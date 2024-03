Reagerer på grotte-konkurranse i «71° nord»: – Helt texas

Norsk Grotteforbund og Salten Grotteklubb mener det populære TVNorge-programmet «71° nord» viser ødeleggelse og unødig slitasje på flere grotter i Nordland, hvor de har kjørt konkurranser.

I realityprogrammet som vises på TV i disse dager, må norske kjendiser ta seg gjennom flere grotter i Nordland for å finne neste post som skal ta dem videre i konkurransen.

Flere grotter i Nordland har fått besøk av realityprogrammet.

I episoden som ble vist sist torsdag konkurrerer deltakerne nok en gang i en grotte i Fauske.

Det har fått organisasjoner som jobber med grottesikkerhet til å reagere. De mener å kunne dokumentere at «71°nord»-konseptet bryter med prinsipper for sikkerhet og etikk.

– Deltakere uten tidligere grotteerfaring går ned en 35 meter dyp grottesjakt. Den har partier med løse blokker, og så smal at man så vidt får kroppen gjennom sjakta. Det er flere rasfarlige steder i grotten, sier Ulv Holbye, som er styremedlem i Salten Grotteklubb.

Skjermklipp fra en episode av «71°nord». – Her ser vi deltakere uten tidligere grotteerfaring går ned en 35 m dyp grottesjakt i Salten, sier Ulv Holbye i Salten grotteklubb. Foto: Faksimile Discovery/TVNorge

– Hvis en person blir skadet der inne, så er den så smal at det nesten er umulig å få personen ut. Dette er meget uansvarlig, legger han til.

Holbye unngår bevisst å nevne navnet på grotten, fordi han vil unngå uønsket ferdsel i dem.

– Et tilsvarende hensyn tar ikke TVNorge, konstaterer han.

Skjermklipp fra en episode av «71°nord». – Her ser vi en Krypekonkurranse i en av Norges mest verdifulle knokkelgrotter. Filmet med hjelmkamera. Han er på vei inn i det trangeste partiet. En knokkel, markert med rød sirkel, ses tydelig oppe i høyre hjørne, sier Ulv Holbye i Salten grotteklubb. Foto: Faksimile Discovery/TVNorge

– Helt Texas

Sammen med Norsk Grotteforbund har Salten Grotteklubb sendt et brev til TVNorge. Her uttrykker de bekymring over det de mener er grov uforstand av TVNorge og teamet som står bak produksjonen.

Samtidig krever de at «71°nord» dropper virksomhet i grotter i all framtid.

– «71°nord» hadde kunne fått et par gode råd dersom de hadde kontaktet den lokal grotteklubben, sier Stein-Erik Lauritzen, leder i Norsk Grotteforbund. Foto: Øystein Nygård / NRK

– De promoterer grottebruk som gir en uheldig signaleffekt. De har ikke klart å formidle til deltakerne sine hvordan man skal bruke en grotte, sier Stein-Erik Lauritzen til NRK.

Han er leder i Norsk Grotteforbund og professor emeritus i speleologi.

– En av grunneierne i området som vi har snakket med, sier at han leste om grotten sin i VG, uten at noen har spurt han om å ha en konkurranse der. Så det er helt texas, hevder Lauritzen.

Mot internasjonale råd

Lauritzen viser til Det internasjonale forbundet for grotteforskning (UIS), som har slått fast i sitt regelverk etisk ferdsel i grotter at konkurranser ikke bør holdes i grotter.

Årsaken er at tung fysisk bruk skader grottenes naturverdier.

– TVNorge har hele amatørmiljøet og det vitenskapelige miljøet innenfor grotter mot seg. Deres egne videoer viser at de har gått på tvers av både etikk og sikkerhet med å konkurrere i grotter som er full av bein, ifølge Lauritzen.

Selv om grotter i dag er en rødlistet naturtype, er det er lov å drive kommersielle grotteturer i sårbare områder. Foto: Øystein Nygård / NRK

Norsk Grotteforbund spør seg om realityprogrammet har benyttet seg av gode nok rådgivere med tanke på hvordan man oppfører seg i en grotte.

– Det er forståelig at man kan feile, spesielt når man har rådgivere uten den rette kompetansen. På vår side kan vi konstatere at vi skulle ha reagert lenge før.

Vi stoler på at TVNorge tar vårt krav alvorlig og at grotter ikke blir profilert som en lekegrind heretter, sier Lauritzen.

