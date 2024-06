De kongelige portrettene som skapte bråk

Da Kong Charles av Storbritannia skulle avduke det aller første offisielle portrettet av seg selv som konge nå nylig, lot ikke reaksjonene vente på seg.

«Et horribelt, stilistisk rot», skrev en kunstkritiker i Washington Post. En annen kritiker i The Guardian ga verket terningkast én.

Men allerede før støvet hadde lagt seg, var det en annen kongelig som skulle få gjennomgå.

Magasinet Tatler hadde nemlig fått den britisk-zambiske kunstneren Hannah Uzor til å male et portrett av Prinsesse Catherine til bruk som sitt nyeste magasincover:

Sveip for detaljer. Faksimile: Instagram / @tatlermagazine Faksimile: Instagram / @diet_prada Bildet fikk kjørt seg på sosiale medier, blant annet på Instagram-kontoen @diet_prada. Faksimile: Instagram / @diet_prada

Kritikken haglet nådeløst. I kommentarfeltene rev folk kunstverket i fillebiter.

Mange mente det ikke lignet på prinsessen i det hele tatt. «Noen har åpenbart løyet på CV-en sin», kommenterer en bruker på Instagram.

Men hvorfor vekker disse bildene så sterke følelser?

Mange setter de kongelige høyt

Kunstkritiker i NRK, Mona Pahle Bjerke, mener et godt portrett kombinerer en likhet med den som portretteres med maleriske kvaliteter.

– Men hvis det skal være noen vits i å bringe inn en kunstner i prosessen, så må det være fordi vedkommende skal gi oss noe annet enn en ren gjengivelse, sier hun.

Pahle Bjerke er heller ikke imponert over portrettet av den britiske kongen.

– For øvrig synes jeg Kong Charles-portrettet er et kitschete og svakt portrett, sier hun.

Blant Norges mest kjente kongelige portretter finner vi Håkon Gullvåg sine malerier av Kong Harald og Dronning Sonja. Hvorfor det ble rabalder rundt bildet av kongen, kan du lese om i listen under. Foto: NTB

Kulturkommentator i Aftenposten, Frank Rossavik, mener mange i dag fortsatt setter de kongelige høyt. Da blir alt som kan oppfattes som respektløshet, en provokasjon.

– Folk har et forhold til de kongelige, enten negativt eller positivt. Da er det ikke rart at kunstneriske portretter skaper reaksjoner. Folk kan enten mene at de er for idealiserende eller at de fremstiller de kongelige på en negativ måte, sier han.

Ofte handler det nok om at man får en følelse av skuffelse når personer man ser opp til behandles ufint av en kunstner, forteller han.

Det er derimot ikke kun i utlandet kunstverk av kongelige har lagd oppstyr:

Ble førstesidestoff i VG og kalt «uverdig»

Dette portrettet av Kong Harald ble en snakkis tidlig på 2000-tallet. VGs anmelder kalte den gang maleriet for en «​​​​majestetsfornærmelse»​​​​​​​. Foto: Lise Åserud / NTB

Det kongelige portrettet som har skapt mest oppstyr her i Norge, er kanskje maleriet av Kong Harald laget av kunstneren Håkon Gullvåg. Da verket ble avduket i år 2000, fikk portrettet slakt på forsiden av VG. Tittelen lød : «UVERDIG!», og ble gitt terningkast to.

Kritikere mente blant annet at kunstnerens abstrakte uttrykk ikke passet seg for de kongelige. Kunstner Odd Nerdrum mente bildet var «respektløst».

Andre mente derimot at det var et nyskapende og originalt portrett av kongen. Til tross for kritikken virket Kong Harald selv storfornøyd med verket, som fortsatt i dag henger på Det Kongelige Slott.

Mente maleriet gjorde narr av kongefamilien

Lena Trydal, Folkekongen (2021). Olje på lerret, 200x145cm. Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design, billedkunstsamlingene, Oslo. Foto: Børre Høstland/ ©Trydal, Lena/ BONO

Da den unge kunstneren Lena Trydal skulle stille ut verket sitt «Folkekongen» på Nasjonalmuseets åpningsutstilling i 2022, ble det bråk. Det satiriske portrettet av kongefamilien ble raskt en snakkis i den norske kunstsfæren.

