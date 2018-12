Kjell Inge Røkke-låt tar av på Spotify

View this post on Instagram

I alle år har folk sagt til meg: «Viss du vil nå til topps på den norske bestseljarlista, må du kalle boka di ‘Min historie’». Eg har stått imot. Eg har stått på mitt. Eg har kjempa. Og dagen i dag gir håp til alle der ute som drøymer om å skrive bøker som heiter noko anna enn ‘Min historie’.