– Jeg gleder meg! Naturopplevelser handler om god tid. Å sende fjellturer minutt for minutt er rett og slett genialt, sier Lars Monsen.

Monsen er turleder når NRK til sommeren legger ut på fjelltur. I fire sommeruker skal Lars gå gjennom fire fjellområder i Norge, på direktesendt fjernsyn.

Han tror det kan bli både overraskende og lærerikt for seerne å følge med på sendingene.

PÅ VILLSPOR: Lars Monsen har i to sesonger vandret i Norge uten å vite hvor. Til sommeren slipper han bind for øynene på vei ut. Foto: Håvard Jenssen / NRK

– I et vanlig tv-program viser vi kanskje bare fem sekunder av at jeg tenner opp et bål. Her kan vi jo risikere at det tar en time. Kanskje det regner og alt er søkkvått, eller jeg må leite lenge etter nok ved. Folk kommer til å forstå mer, sier Monsen, som kommer til å legge vekt på å lære bort hva som trengs for å klare seg på tur.

Fjell, vidder og sjø

Monsen og NRK jobber med forskjellige turalternativ for sommeren. .

– Vi har noen områder vi har veldig lyst å gå i, sier Monsen. De mest aktuelle nå er Hardangervidda, Jotunheimen, Vesterålen, og kanskje Indre Troms, sier Monsen. Hvilke turer som blir valgt avhenger av tekniske tester, for å se om det faktisk er mulig å sende direkte fjernsyn underveis

Vi planlegger nå turene. Tips oss om de gode løypene!

FISKETIPS? Får du større fisk en Lars Monsen? Nå kan du bli med ham på tur og prøve. Foto: Monsen, Monsen og Mattis / NRK

Lars er fullt klar over at det kan bli veldig mange folk som har lyst å gå tur sammen med ham.

– Det blir gøy med mange turkamerater! Da kan vi hjelpe hverandre, sier han. Han har nemlig en viktig leveregel: Å legge igjen færrest mulig spor i naturen.

Bursdagsgave til Turistforeningen

DNT-JUBILEUM: Nils Øveraas, generalsekretær i Den Norske Turistforening, kunne ikke fått en bedre markering av 150-års jubileet. Foto: Sindre Thoresen Lønnes / Den Norske Turistforening

– Her ligger mye av læringen. Folk må for eksempel lære seg å tenne bål uten å skjære i treet for å få tak i never!

Den Norske Turistforening (DNT) fyller 150 år i 2018, og blir med på sommerturene.

– En bedre markering enn å sammen med NRK invitere hele Norge til å oppleve noe av det fantastiske som ligger i vår natur, kan vi ikke få, sier generalsekretær i DNT, Nils Øveraas.

Prosjektleder i NRK, Thomas Hellum, sier satsingen mildt sagt blir utfordrende å få på luften på grunn av vanskelige sendeforhold. Foto: Ole Kaland / NRK

Han håper alle som er glade i tur- og friluftsliv vil invitere med seg venner og kjente, og gå en etappe eller flere.

Bærbar TV-sending

– Å skulle sende direkte, minutt for minutt, fra fjellområder hvor det knapt er mobildekning, er mildt sagt utfordrende, sier prosjektleder Thomas Hellum.

Han står bak konseptet sakte-TV, og har kjørt minutt for minutt med både Bergensbanen, Hurtigruten, Sommerbåten og i fjor, Sommertoget.

– ELSKER GÅ-KULTUREN: Sommerens minutt for minutt-satsing skal dyrke nordmenns forhold til å gå tur. Foto: Håvard Jenssen / NRK

De tidligere sommer-prosjektene har foregått over store avstander.

– Denne gangen blir det annerledes; Noen små streker forskjellige steder på kartet, sier Hellum når han skal beskrive turene. Men allikevel favner det mange; det som er unikt med fjell- og turområder er at mange føler tilknytning til de samme stedene.

– Vi skal elske gå-kulturen i fjellet, og den er det mange nordmenn som har et forhold til, sier Hellum.