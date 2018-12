«Partyjulelåter» mer populære enn tradisjonell julemusikk

De siste ukene har flere kjente personer sluppet julelåter som minner mistenkelig om russemusikk. I mangel av et bedre ord kan vi kalle det «partyjulemusikk», og den treffer hitlistene hardt.

I skrivende stund er låtene til realitydeltaker Isabelle Eriksen og tidligere ishockeyspiller Erik Follestad mer populære enn den tradisjonelle julemusikken.

Isabelle Eriksen ble kjent gjennom Paradise Hotel og senere Love Island. Nå prøver hun seg som artist, selv om hun ikke vil kalle seg selv artist. Foto: TV3

På Spotifys topp 50-liste for Norge ligger Erik Follestad helt øverst, tett fulgt av Isabelle Eriksens band «The sPlayers». Follestads «Juletragedien» blir strømmet nesten 200.000 ganger om dagen. Begge låtene ligger også helt i toppen av den offisielle VG-lista.

Det skal nevnes at det er først fra og med 1. desember at den tradisjonelle julemusikken virkelig tar av på strømmelistene. Men foreløpig er det kjendisene som ringer julen inn.

– Det er jo veldig gøy. Vi har jo slått ut alle andre artister som er artister. Vi er jo ikke artister. Så det er litt ekstra gøy, sier realitydeltaker Isabelle Eriksen, som ble kjent gjennom tv-programmene Paradise Hotel og Love Island.

Mer populære enn Maria og Mariah

Nordmenns foretrukne julelåt har i mange år vært Mariah Careys «All I Want For Christmas Is You», men i skrivende stund ligger den helt nede på 14.-plass på Spotify, med 66.000 daglige avspillinger.

Mariah Careys «All I Want For Christmas Is You» har vært en norsk julefavoritt i årevis. Foto: Kevin Winter / AFP/NTB Scanpix

Den norske julemusikken får også foreløpig juling av kjendisene. Kurt Nilsen og Maria Mena er begge godt utenfor topp 10 på strømmetjenestene.

– Det er jo bra for oss, men så er det sikkert veldig kjipt for dem som faktisk er artister. Men det får de bare regne med, sier Eriksen.

Musikkanmelder: – Står i veien for vanlig musikk

Musikkanmelderne river seg i håret av den nye julemusikken. Både VG og Dagbladet har anmeldt noen av låtene, men anmelderne misliker partytrenden.

– Dette er bare noen som utnytter kjendisstatusen sin. De drar det stadig lenger for å få oppmerksomhet. Jeg synes det er ganske billig. Man kan jo si: «De må bare holde på», men det er litt synd at det er disse låtene som blir spilt og får oppmerksomhet, sier musikkanmelder Øyvind Rønning i Dagbladet.

VGs Tor Martin Bøe går enda lengre. Han sier han nødig vil heve pekefingeren mot noe som er ment som humor, men sier likevel:

– Jeg mener denne musikken står i veien for vanlig musikk. Det er dumt at folk som ikke er musikere ødelegger for andre. Det er helt greit å lage rølp og kose seg, men det skaper unødvendig støy i den offentlige monitoren, sier Bøe.

– Men dere anmelder likevel låtene. Hvordan er det å anmelde sånne låter?

– Problemet med å være anmelder er at man må være den edru personen på fest. Når man da skal anmelde festmusikk blir det veldig vanskelig, sier Bøe.

Erik Follestad er mest kjent for å få pucken i mål for Vålerenga Ishockey. Nå gjør han det stort som artist. Foto: Vegard Wivestad Grøtt / NTB scanpix

P3 vurderer å liste låtene

Musikksjef i NRK P3, Daniel Ramberg, har satt flere av låtene på Mp3-listene, men foreløpig har ingen funnet veien til P3-lista. Men han åpner for muligheten.

– Jeg skal ikke lukke døra helt for julekomikk altså, men da må det være bra nok, morsomt nok og noe vi tror P3-lytteren vil ha interesse av å høre, sier musikksjefen.

Musikksjef i NRK P3, Daniel Ramberg, er spent på om partyjulemusikken overlever nyttår. Foto: Caroline Lytskjold

Ramberg er ikke overrasket over flommen av partyjulemusikk, men han tror den tradisjonelle julemusikken kommer til å ta mer og mer over frem mot julaften. Før det snur igjen.

– Russetida starter jo tross alt 18. mai, og målgruppa til disse låtene er en streamingsterk gruppe. Så tror jeg de gamle klassikerne kommer til å klatre mer og mer jo lenger ut i desember vi kommer, men det skulle vel ikke forundre meg om vi ser et oppsving av Mads Hansen-relaterte låter igjen rundt nyttårsaften.