Har du ennå ikke fått med deg navnet Sandra Mujinga, er det virkelig på tide.

Hun har nemlig gjort braksuksess på den internasjonale kunstscenen de siste årene og har i løpet av kort tid blitt en av Norges mest etterspurte og anerkjente samtidskunstnere.

Mujinga bor og jobber for tiden i New York gjennom et ettårig arbeidsstipend fra OCA (Office for Contemporary Art Norway). Der ser det ut til at kunsten hennes har truffet en helt spesiell nerve.

– Det er kjempedeilig å være i New York. Det er også nå jeg stiller ut på både MoMA og Guggenheim-museet, så det var helt perfekt timing, sier hun til NRK.

Mujingas verk «Sentinels of Change» & «Reworlding Remains» på Veneziabiennalen i 2022. Foto: Michael Brzezinski Verket «I Build My Skin With Rocks» på Hamburger Bahnhof i 2022. Foto: Jens Ziehe Mujingas verk «Flo» (2019) ble kjøpt inn av MoMA i New York i 2023. Foto: Robert Gerhardt

Sandra Mujinga fotografert i forbindelse med serien «Kunstnerliv» på NRK TV. Foto: NRK

Kan vinne millionpris

Kunstneren kan allerede smykke seg med å ha mottatt høythengende priser som Preis der Nationalgalerie – nå er hun også nominert til Future Generation Art Prize, en global kunstpris for unge kunstnere under 35 år.

Premiepotten er på litt over 1 million norske kroner.

– Jeg opplever en parallell prosess med både sorg over tilstanden i verden og takknemlighet for at kunsten min får et større publikum. Det var over 12 000 søkere fra over hele verden, så det føles stort. Det er virkelig et privilegium, sier Mujinga om nominasjonen.

Blant styremedlemmene i Future Generation Art Prize finner man store navn som Jeff Koons, Takashi Murakami og Damien Hirst. Vinneren annonseres i august 2024.

Sandra Mujinga Ekspander/minimer faktaboks Født 1989 i byen Goma i Den demokratiske republikken Kongo og oppvokst i Norge og Kenya

Bor og arbeider vanligvis i Oslo og Berlin, men er for tiden basert i New York

Jobber med ulike medier som installasjon, skulptur, elektronisk musikk, performance og tekstil

Utdannet ved Kunsthøyskolen i Malmø

Tar ofte inspirasjon fra science fiction og post-apokalyptisk tematikk

Mottok Sparebankstiftelsen DNBs kunststipend i 2013

Mottok Sandefjord Kunstforenings Kunstpris og Preis der Nationalgalerie i 2021

Har blant annet stilt ut på Munchmuseet, MoMA, Veneziabiennalen, Guggenheim og Hamburger Bahnhof

Forteller om et ungt kunstnerliv på TV

Sandra Mujinga er også aktuell med sesong 3 av dokumentarserien «Kunstnerliv» på NRK TV. I serien kommer vi tett på noen av Norges fremste kunstnere – og deres store forbilder. I episoden hun er med på møter vi derfor også kunstner Tori Wrånes.

Tori Wrånes og Sandra Mujinga utveksler personlige historier og erfaringer i atelieret til Wrånes under innspillingen av «Kunstnerliv». Foto: NRK

Til tross for en CV de fleste kunstnere bare kan drømme om, blir hun ydmyk når hun snakker om karrieren.

– Jeg følte meg ganske usynlig da jeg begynte med kunst. Det fantes nesten ingen synlige svarte kvinnelige kunstnere i Norge, og da tror man liksom ikke at ting er mulig. Det gjør at jeg alltid tenker på suksess som noe ekstra, forteller hun.

Akkurat nå er kunstneren travel med Yokohama-triennalen i mars og jobber mot en større solo-kunstutstilling i Kunsthalle Basel med åpning i august.

– Jeg jobber også opp mot to store utstillinger i 2025! Det er alt jeg kan røpe, sier Sandra Mujinga hemmelighetsfullt.

