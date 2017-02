Isak og Even kan bli årets TV-par i USA

Det amerikanske magasinet E! arrangerer en avstemning, hvor leserne skal kåre årets TV-par.

E! er blant USAs største nettsteder for underholdningsnyheter.

Nå er det to runder igjen av kåringen og i den ene runden står det mellom Stiles og Lydia fra serien «Teen Wolf» og Isak og Even fra «Skam».

I den andre runden er det parene Magnus og Alec fra tv-serien «Shadowhunters» og Claire og Jamie fra «Outlander» som konkurrerer om tittelen.

Vinnerne møter hverandre i en avgjørende finale.

Store kandidater

– Isak og Even fra norske «Skam» har slått ut flere store kandidater. Blant annet «The Vampire Diaries»’ Stefan og Caroline og «The 100»s Clarke og Lexa. Sistnevnte er fjorårets vinnere, skriver E!.

Redaksjonssjef i P3, Håkon Moslet håper på seier i kåringen.

– Gøy at «Evak» er med i dette selskapet og at «Skam»-fansen er lidenskapelig engasjerte. Håper selvsagt at de vinner, sier han.

Amerikansk versjon

Den amerikanske versjonen av «Skam» er på trappene, etter at den verdenskjente tv-produsenten Simon Fuller kjøpte rettighetene til serien før jul.

– «Skam» har potensial til å bli en innflytelsesrik serie i Nord-Amerika, hvor vi ikke har noe lignende. Det viser at Norge og Skandinavia er i front på innovasjon og kreativitet, og jeg er stolt av å være med å gjøre «Skam» tilgjengelig for et mye større publikum enn i dag, uttalte Fuller til NRK i den forbindelse.