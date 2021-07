Det har vært gullpalmesus rundt «Verdens verste menneske» helt siden gallapremieren i Cannes forrige torsdag.

Etter strålende kritikker i en rekke internasjonale medier, var det nesten så det umulige med ett syntes mulig.

Skulle Joachim Triers navn ende opp på listen over gullpalmevinnere, sammen med Fellini og Antonioni, Coppola og Scorsese, Kurosawa og Cohen-brødrene?

FORNØYD: Joachim Triers film er allerede solgt til flere viktige distributører over hele verden. Foto: JOHN MACDOUGALL / AFP

På en telefon fra en hytte i Staverntraktene, er Triers med-manusforfatter Eskil Vogt strålende fornøyd allerede. I går ble det riktignok klart at hans egen film «De uskyldige» ikke nådde helt opp i det prestisjefylte sideprogrammet «Un Certain Regard».

– For å være helt ærlig, dro jeg hjem fra Cannes og tenkte at det der får gå som det går. Det er ikke prisen som er viktigst. Og det var jo bra jeg hadde den innstillingen, da, hehe.

DOBBELTNOMINERT: Eskil Vogt var i Cannes-sideprogrammet «Un Certain Regard» med filmen «De uskyldige», og i hovedkonkurransen som manusforfatter for «Verdens verste menneske". Foto: VALERY HACHE / AFP

– Jeg må si at jeg er egentlig veldig lettet og fornøyd. Jeg trodde egentlig ikke at denne filmen var noe for Cannes. At det var mer av en spennende sjangerfilm enn en typisk Cannes-film. Så det var en bonus allerede å få komme ned.

DE USKYLDIGE: En nokså uvanlig rød løper-opplevelse. Fra venstre: Ellen Dorrit Petersen, Rakel Lenora Flottum, Mina Yasmin Bremseth Asheim, Alva Brynsmo Ramstad, Eskil Vogt og produsent Maria Ekerhovd Foto: JOHANNA GERON / Reuters

Når Vogt sier at det viktigste ikke er å vinne en pris, er det ikke bare koketteri – vel så viktig er det å selge filmen, så den blir sett av så mange som mulig.

– Dette er ikke ferdigforhandlet ennå, men vi har fått mange tilbud – fra hele verden. Det er jo det man håper på når man reiser ned til Cannes. At filmen skal bli solgt, rett og slett. Ikke bare at folk sier de synes den er fin.

Det ønsket ser ut til å gå i oppfyllelse. Det gjelder i høy grad også «Verdens verste menneske», som allerede er solgt til viktige amerikanske og britiske distributører.

– Da jeg og Joachim snakket sammen før vi dro ned, var det jo det vi håpet på. Suksessen «Verdens verste menneske» har hatt her nede, gjør at prisene i kveld ikke egentlig spiller noen rolle, sier Vogt.

STJERNESKUDDET: Hovedrolleinnehaver Renate Reinsve (33) er en av Cannes-festivalens store samtaleemner i år. Foto: VALERY HACHE / AFP

– Men jeg skal ikke fnyse av en gullpalme, altså. Vi blir veldig glade hvis det kommer noen priser, det hadde vært dødskult. Men vi lever godt uten også. Og jeg tror ikke helt på det.

– Hvorfor ikke?

– Hvor ofte er det en film man ler av, vinner i Cannes? Det er ikke mange eksempler på det. Jeg tror kanskje det teller litt mot oss, at det er en morsom film, rett og slett. At det blir litt for lett for folk. Det er veldig mye viktighet i hovedprogrammet. Og det er et veldig sterkt program i år. Men det er et veldig åpent felt, sier folk, så det kan jo skje.

I tillegg til gullpalmen, deler også juryen ut flere priser i kveld. Blant disse er prisen for beste mannlige og kvinnelige hovedrolle, og det er særlig sistnevnte som har vært en snakkis i Cannes de siste dagene.

Flere spekulerer i om norske Renate Reinsve er den som når til topps i denne kategorien, etter at hun tok filmfestivalen, og flere utenlandske medier med storm.