Inngangen til sjaktgrotta som 71°nord-deltakerne ble sendt ned i. Sjakta smalner nedover slik at vil være umulig å heise opp ei båre her i tilfelle noen kommer til skade, mener Ulv Holbye i Salten grotteklubb. Minrealutfellinger i i ei av grottene som 71°nord brukte i sine programmer. Særlig stråstalaktittene er svært skjøre og sårbare, ifølge Salten grotteklubb. Foto: Ulv Holbye / Salten grotteklubb Bjørnespor i finsand i ei av grottene som 71°nord benyttet til konkurranser. Ukyndig ferdsel kan veldig lett ødelegge sporet, som kan være flere tusen år gammelt, mener Salten grotteklubb. Foto: Ulv Holbye / Salten grotteklubb Beinrester, muligens hare, som først har vært begravd i finsand, så overlagt av mineralutfellinger og så gjennomgravd ved drypp fra taket. Funnstedet ligger på en av rutene som 71°nord brukte på sine konkurranser, ifølge Salten grotteklubb. Foto: Ulv Holbye / Salten grotteklubb

– Utagerte med hammer

Ulv Holbye i Salten Grotteklubb forteller at han har bitt seg merke i flere konkrete episoder i programmet, som han mener er ille.

– I en av Norges mest verdifulle knokkelgrotter, som også inneholder verdifulle mineralavsetninger, har TV-programmet gjennomført krypekonkurranse. En deltaker som ikke kom seg gjennom krypet, utagerte med hammer inne i grotta.

Han har også et annet eksempel:

– I Nord-Europas største naturlige hulrom har «71° nord» arrangert rebusløp. Deltakerne overnattet i grotta. I dag ligger et steinras på flere tonn akkurat der de sov.

Utgravinger i en grotte i Kjøpsvik avdekket isbjørn og ulv som kan strekke seg mer enn 100.000 år tilbake i tid.

Holbye understreker at grottene er et gravkammer, hvor man skal utøve forsiktighet.

Grottenes dilemma

De fleste grottene i Norge er i dag åpent for fri ferdsel gjennom allemannsretten.

Dermed kan privatpersoner, turselskaper og «71° nord» fritt kan bruke grottene.

Stein-Erik Lauritzen sier er blitt gjort kjent med at også Forsvaret bruker disse grottene i trening.

Han forteller at det har blitt forsøkt å legge grottene inn under nasjonalparker. Men de ligger spredt, og de viktigste grottene ligger fremdeles utenfor verneområdene.

– Grotter er sårbar for ferdsel. Fot- og krypespor ødelegger overflater som har ligget uforandret i tusener av år, skjelettrester er vanskelige å få øye på, og knuses kanskje før de blir oppdaget.

Norsk Grotteforbund drifter Norsk Grotteredningstjeneste (NGRT) på frivillig basis og er underlagt politiet og Hovedredningssentralen. Foto: Benjamin Fredriksen / NRK

– Betyr det at de sårbare grottene i Nordland bør stenges for publikum?

– Hvis man kunnet komme inn i en positiv spiral kunne alle hatt glede av disse grottene. Men før det kan skje må grottene studeres, tolkes og tilrettelegges av fagfolk. Vi trenger et artsvern, at «grotte» som naturtype er vernet, og som kan frigis når en har undersøkt og vist at det er lite sårbart i den, sier Lauritzen.

– Har ekspertise på grotter

Det er Warner Bros. Discovery som svarer på vegne av TVNorge. Kommunikasjonssjef Marianne Aambø sier til NRK at «71° nord» er svært opptatt av å ferdes på en måte som ikke er til skade for deltakere, crew eller naturen.

– Vi forholder oss til allemannsretten som også gjelder i grotter, sier kommunikasjonssjef Marianne Aambø i Warner Bros. Discovery. Foto: Warner Bros. Discovery

– TV-programmet viser ikke hele bildet og hva som blir gjort av produksjonen i forkant, underveis og i etterkant av et opptak. Vi har 25 års erfaring med å bevege oss i norsk natur og tar alltid hensyn til omgivelsene, sier hun.

Og legger til:

– Vi forholder oss til allemannsretten som også gjelder i grotter.

Hun synes det er bra at folk engasjerer seg for vern av norsk natur.

– Vi er helt enige i at ferdsel i grotter ikke er for alle. Vi tar med oss kritikken fra Norsk Grotteforbund og Salten Grotteklubb videre i planlegging av fremtidige sesonger.

Stein-Erik Lauritzen er ikke imponert over svaret fra Discovery.

– Det virker som de blander sammen sikkerhet for crew og personell med sikkerhet og vern av grotter. Det er ikke det samme. Jeg tenker at historikken med programinnslagene tyder på at de faktisk ikke har tilstrekkelig innsikt i hvordan en skal opptre i grotter og greier ikke å formidle hva det er.