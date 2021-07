Trænafestivalen gir en mulighet til å oppleve festival i naturskjønne omgivelser som overgår fantasien. Strandrydderne i In the same boat er til stede for å holde naturen like nydelig som før festivalgjestene inntar øyen på Helgelandskysten.

– Vi er ikke moren din, så rydd etter deg selv, forteller Idunn Brattland (18) og Tirill Høgset (18).

Jenten fra Mo i Rana er blant dem som frivillig plukker søppel i strandlinjen og på Trænas festivalområde for å holde det rent.

Trænafestivalen byr på helt unike naturopplevelser Foto: ANE-KRISTIN BUSTNESLI

– In the same boat er en strandrydder- og miljøorganisasjon, der frivillige kan melde seg på og være med å plukke søppel.

Det var faren til Tirill, Rolf-Ørjan, som startet organisasjonen i 2017. Han hadde sett seg lei på forsøplede strender og ønsket å gjøre en forskjell. Derfor startet han organisasjonen som fokuserer på å rydde strender og øyer langs norskekysten.

– Det er skadelig for naturen når det er så mye søppel, spesielt for dyrelivet. Det er veldig mye garn og tau. Når du er ute og plukker så kan du finne noen døde fugler som har hekler seg inn i det, forteller Idunn.

Søppelplukk er ikke for pyser. Jentene forteller at de har funnet både fugl og sau i nettet. Foto: Aurora Henni Krogh / NRK

Tirill trekker frem et minne som har satt seg da hun måtte redde et par sauer som hadde satt eg fast i et fiskegarn da hun var med å rydde på Trænafestivalen i 2018.

– Jeg har vært vitne til at sauer har satt seg helt fast. Da måtte vi redde noen sauer og få dem løs, sier hun.

Det blir bedre

Trænafestivalen er et av stedene In the same boat har ryddeaksjoner. Foto: Aurora Henni Krogh / NRK

Jentene er på festivalen for å rydde opp og dele ut poser slik at folk kan kaste søppelet sitt der heller enn i naturen.

I tillegg til å holde festivalområdet rent, har In the same boat ryddeaksjoner for dem som vil gjøre noe ekstra når de er på Træna.

– Vi har ryddeaksjoner som folk kan delta på på dagen. Det har også vært unger som har fått lov å bli med i år. Vi har vanligvis ikke barn med, så det var fint, forteller jentene.

Likevel er det ikke alle som er lette å ha med å gjøre.

– Folk kaster mye søppel når de blir fulle, og det er litt vanskelig å passe på at de faktisk rydder etter seg da. Da blir vi nok litt irriterende for folk. Vi vil jo egentlig ikke plukke opp etter folk, vi vil at de skal plukke opp etter seg selv, forteller strandrydderne.

Siden starten i 2017 har ryddegjengen vært på Træna hvert år. Tirill synes publikum har blitt langt bedre til å rydde etter seg med årene.

Træna er kjent for sin spektakulære natur. Foto: Aurora Henni Krogh / NRK

Folk har blitt langt flinkere på å håndtere søppelet sitt mener strandrydderne. Foto: Aurora Henni Krogh / NRK

– Det blir bedre og bedre. Vi så noen gode resultater etter forrige året vi var med. Jeg høre fra en Træn-væring at de vanligvis bruker mange dager på å rydde opp etter festivalen, men sist brukte de et par timer.

Ryddegjengen hjelper å holde festivalområdet på Trænafestivalen idyllisk. Foto: Aurora Henni Krogh / NRK

– Hva er det viktig for dere at festival gjestene husker på?

– Rydd opp etter dere og tenk over hva konsekvensene er dersom du hiver søppel.