Arkitekten som har tegnet museet, Klaus Schuwerk, rettet direkte angrep mot Trydals maleri – som han mente gjorde narr av kongefamilien. Kritikken kom i lys av det betente forholdet mellom Schuwerk og ledelsen i Nasjonalmuseet, som helt sikkert ikke gjorde saken noe bedre.

Trydal på sin side tok kritikken med ro, og uttalte den gang til NRK at hun er glad for at verkene hennes skaper diskusjon. Bare måneder senere bestemte Nasjonalmuseet seg for å kjøpe maleriet, som nå er en del av museets samling.

Dansk «skrekkfilmplakat»

Maleriet «Kongehuset» var det første offisielle portrettet av kongefamilien i Danmark på 125 år i 2013. Foto: Evan Frederiksen/Kongernes Samling

I 2013 ble dette offisielle portrettet av den danske kongefamilien vist frem. Verket skal ha tatt fire år å lage og ble malt av den danske kunstneren Thomas Kluge på bestilling av Dronning Margrethe.

Bildet gikk verden rundt. The Daily Mail døpte bildet «verdens skumleste kongelige portrett». Mange dro raskt assosiasjoner til filmplakater i skrekkfilm-sjangeren og dårlig utførte photoshop-kollasjer.

Andre mente kongefamilien lignet mer på de gotiske figurene i The Addams Family.

Dårlig eller ei – Dronningen selv har i alle fall uttalt at hun er fornøyd med maleriet, som i dag skal henge på Fredensborg slott i Danmark.

Dronning eller corgi?

I 2001 vakte dette lille maleriet på cirka 20 centimeter oppsikt. Foto: Getty Images

Dette berømte maleriet av Dronning Elizabeth fra 2001 har også fått gjennomgå. Maleriet er laget av britiske Lucian Freud, anerkjent av mange som en av verdens fremste kunstnere i sin tid.

En kunstkritiker mente blant annet at portrettet «fikk dronningen til å se ut som en av hennes corgier – med hjerneslag.»

En annen kritiker mente bildet rett og slett var «ekstremt uflatterende».

Paradoksalt ble også maleriet hyllet av mange som mente det var et ærlig, vakkert og sterkt portrett av monarken. The Guardian omtalte blant annet verket som «det beste kongelige portrettet på minst 150 år.»

Bonus: Ukonvensjonelt eks-presidentpar

Dette grønne portrettet av Barack Obama falt ikke i smak hos alle. Faksimile: Instagram / @kehindewiley

De er ikke kongelige, men vi må nevne dem likevel: USAs tidligere president Barack Obama og tidligere førstekvinne Michelle Obama ble også portrettert i to mye omtalte malerier fra 2018.

Det ukonvensjonelle portrettet av Barack ble malt av kunstner Kehinde Wiley, som malte ekspresidenten sittende med grønn, frodig bakgrunn. Bildet ble fort en meme, og ble blant annet latterliggjort for å minne om en kjent meme av Homer Simpson som trekker seg inn i en busk.

Amy Sherald, som malte bildet av Michelle, fikk blant annet pepper for at bildet ikke bar likhet til Obama. Flere mente også at huden hennes ble malt i en unaturlig gråtone. Bildet fikk derimot skryt i The New Yorker, som omtalte det som et «vakkert og ubehagelig» portrett av den første svarte førstekvinnen i USA.

Portrettet av Michelle Obama fikk blant annet kritikk for fargebruken. Faksimile: Instagram / @asherald

Selv om vi i dag kan ta uendelige mengder bilder av oss selv med mobiltelefonen vår, finnes enda de som ønsker seg et portrettmaleri. Se hvem andre som også har fått ansiktet sitt foreviget med maling på lerret i denne saken :

Sulten på enda mer kulturstoff? Sjekk ut disse sakene: