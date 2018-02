Petter Stordalen sier selv han er agnostiker. Det vil si at man hverken tror eller ikke tror på en gud.

Men da kona Gunhild var på sitt sykeste, ba han til høyere makter.

– Jeg har bedt, av mangler på alt annet, forteller han når han er gjest hos Fredrik Skavlan.

I 2014 fikk Gunhild Stordalen den sjeldne og uhelbredelige sykdommen systemisk sklerodermi. Hun mottok også eksperimentell stamcellebehandling for å hemme sykdommen.

Ekteparet har hele veien vært åpne om sykdommen, og hvor vanskelig det har vært. De har vært gift siden 2010.

– Stolt av å leve i et sånt samfunn

De har opplevd enorm støtte, og flere har ønsket dem alt vel.

– Jeg fikk også enorm mange mailer, fra menigheter både i Norge og Sverige, som ba for Gunhild, forteller han.

Han leste dem høyt for kona da hun var på sitt sykeste.

– Jeg synes det er så ufattelig fint, og det synes Gunhild også.

Han blir rørt av at fremmede ber for dem.

– Jeg blir stolt av å leve i et samfunn som har mennesker som tenker på andre mennesker som de ikke kjenner. At de vil oss det aller beste, og bruker tid på å be for oss, det synes jeg er fint, sier Petter Stordalen.

Skavlan blir tilgjengelig i NRK TV fra klokken 15, og vises på NRK1 klokken 21:25.

Les også: Gunhild Stordalen forteller om sitt livs kamp

I fjor fortalte Gunhild Stordalen om kampen da hun besøkte Ole Torp: