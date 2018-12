Spotify oppsummerer musikkåret: Derfor stemmer ikke topplisten din

Spotify er strømmetjenesten som brukes desidert mest av norske musikk-konsumenter, på verdensbasis har de over 100 millioner brukere.

Nå kan hver enkelt bruker se hvilke sanger man har spilt mest mellom 1. januar og 31. oktober i 2018 i en egen spilleliste.

Feilkilder

For at Spotify skal få nok data om din musikksmak til å kunne lage «din liste», må du ha lyttet til mer enn fem ulike artister og over 30 sanger i til sammen mer enn 60 minutter det siste året, opplyser strømmetjenesten til NRK.

Men det er noen feilkilder som gjør at du kanskje ikke kjenner deg igjen i alt som står på listen din.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Om du deler abonnement med noen, som en ekskjæreste, en kompis eller et familiemedlem, så kommer også denne personens musikksmak til å påvirke listen din, sier kommunikasjonsrådgiver i Spotify, Amanda Waldås. En annen faktor kan være at du har glemt å skru av en Spotify-liste og latt den spille videre. Du har brukt Spotify-abonnementet ditt på en fest, hvor du ikke har styrt musikken selv. Eller om profilen din er satt opp på en felles avspiller, for eksempel en Sonos-høyttaler.

– Bør være stolt

Peder Ebbesen, som er musikkjournalist i Gaffa og musikkanmelder i Aftenposten, mener Spotify er svært viktig for hvordan vi hører på musikk om dagen.

– Med Spotify fikk vi plutselig et verktøy som sa: «Vær så god, her har du et sted du kan finne hva slags musikk du vil», sier Ebbesen til NRK.

EBBESENS LISTE: – Jeg har vært heldig, de fleste artistene på min toppliste er artister jeg faktisk har hørt på gjennom året, sier Peder Ebbesen. Foto: Skjermdump

Han tror at Spotify sin telling på slutten av året har noen ulemper, og at strømmetjenesten ikke får med seg alt man har hørt på, for eksempel i offline modus. En annen teori er at man glemmer hva man hørte på i starten av året, og dermed kan få seg en overraskelse.

– Januar er ganske lenge siden, når det har blitt desember, sier han.

– Er denne lista egentlig litt privat?

– Jeg syns jo du skal være stolt av hva du hører på. Hvis dette betyr at flere utforsker musikk utenfor kuraterte lister, så er jo dette bare topp. Så lenge man ikke går seg vill i åndssnobberiet.

Ifølge musikkjournalisten deler mange artister i disse dager hvor mange som har hørt på dem det siste året. Strømmetallene har blitt det nye barometeret for hvor suksessfulle de er, hvor stor rekkevidde de har, og hvordan folk hører på musikken deres.

– Blir ikke mindre viktig fremover

– Jeg har hatt en delt Spotify-liste i nesten hele år, men kan stå inne for mye av dette, altså, sier musikksjef i NRK P3 og mp3, Daniel Ramberg, om sin liste.

VIKTIG: Musikksjef i NRK P3 og mp3 sier at Spotify er viktig for norske musikkbrukere. Foto: Caroline Lytskjold

Han mener at Wrapped-listene viser at det er mange som har relativt korte og intense forhold til låter og album.

– Da er det kanskje lett å glemme at man hørte for eksempel No. 4s «Lite og stort» 700 ganger på rad i en hektisk eksamensperiode. Det drukner litt i hva man vanligvis setter på gjennom et år, som man tror at vil dominere lista, sier musikksjefen.

Strømmetjenesten Spotify mener han ikke vil bli noe mindre viktig i årene som kommer.

RAMBERGS LISTE: – Jeg har hatt en delt Spotify-liste i nesten hele år, men kan stå inne for mye av dette, altså. Kan trekke frem danske Barcelona, som jeg så to ganger under årets Bylarm, og som jeg hadde et rimelig intenst lytteforhold til utover våren. Foto: Skjermdump

Bergan og Walker topper

I tillegg til personlige topplister har strømmetjenesten offentliggjort hvilke sanger og artister som er mest spilt verden over i 2018. Internasjonalt topper Drake med 8,2 milliarder strømminger. Rapperen fra Canada er den mest strømmende artisten på Spotify noensinne.

PÅ NORSK LISTE: Julie Bergan (t.v.) og Alan Walker er på listen over hvilke artister som er mest spilt i Norge. De to har også den mest spilte låten. Foto: Audun Braastad / NTB scanpix

Ebbesen påpeker at samtlige av de mest strømmede låtene internasjonalt er hiphop-låter.

– Det er liten tvil lenger om at det er den største musikksjangeren. Listene viser videre at det er dårlig stilt i rockens verden og bandene gjør det dårlig sammenlignet med soloartister, sier han.

I Norge er «Ignite» med Julie Bergan, Alan Walker og K-391 den mest spilte sangen. Walker og Bergan er også de eneste norske artistene som er på topplisten over mest spilte artister i Norge.

– Å komme høyt opp på toppen av Spotify-lista er en fantastisk bekreftelse på at folk liker låta og hører på den. Det er jo det som er målet som artist, at folk skal lytte til det du lager og gir ut. Både på strømmetjenester og live, sier Bergan til NRK.

Topp 5 Spotify Norge Ekspandér faktaboks Mest spilte mannlige artister i Norge: Post Malone XXXTENTACTION Eminem Drake Alan Walker Mest spilte kvinnelige artister i Norge: Sia Demi Lavato Dua Lipa Ariana Grande Julie Bergan Mest spilte låter i Norge: Ignite – Julie Bergan, K-391, Alan Walker These Days – Macklemore, Jess Glynn og Rudimental Sommerkroppen – Mads Hansen Better Now – Post Malone Youngblood – 5 Seconds of Summer Kilde: Spotify

Hun skulle imidlertid ønske at det var flere kvinnelige artister på toppen av listen.

– Når det er sagt så skulle jeg ønske at det var enda flere kvinnelige artister helt i toppen på listen og at ikke var nødvendig å lage en egen kategori for dem, men at alle ble samlet på en liste, årets mest strømmende artist.