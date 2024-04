NRK fortalte i desember 2023 om Kenneth Worpvik som lever med den smertefulle lidelsen klasehodepine – også kalt selvmordshodepine.

Lidelsen gjorde at han gikk inn i en dyp depresjon med angst og selvmordstanker.

I april 2024 er det en annen mann som møter NRK.

– Angsten er så å si helt borte.

Siden januar har han fått ketaminbehandling hos Axon klinikken i Trondheim. Det har ifølge Kenneth snudd opp ned på tilværelsen hans.

– Nå klarer jeg å delta i hverdagen igjen.

Behandler psykiske lidelser

– Jeg er spent på hva jeg møter på i dag, sier Kenneth.

Lege Ingrid Castberg og sykepleier Stian Kannbuås møter han i døra.

I dag skal han gjennomføre sin niende ketamin-behandling.

Rundt om i lokalet er det tent lys, og fra høyttalerne spilles avslappende musikk.

Før sprøyta med ketamin skal injiseres, bruker de ansatte ved klinikken å sette av litt tid til å prate.

Kenneth forteller om hvordan han har hatt det siden sist og om hvilke forventninger han har til behandlingen i dag. Han vil ta tak i skyldfølelsen han har ovenfor familien. Castberg lytter og nikker bekreftende. – Vi må stole på at selv om vi ikke alltid får det vi ønsker oss i opplevelsen, så får det vi trenger, sier hun.

I Norge er ketamin godkjent som et anestesimiddel, altså et narkose- og bedøvelsesmiddel, som også kan brukes til smertelindring.

Ved Axon klinikken brukes legemiddelet til å behandle psykiske lidelser, noe som er utenfor denne godkjenningen.

Det er helt lovlig, men medfører et ekstra ansvar.

– Når vi bruker et legemiddel på denne måten har vi et ekstra ansvar for å forsikre oss om at vi kun gir det til de pasientene som vi mener har nytte av det, og at det skjer på en trygg og forsvarlig måte.

Det sier Ingrid Castberg. Hun er lege og spesialist i klinisk farmakologi og psykiatri.

Hun er tydelig på at det er viktig at pasientene skal føle seg trygge hos dem.

Ketamin gis som en injeksjon i en muskel i overarmen.

På bakrommet gjør sykepleier Stian Kannbuås klar sprøyta med ketamin. På forhånd har han og legen blitt enige om hvilken dose som skal gis. I dag blir de enige om å kjøre samme dose som sist. Nå er alt klart for å sende Kenneth på dagens "reise". – God tur, hvisker Castberg før hun setter på hodetelefonene.

Inn i drømmeverden

Den neste timen er Kenneth på en reise inn i seg selv.

Han beskriver opplevelsen som å gå inn i en drømmeverden hvor du får muligheten til å jobbe med det som er vanskelig.

– Det er en følelse av å være helt trygg i møte med demonene sine. Ingenting kan røre deg.

Kenneth synes at det er vanskelig å beskrive hva som foregår inne i hodet under behandlingen. Han er til stede samtidig som han ikke er det.

– Kroppen min er jo her, men når jeg kommer til meg selv igjen har jeg jo vært alle andre steder enn i dette rommet.

– Jeg kan ha svevd rundt i verdensrommet.

– Det skaper en avstand til smertene mine, som gjør at jeg håndterer dem mye bedre. Jeg frykter de ikke på samme måte mer. Foto: Karoline Opsal / NRK

Under ketamin-behandlingen kan han møte gamle traumer eller andre situasjoner, kjente og ukjente mennesker.

Han sier det gir han muligheten til å nå dypere inn i sitt eget sinn og jobbe med dyptliggende problemer.

Noen ganger skjønner han hvorfor ting dukker opp, andre ganger ikke.

I dag er han til stede på datterens 1. skoledag. Det er finvær og god stemning. Det føles fint.

Innimellom dukker det opp ubehagelige situasjoner, men Kenneth føler seg beskyttet, så det går fint.

Behandlingen stoppet opp

Kenneth får også behandling mot anfallene ved St. Olavs hospital i Trondheim.

Det som kalles Multiguide-behandling har tidligere vært studiebasert og ikke en del av sykehusets offentlig godkjente behandlinger - nå ligger den under poliklinikken.

Like før jul fikk de 13 pasientene som benytter seg av tilbudet beskjed om at behandlingen skulle stanses på ubestemt tid, fordi det var for mange bivirkninger.

Bilde fra behandlingen Kenneth får ved St. Olavs hospital. Foto: Jøte Toftaker

Det gjorde at pasientene måtte finne et annet alternativ.

For Kenneth ble løsningen ketamin.

– Det var jo bare helt utrolig. Jeg har aldri opplevd noe lignende.

Dobbel effekt

Kenneth ønsket å prøve ketamin mot de psykiske plagene, og ble overrasket da behandlingen viste seg å ha god effekt mot smertene også.

– Antallet anfall og ikke minst styrken på de er redusert. Det hadde jeg ikke trodd.

Han presiserer at dette er veldig individuelt.

For Kenneth fungerte behandlingen mot både de fysiske og de psykiske plagene. Foto: Karoline Opsal / NRK

Etter at sykehuset startet opp igjen behandlingen for de 13 pasientene har Kenneth fått muligheten til å kombinere de to behandlingene.

Det har fungert bra, men det er dyrt.

Ikke for alle

Ketamin-behandlingen dekkes foreløpig ikke av det offentlige og koster 9800 kroner, inkludert psykoterapi.

Vanligvis anbefales fire til seks slike behandlinger.

Man kan også komme tilbake for vedlikeholdsbehandling.

–Etter 4-6 behandlinger er de fleste veldig mye bedre, og noen er helt friske. Foto: Karoline Opsal / NRK

Castberg mener behandlingen burde vært underlagt det offentlige, slik at flere kunne benyttet seg av tilbudet, både med tanke på tilgjengelighet og økonomi.

– Mange av de pasientene som kommer har jo falt utenfor arbeidslivet. Og selv om vi gir rabatt til de som er uføre, er det fremdeles en dyr behandling.

Hun poengterer at ketaminbehandlingen ikke er for alle, men at hun håper på en endring.

– Jeg mener ikke at det skal bli et førstevalg, men jeg håper at det skal slutte å være et sistevalg, for til det er medisinen altfor effektiv.

Før ketaminet injiseres, kommer sykepleier Stian Kannbuås inn for å måle blodtrykket. Foto: Karoline Opsal / NRK

Flere private klinikker og noen sykehus tilbyr allerede intravenøs ketamin ved depresjon, som utprøvende behandling.

Nå har Bestillerforum starta en vurdering for å avgjøre om ketamin skal tilbys som mer standard behandling ved offentlige sykehus.

Det synes overlege Sigurd Hortemo i Direktoratet for medisinske produkter er på tide.

– Vi i DMP synes jo det er bra at det kommer nye tilbud til behandling av depresjon, for det har skjedd veldig lite nytt på behandlingsfeltet de siste 20 årene.

Kommer tilbake til seg selv

Etter behandlingen tar Kenneth av seg masken og hodetelefonene.