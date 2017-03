Tyrkia klager norsk nettsted inn for PFU

– Vi er trygge på de journalistiske vurderingene vi har gjort, sier redaktør Kjetil Stormark til NRK.

Det er uhyre sjeldent at et land innklager norsk presse til Pressens Faglige Utvalg. Generalsekretær Nils Øy i Presseforbundet sier til NRK at det er ambassadøren som har skrevet klagen til PFU på vegne av tyrkiske myndigheter og president Recep Tayyip Erdogan.

KLAGET INN: Kjetil Stormark som er redaktør for nettstedet Aldrimer.no er klaget inn av Tyrkia til PFU. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

– Prosessen nå er slik at vi nå gir partene mulighet til å svare på klagen, sier han til NRK.

Hvordan kuppet omtales

Kuppforsøket i Tyrkia skjedde 15. juli i fjor og allerede neste morgen kom de offisielle meldingene om at kuppforsøket var slått ned. Etter dette fulgte det arrestasjoner.

Den tyrkiske ambassadøren reagerer ifølge klagen sterkest på at nettstedet «Aldrimer.no» skriver at kilder på høyt nivå i Nato-systemet mener at forsøket på kupp i Tyrkia i fjor ikke var et virkelig kupp, men iscenesatt av presidenten og myndighetene.

KLAGER: President Erdogan klager på en norsk artikkel. Den tyrkiske ambassadøren i Norge har sendt klage til PFU. Foto: Yasin Bulbul / AP

– Denne artikkelen er blitt delt mange ganger på sosiale medier, spesielt av kritikere til regimet, forteller Kjetil Stormark til NRK.

– Vi sier ikke at det var slik. Det vi henviser til, er at kilder høyt oppe i Nato-systemet har denne oppfatningen, sier Stormark til NRK.

Han mener dette er en betent situasjon mellom Nato og Tyrkia fordi landet er Nato-medlem.

Reagerer sterkt

I sin klage peker ambassadøren på at det nettopp er kildene som Stormark bruker han er kritisk til. Han viser til punkt 3.2 i Vær varsom-plakaten, der det pekes på at journalisten skal være kritisk til valg av kilder.

Artikkelen opererer med anonyme kilder, påpeker ambassadør Safiak Gokturk sin klage.

– Vi står fjellstøtt på presse-etikken, sier Kjetil Stormark, som peker på at de bare har drevet ordinær journalistikk.

Ambassadøren viser også til punkt 4.3 i sin klage fordi han mener artikkelen omtaler presidenten på en svært fornærmende måte.

NRK har tatt kontakt med den tyrkiske ambassaden. De vil ikke uttale seg ytterligere, men henviser til klagen.