen siden «Arven» av Anja Breien som deltok i 1979.

Les anmeldelsen fra Filmpolitiet her.