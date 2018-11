Skavlan er ikkje skremd av dårlege sjåartal

Kjent filmsett brant ned

Gaten der blant annet hovedscenene i TV-serien «Westworld» spilles inn ble ødelagt da det kjente westernbyområdet Paramount Ranch ble rammet av skogbrannene som herjer i California fredag, melder CBS news. – Vi er for øyeblikket ikke i produksjon, men området er et av to der byscenene i sesong 1 og 2 er spilt inn, melder produskjonssleskaoet HBO, ifølge Variety. Videobildene fra stedet viser omfattende ødeleggelser. – Våre tanker går først og fremst til de menneskene som er rammet av brannen, sier HBOs talsperson. Så langt er ni personer døde etter de voldsomme brannene.