– Folk løper etter meg på gata her, og kaster seg om halsen på meg, sier Renate Reinsve.

– Det er vel ikke helt korona-kosher.

Reinsve sitter på en strand i Cannes og snakker med NRK på telefon, etter et par dager som har endret livet hennes. For historien om hvordan den 33 år gamle skuespilleren har blitt et av Cannes-festivalens store samtaleemner, er som en egen liten feelgood-film i seg selv.

Hovedpersonen selv synes det er vrient å forholde seg helt til det, men oppmerksomheten etter at Joachim Triers «Verdens verste menneske» hadde gallapremiere torsdag i forrige uke, har vært entydig: Det er noe spesielt som har hendt.

SVIMMEL, MEN FATTET: Renate Reinsve dagen etter gallapremieren på "Verdens verste menneske". Foto: Simen Ekern / NRK

Den britiske avisen The Guardians konstatering av at «en stjerne er født», er bare en av mange gispende reaksjoner. «Alle spør seg om hvorfor verden ikke har hørt om 33 år gamle Reinsve før», meldte nyhetsbyrået AFP sist helg, før de konstaterte at «Cannes-festivalen har blitt hodestups forelsket». Og det kan se sånn ut – i så stor grad at regissører, pressefolk og vanlige filmelskere altså løper etter Reinsve i Cannes gater.

– De er veldig høflige, altså, sier Reinsve.

GALLASNURR: Renate Reinsve på den røde løperen. Foto: VALERY HACHE / AFP

– Vi har fine samtaler om filmen og om rollen. Folk er så sikre på hva filmen egentlig handler om, fordi det er så personlig for dem. Men alle disse versjonene av hva filmen handler, om er forskjellige, sier Reinsve.

– Folk kobler seg på mosjonelt, og føler at denne filmen handler om dem. De ser sitt eget liv i perspektiv. Det er vel ingenting annet man vil egentlig, når man lager film.

Regissør Joachim Trier har uttalt at han ser «Verdens verste menneske» som en god klem til folk, og det er en oppsummering Renate Reinsve deler.

– Det tenkte jeg også da jeg jeg så filmen for første gang. Den er en stor klem til alle som føler at livet er et stort kaos, til dem som synes at ting aldri går sånn som man vil at det skal gå. Jeg snakker av egen erfaring her nå. Ting går aldri som man tror.

Stjerne over natten

Da NRK snakket med Joachim Trier i Cannes dagen før premieren, var han skråsikker på en sak: Renate Reinsves liv kom ikke til å bli det samme etter at lysene i premieresalen ble tent. Trier og medmanusforfatter Eskil Vogt skrev «Verdens verste menneske» med Reinsve i tankene. Den er skapt for henne, og det hun gjorde med rollen, var så bra at Trier ikke var i tvil.

PREMIEREKLARE: Hans Olav Brenner, Eskil Vogt, Herbert Nordrum, Joachim Trier, Renate Reinsve og Anders Danielsen Lie Foto: JOHN MACDOUGALL / AFP

– Han fikk vel ganske rett?

– Ja, absolutt, sier Reinsve.

– Joachim har snakket om det hele tiden til meg. Jeg tok det veldig med en klype salt. Men nå har ting virkelig blitt veldig annerledes.

– Hvordan har disse dagene etter premieren vært?

– Det er jo litt kaos. Jeg prøver å prøver å famle meg fram til et svar når folk spør, men det er så overveldende at jeg... vet ikke helt. Det er både ekstremt gøy og skikkelig skremmende. Jeg blir ganske svimmel av alt sammen.

Hvis man først skal bli stjerne over natten, er det antakeligvis vanskelig å finne et mer glamorøst sted å gjøre det på enn Cannes. Etter gallapremieren på Triers film, har de store motehusene konkurrert om å kle opp Reinsve. Det er Dior her og Vuitton der, og noen timer etter samtalen med NRK var det klart for fest med "veldig mange stjerner og veldig få inviterte", som hun formulerer det.

– Så jeg er litt nervøs. Å plutselig få sitte ned og kanskje prate med store idoler og folk man ser opp til, er jo ganske vilt.

Da snakker vi for eksempel om Timothée Chalamet, som er en av hovedpersonene i regissøren Wes Andersons Cannes-bidrag av i år. Rollen Chalamet spilte i Call Me By Your Name (2017) har vært viktig for hvordan Reinsve tenkte om å spille Julie i "Verdens verste menneske".

– Han er jo så sjarmerende og klumsete, jeg likte veldig godt den energien han hadde i den rollen. Den var en slags inspirasjon for meg, en retning å gå i. Jeg så den en del ganger for å se hvordan han gjorde det.

– Men jeg vet ikke om jeg kommer til å tørre å si det til han. Jeg kommer sikkert til å rødme veldig.

Håper å få møte Bill Murray

Det største håpet før kveldens kjendistunge fest, er imidlertid å få møte en annen av skuespillerne fra Wes Andersons The French Dispatch, Bill Murray.

– Han er den kuleste fyren i verden. Men jeg vet ikke om han er en sånn Louis Vuitton fest-type.

–Du og Murray kan sitte i et rolig hjørne og le innforstått av det dere er med på sammen, kanskje.

– Ja! Det er et drømmescenario.

STJERNEDRØM: Hvem henger man med på fest hvis man får velge? Renate Reinsve går for Bill Murray. Foto: VALERY HACHE / AFP

Hva skal man ha på seg på så ekslusive fester, tro? Vel, i Renate Reinsves nye liv (som altså bare har vart i en ukes tid) trenger man ikke tenke så mye på det selv. De store motehusene er tungt representert i Cannes, for å kle opp de heiteste stjernene i de flotteste kreasjonene.

– De vil jo bygge opp under en sånn stjerneidentitet. Det er vel en gammel tradisjon de opprettholder. At stjernene skal føle seg som stjerner.

VERDENS VERSTE MENNESKE: Herbert Nordrum, Renate Reinsve, Joachim Trier og Anders Danielsen Lie. Foto: VALERY HACHE / AFP

Da snakker vi store suiter på det mest eksklusive hotellet langs Croisetten. Det er champagne og tilbakelent vurdering av hva slags type stjerne de har framfor seg, før de henter fram alternativene til antrekk på røde løpere og premierefester.

– Det er ikke klær en gang. Det er kunstverk man får prøve, sier Reinsve.

– I går var det Chanel, og da var det en egen tv-kanal de hadde, som filmet meg under stylinga. Og stilte sånne spørsmål som «Hvordan føler du deg i Chanel», hehe.

– Hvordan føler du deg i Chanel?

– Jeg føler meg jo ekstremt fin i alle disse klærne, men det indre matcher vel ikke helt det ytre. Jeg føler meg som en helt vanlig person med et helt sinnnsykt ytre når jeg har på de klærne. Og det er så dyrt!

Førstkommende lørdag er det premieutdeling i Cannes. Så lenge kan ikke Renate Reinsve bli i byen, riktignok, for sønnen hennes fyller 2 på torsdag.

– Jeg må hjem til det. Jeg hadde ikke taklet å ikke være på den bursdagen. Jeg har lyst til å være et ekte menneske også, sier Reinsve.

– Men vi har en plan for at jeg skal rekke ned til lørdag hvis det skjer noe.