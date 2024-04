– «Spillet» har gått vanvittig bra, sier Mastiff-sjef Jostein Olseng, som har produsert serien for TV2.

Konseptet kommer fra Sør-Korea, og Norge er det første landet utenfor moderlandet som lager sin egen versjon.

Å satse på den serien i Norge skulle vise seg å være lurt.

Programmet har et snitt på 900.000 seere per episode, og over en million har sett første episode.

Redaktør i Subjekt, Danby Choi, har gjort seg bemerket i «Spillet». Foto: Pinakkel Studio //

Mastiff har laget reality i mange år, og står blant annet bak «Paradise Hotel».

– Vi ser nå at etterspørselen etter store realityformater er stigende. Det gjør at vi har mye å gjøre om dagen, sier Olseng.

Jostein Olseng i Mastiff opplever at etterspørselen etter reality er stor. Foto: Mastiff

«Kompani Lauritzen», «Norges Tøffeste», «Mesternes mester», «Bakemesterskapet», «Gift ved første blikk», «Paradise Hotel», «71° nord», «Farmen», «Farmen Kjendis», «Torpet» og «Spillet».

Det er et lite utvalg av realityseriene som enten går akkurat nå, eller har gått på TV nylig.

Kreativ leder i produksjonsselskapet Fenomen, Tom Marius Kittilsen, mener vi er i en realitybølge.

– Helt åpenbart. TV 2 har jo kjempesuksess med sine realityserier. Og det er jo kjempegøy og kjempeviktig.

Sliter med å selge inn drama

Men i andre deler av TV-bransjen er situasjonen en annen.

Flere produksjonsselskaper NRK har snakket med, som lager dramaserier, sliter med å få solgt ideene sine til TV-kanaler og strømmeselskaper.

– Vi opplever at nåløyet er trangere enn noen gang, sier Kittilsen i Fenomen.

De har tidligere laget dramaserier som «Rådebank» og «Vi lover et helvete».

Produksjonsselskapet Fenomen står bak serien Rådebank.

Også selskapet Rubicon merker at det er tøffe tider.

– Det er ganske tungt å selge inn nye dramaserier for tida, sier daglig leder Ivar Køhn.

Tror markedet er mettet på drama

Verken Køhn eller Kittilsen mener økt interesse for reality-TV har skylda for tunge tider i norsk drama, og begge synes det lages mye bra norsk reality nå.

Likevel tror de det er en fordel at reality er billigere å lage.

– Signalene fra markedet har vært at man satser mer på reality. Det er en raskere prosess og billigere pris i forhold til drama, sier Køhn.

En av de store strømmetjenestene som har satset mye på drama er Viaplay. De har hatt serier som «Pørni», «Wisting» og «Furia».

Viaplay har tidligere hatt suksess med «Pørni» med Henriette Steensrup i hovedrollen. Foto: Viaplay

Men så fikk selskapet økonomiske problemer. Ivar Køhn sier hele bransjen fikk seg en støkk da Viaplay måtte gjøre store budsjettkutt.

Det gjorde både at Viaplay ikke kunne kjøpe nye dramaserier, men også at de solgte flere av sine pågående prosjekter videre til andre.

– Jeg tror at markedet er veldig mettet på dramaserier akkurat nå, sier Køhn.

Ivar Køhn i Rubicon merker at det er tøffe tider i norsk TV-bransje akkurat nå. Foto: Julia Marie Naglestad / NRK

Viaplay er ikke alene om å måtte spare penger. Både NRK og TV 2 har gjort store kutt de siste årene.

– Det som skiller drama fra andre produksjoner er at det er en dyrere sjanger, og derfor høyere risiko for oss som skal bestille den type programmer, sier programredaktør i TV 2, Trygve Rønningen.

«Fra gullalder til tøff tid»

«Norsk drama har gått fra gullalder til tøff tid på kort tid», mener medieforsker Vilde Schanke Sundet.

Konsekvensene? Unge, flinke folk som forsvinner fra bransjen for godt, frykter Kittilsen i Fenomen.

– Vi er selvfølgelig redde for at vi går glipp av de veldig gode ideene og de eksepsjonelle talentene.

Tom Marius Kittilsen i Fenomen frykter unge talenter forsvinner fra bransjen. Foto: Petter Sommer / NRK

Han tror også at publikum vil merke at innholdet på TV blir mer likt, fordi kanalene må ta tryggere valg i tøffe økonomiske tider.

Programredaktør i NRK, Petter Wallace, tror Kittilsen kan ha rett i det:

– For hvis det blir vanskeligere å nå et publikum vil man ofte gå for de prosjektene man vet at det er stor sjanse for at vil nå mange. Og som ikke koster skjorta å lage i tillegg. Så den faren er der jo, men jeg tror nok den er større for andre enn for NRK.

Rønningen i TV 2 sier han også er bekymret, og mener spesielt NRK og TV 2 har et ansvar for å bidra til god utvikling i norsk drama.

– Jeg er veldig interessert i at vi sammen med bransjen skal finne gode og bærekraftige løsninger, så dette er et fellesansvar.