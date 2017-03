Skam får hederspris

– Skam-serien tar opp alvorlig tematikk som overgrep, spiseforstyrrelser, skjønnhetstyranniet, diskriminering, fremmedfrykt, seksualitet, rus og likestilling i en realistisk og åpen setting, noe som gir omverdenen mulighet for å sette temaene på dagsorden.

Det sier generalsekretær Grete Herlofson i Norske Kvinners Sanitetsforening.

Fredrikkeprisen som er Norske Kvinners Sanitetsforenings hederspris tildeles i år manusforfatter Julie Andem og Skam seriens skuespillere.

– Seriens tittel og tematikk tar opp ødeleggende myter og viser hvordan enkeltpersoner opplever fordømmelse, men også hvordan man stolt kan heve seg over samfunnets fordømmelse, eller følelse av fordømmelse. Serien når frem til ungdom og voksne, og åpner for samtale og refleksjon rundt alvorlige tema på tvers av generasjoner forklarer Grete Herlofson.

Skam gjengen har bestemt at prispengene skal gis til en jentegruppe. Foto: NRK

Glad for pris

– Vi er veldig glade og takknemlige for å motta en slik pris. Norske Kvinners Sanitetsforening gjør en stor innsats for barn og unge i Norge og internasjonalt. At en så tradisjonsrik organisasjon ser verdien av å sette fokus på den virkeligheten dagens unge lever i, er inspirerende og ærefullt, sier produsent Marianne Furevold-Boland.

Fredrikkeprisen består av en statuett av Norske Kvinners Sanitetsforenings grunnlegger Fredrikke Marie Qvam, et diplom og 100.000 kroner. Pengene er ikke for personlig bruk, men skal brukes til et formål innenfor Sanitetskvinnenes arbeidsfelt.

Gir prispengene til jenteorganisasjon

Skam gjengen har bestemt seg for å gi prispengene på 100.00 kroner til jenteprosjektet «Sisterhood». Prosjektet er for jenter mellom 13–21 år bosatt i Oslo området og finnes i flere bydeler og på ressurssentrene til Oslo Røde Kors. Her møtes jenter for å diskutere alt fra vennskap til kjærlighet, sex og fremtidsdrømmer. Eller bare for å være seg selv som det står på organisasjonens nettsider.

Tidligere vinnere av Fredrikkeprisen inkluderer blant annet Gunhild Stordalen, Lene Marlin, Herbjørg Wassmo og Margreth Olin.