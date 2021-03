Bolk med spørsmål til kommunikasjonssjef Mari Nordstrøm i Handelens Miljøfond:

– Hvor mange millioner plastposekroner fikk Handelens Miljøfond inn i 2020?

I 2020 fikk Handelens Miljøfond inn 340,8 millioner kroner fra salg av plastbæreposer. Midlene skal vi bruke til å støtte prosjekter som tar tak i plastens miljøproblemer, deriblant mange frivillige som vil rydde sine lokalmiljø for plast. Av dette ble 180 millioner delt ut til miljøprosjekter knyttet til plast, resten er avsatt til senere bruk.

– Stemmer de fortsatt at siden platposefondet ble innført er bruken av plastposer gått ned fra 900 millioner til anslåtte 700 mill i 2020?

– Tall for 2020 er ikke klare, men antall poser fra 2016 der det var i underkant 900 millioner plastposer gikk ned til nærmere 750 millioner plastposer i 2019. Foreløpige tall for 2020 indikerer at antallet plastbæreposer solgt har økt i 2020. Dette er uheldig, men ikke unaturlig i en tid der grensen har vært ganske stengt og nordmenn har laget egen lunsj på hjemmekontoret. Vi vet for eksempel at nordmenn «harryhandlet» for 14 milliarder kroner mindre i Sverige i fjor enn i 2019, og det slår nok ut på posesalget her i Norge. Derimot ser vi en tendens til at nordmenn bruker færre plastposer per kjøp (volumjustert posetall) i 2020 enn i 2019.

– Hvordan fordeles disse pengene til profesjonell strandrydding, frie midler til frivillige, forskning og andre miljøprosjekter?

– I høstens utlysning delte vi ut

20 millioner til økt bruk av resirkulert plast

Nær 10 millioner til å redusere plastforbruket

Nær 10 millioner til kunnskap om plast og miljø

Nær 23 millioner til bedre plasthåndtering internasjonalt

Nær 25 millioner til frivillig rydding og forebyggende tiltak

18 millioner til teknologi som sørger for et renere hav

Totalt bruker vi 105 millioner på totalt 123 prosjekter som fikk tilsagn om midler i høstens utlysning. I 2020 brukte vi totalt 180 millioner kroner til miljøprosjekter knyttet til plast. Av miljøprosjektene på 180 millioner kroner utgjorde tildelinger til ryddeaktører i Rydd Norge-programmet 11 millioner kroner i 2020. Tildelingene til plastrydding vil øke kraftig gjennom 2021 ettersom programmet rulles ut over hele landet og Svalbard.

– Hvordan jobber Handelens miljøfond for å ikke overkjøre de frivillige organisasjonene?

– Vi prioriterer frivilligheten høyt og det vil vi fortsette med å gjøre. Handelens Miljøfond har siden starten i 2018 gitt frivilligheten 51 millioner de ellers ikke ville hatt. I tillegg samarbeider vi tett med Hold Norge Rent for å nettopp bidra til den frivillige innsatsen. Blant annet har vi støttet utviklingen av rydde.no, som er den frivillige plattformen for å registrere plastavfall de har ryddet. I Rydd Norge-programmet skal aktørene som har fått ryddejobben tilrettelegge for og samarbeide med de frivillige, og planene for ryddearbeidet i Rydd Norge er laget på basis av innspill fra blant annet frivillige ryddemiljøer.

– Hva er årsaken til at det utlyses områder som ble ryddet i fjor? Eksempler våre kilder viser til er Fedje og Vesterålen?

– Flere områder her ble ryddet 100 prosent i fjor, ifølge det som er rapportert inn i Ryddeportalen. Hvorfor mener dere at disse områdene må ryddes på nytt allerede i år?

Det er helt naturlig med litt faglig uenighet om status noen steder langs en kyst vi kartlegger for plast for første gang. Men uenigheten gjelder små deler av den lange kysten vår, og det meste er allerede avklart. Men framfor alt: Utfordringen er at det trengs mye mer rydding, ikke at for mye er ferdig ryddet.

