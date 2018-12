Rein Alexander om partyjulemusikken: – Dritt!

Partyjulemusikken til artister som Linni Meister, Erik Follestad og Isabelle Eriksen er mer populær på hitlistene enn den tradisjonelle julemusikken.

I skrivende stund topper «Juletragedien» både VG-lista og den norske topplista på Spotify. Med nesten 160.000 daglige avspillinger på strømmetjenesten, og nesten fem millioner totalt, er den mer populær enn nordmenns foretrukne julelåt, «All I Want For Christmas» av Mariah Carey.

Det får sanger og artist Rein Alexander til å reagere. Han mener det blir feil å kalle låter som «Juletragedien» for julemusikk.

– Julemusikk er det i hvert fall ikke, sier han.

Han merker seg at låten handler om jul, men mener ikke det fortjener merkelappen julemusikk «bare fordi den har noen bjeller og juleord».

– Ikke tro at disse låtene er noe annet enn dritt, for det er det det er. Kall en spade for en spade og lær barna dine at dette bare er tull, sier Rein Alexander.

Rein Alexander er en populær artist å høre på i julen, men ikke like populær som Linni Meister, Erik Follestad og Mads Hansen. Foto: Fredrik Varfjell / NTB scanpix

Rein Alexander er kanskje mest kjent som musikalartist, men er også en veldig populær mann i julen. Han er nå på sin 15. juleturné, der han synger klassikere som «O helga natt» og «Glade Jul».

Sangeren sier at han sjelden mener noe om hva andre artister driver med. Men den nybakte tvillingfaren sier «det rykker litt» når han hører at partyjulemusikk topper listene.

– Hvis det vokser opp en generasjon som skal tro at musikk, kunst eller humor skal assosieres med dette, så er verden snudd på hodet, sier han.

Meister skjønner irritasjonen

Linni Meister synger på «Juletragedien», og mener absolutt at den kan kategoriseres som julemusikk. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

Norges mest populære låt akkurat nå er altså laget av en glamourmodell og en tidligere ishockeyspiller, mens en tidligere fotballspiller har produsert.

Linni Meister, vokalist på «Juletragedien», er uenig med Rein Alexander.

– Jeg skjønner at noen artister kan bli litt provosert over at de useriøse artistene topper listene. Men greia er at akkurat med denne låten har jeg ikke dårlig samvittighet. Det norske folk har fortalt meg hvor mye de liker denne låten, sier Meister.

– Man kan ikke bli likt av alle, sier Meister om kritikken fra Rein Alexander.

– Men er det julemusikk, synes du?

– Ja, absolutt, sier Meister, og legger til at hun synes Rein Alexander lager nydelig musikk.

Kommer ikke i julestemning av egen låt

Tidligere Mjøndalen-spiller Mads Hansen står bak ideen til «Juletragedien». Han sto også bak den mye omtalte låten «Sommerkroppen», som har nesten 20 millioner avspillinger på Spotify.

Mads Hansen sto bak «Sommerkroppen», som nådde 1. plass på VG-lista og har nesten 20 millioner avspillinger på Spotify. Nå er han tilbake med «Juletragedien». Foto: Wilhelm Sverdvik / NRK

Han mener Rein Alexander må åpne opp for andre.

– Det er rart at Rein Alexander ikke har forståelse for at det kan være plass til flere i den norske musikkfaunaen. Det er ikke julemusikk for alle, men det betyr ikke at det ikke er julemusikk.

Hansen sa at ideen bak låten var å overraske Erik Follestad, ikke å lage julemusikk.

– Synes du det er julemusikk?

– Jeg kommer ikke i julestemning av «Juletragedien», nei.

– Men er det julemusikk?

– Ja. Det handler om jul, så da er det julemusikk.