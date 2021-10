Slik ser bøssa ut

Våpen avfyrt i vanvare to ganger

Ved minst to tilfeller ble rekvisittvåpen utilsiktet avfyrt på Alec Baldwins filmsett før en kvinne ble drept, ifølge New York Times. Rettsdokumenter viser at politiet retter etterforskningen mot spesialisten som hadde ansvar for våpenet og for assistenten som ga det til Baldwin.