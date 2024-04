Nattklubben er for tida stengt på grunn av ramadan, og var under oppussing då det tok til å brenne, skriv nyheitsbyrået AFP.

Klubben ligg i kjellaren i ei 16 etasjar høg bustadblokk.

I tillegg til dei nesten 30 omkomne, er også ein person send til sjukehus med alvorlege skadar, seier guvernør Davut Gül, ifølge BBC.

Guvernøren seier alle ofra er arbeidarar.

Brannen har gjort store skader på bustadblokka som ligg over nattklubben. Foto: Murad Sezer / Reuters

Talet på omkomne har stige gjennom dagen etter kvart som fleire døydde av skadane dei fekk i samband med brannen.

Skal etterforske

Bilete viser at brannen har gjort store skader på bygget. Ifølge kontoret til guvernøren starta brannen i forbindelse med oppussingsarbeidet.

Det er ikkje klart kva som gjorde at det byrja å brenne, men innanriksminister Ali Yerlikaya skriv på sosiale medium at brannen blir etterforska.

Politiet gjekk tysdag ettermiddag inn i nattklubben for å undersøke brannårsaka. Foto: Murad Sezer / Reuters

BBC skriv også at Yerlikaya har informert Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan om hendinga.

Seks personar skal vere gripne som ein del av etterforskinga av brannen, seier Gül, ifølge AFP.

Istanbuls attvalde ordførar Ekrem Imamoglu var tysdag ettermiddag til stades på åstaden for å sjå på skadane og sende kondolansar til dei etterlatne. Etter besøket sa han at det var kontroll på brannen, og at han håpte det ikkje ville bli fleire offer.