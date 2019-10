– Oslo er en liten by. Vi har ikke haugevis av eksempler på historikk. Da er det viktig å ta vare på det man har, for å kjenne på at byen har hatt et liv gjennom alle epokene, sier Lars Lillo-Stenberg til NRK.

Han er en av en rekke kunstnere og organisasjoner som har signert nok et opprop for å bevare Y-blokka i Oslo.

Bygget er planlagt revet i forbindelse med utbyggingen av det nye regjeringskvartalet. På fasaden av blokka er det to kunstverk som er et samarbeid mellom Pablo Picasso og den norske kunstneren Carl Nesjar.

Bygget skulle egentlig blitt revet i løpet av oktober. Kunstverkene er planalgt bevart og ivaretatt i det nye regjeringskvartalet.

Artisten Lars Lillo-Stenberg da han spilte på Øya-festivalen i 2018. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Riving blir trolig utsatt

70 kulturorganisasjoner og -aktører har signert det internasjonale oppropet for å bevare Y-blokka.

Ifølge Dagsavisen har de klagd inn rivningsvedtaket til Fylkesmannen. Hos Fylkesmannen har klagen en saksbehandlingstid på seks uker, dermed kan rivingen trolig starte tidligst i november.

«Vi ber regjeringen lytte til faglige råd og stanse den planlagte rivingen. Y-blokka må bestå i det framtidige regjeringskvartalet, eventuelt med ny bruk» heter det i oppropet.

– Skandale

– Jeg syns det er en skandale at et så viktig og flott bygg skal rives, sier kunstner Bjarne Melgaard til NRK.

Billedkunstner Bjarne Melgaard på åpningen av utstillingen Melgaard + Munch. Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix

Han er også blant dem som har signert oppropet.

– Jeg har bodd i Oslo fra jeg var liten og hatt nært forhold til bygg fordi jeg var opptatt av Nesjar og Picasso-samarbeidet. Da de sa det skulle rives tenkte jeg; skandaløst!

Han mener at det ikke er første gang man river bygg som burde vært bevart.

– Det har skjedd gang på gang at man river, og så bygger som om man er gærne, sier Melgaard.

Han trekker blant annet frem rivingen av Munch-huset på Ekely i 1960.

– Man må lære av gamle feil, som å rive Munchs hus og alle hans eiendeler og bygge parkeringsplass. Kanskje tenke at vi må i vareta noen av de arkitektoniske perlene i Oslo, avslutter han.

Unni Askeland ankommer Oslo kunststall. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

Tror man kommer til å angre

Også billedkunstneren Unni Askeland er svært kritisk til planene om å rive Y-blokka.

– Hvis politikerne og Oslo kommune går sammen og river Y-blokka, så mener jeg at det er ikke bare en nasjonal skandale, det er også en internasjonal skandale, sier Askeland.

Hun mener at man kommer til å angre på avgjørelsen.

– Om 50 år så gnåler dem, vi skulle aldri ha gjort det.

– Viktig å bevare kunsten

Kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland skriver i en e-post til NRK at oppropet ikke rokker ved planene om å bevare kunsten i det nye regjeringskvartalet.

– Å gjøre Picasso-kunstverkene «Måken» og «Fiskerne» tilgjengelige og integrert i det nye regjeringskvartalet, i tråd med anbefalinger fra Kunst i offentlige rom – KORO, er en viktig forutsetning for planen, skriver hun i e-posten.