Frivillige kan ha ryddet i enkelte områder vi skal rydde gjennom Rydd Norge-programmet, men dette er områder med mye sårbar natur og dyreliv. Områdene er valgt ut basert på innspill fra statsforvalteren, kommuner og regionale ryddeaktører. Enkelte steder er det snakk om vedlikeholdsrydding av hensyn til sårbar natur og dyreliv.

In the same boat hevder at SALT Lofoten opererer med et for høyt estimat over hvor mye marint søppel det finnes i blant annet Nordland. Hvor mye strandsøppel/marint avfall gjenstår langs kysten ifølge deres beregninger?

– Vi har satt i gang de beste fagmiljøene til å samle all tilgjengelig informasjon, deriblant estimatene fra In the same boat (ITSB), for å gjøre en beregning av plastsøppelmengder langs kysten. Vi føler oss trygge at våre tall stort sett er de mest oppdaterte som finnes, men er helt åpne for at det selvsagt kan være lokale feil.

Clean Shores Norway reagerer på at dere karakteriserer Fedje som et «utilgjengelig område som bare kan ryddes av profesjonelle». Hvordan begrunner dere dette?

Områdene som skal ryddes i Rydd Norge-programmet er valgt ut og karakterisert basert på faglige råd fra fylkenes natur- og miljømyndigheter (Statsforvalteren), i dette tilfelle i Vestland. Fedje er et område med flere naturreservat, noe som krever kunnskap om håndtering av sårbar natur. Om Clean Shores Norway er uenige i dette får de diskutere med natur- og miljø-ekspertisen hos Statsforvalteren.

– In the same boat hevder det gjenstår om lag 10.000 tonn marint avfall langs kysten. Er dette et for lavt estimat, mener dere? Hvilket estimat opererer dere med ?

– Her det mye usikkerhet. Handelens Miljøfond har satt i gang noen av landets beste fagmiljøer til å utarbeide mer presise estimater enn vi har i dag, og vi vil vite mer ettersom vi kommer i gang med det systematiske ryddearbeidet i Rydd Norge-programmet. ITSB baserer sine estimater på eget ryddearbeid. Ingen av oss har nok en nøyaktig fasit.

In the Same boat hevder de rydder for en gjennomsnittspris på 26 kroner per kilo søppel. Hva er gjennomsnittsprisen med profesjonelle/kommersielle plastryddere?

Vi regner ikke pris per kg men per kilometer. I tillegg prises noen områder ulikt, fordi enkelte områder har mer utfordrende geografi og er mer krevende å rydde. Det gir ikke mening å sammenlikne dette.

Samme organisasjon skriver i et brev til Handelens miljøfond som NRK har fått tilgang til, at de har informert dere om hvor de har ryddet i 2020 og hvor de har tenkt å rydde i 2021. Er denne informasjonen inkludert i arbeidet om hvilke områder som skulle lyses ut i Nordland?

– Ja, In the Same Boat har sammen med flere andre ryddeaktører bidratt til kartleggingen av områder og utarbeidelsen av planen for ryddearbeidet i Nordland.

– Når det gjelder SALT Lofoten, som forvalter plastposemillionene for Nordland, Trøndelag og Troms og Finnmark. Hvor mye penger er det de forvalter totalt? Hvor mye går til frivilligheten(frie midler), de profesjonelle som skal rydde og forskning/andre prosjekter?

– SALT forvalter ingen av våre midler. Deres jobb som administratorer er å lede de regionale prosjektene som innebærer å ha økonomisk oversikt over ryddearbeidet, ta imot og vurdere søknader, før søknaden og vurderingen legges fram for styringsgruppen, sammenstille rapportering, samt kontrollere gjennomført rydding. Administrator er underlagt Handelens Miljøfond og en ekstern styringsgruppe i hver region, og er sekretariat for denne styringsgruppen. Det er vi i Handelens Miljøfond som forvalter midlene og beslutter tildelinger. For Rydd Norge-programmet skal vi bruke nær 130 millioner kroner i år. Vedrørende tildelinger utover Rydd Norge-programmet til ulike kategorier, se svaret på ditt tredje spørsmål over.

– Samtidig skriver SALT Lofoten at de ikke har lyktes med å finne en eneste profesjonell ryddeaktører med tilhørighet til Nordland som har kapasitet til å ta på seg ryddeoppdrag i den størrelsesorden som Rydd Norge-prosjektet krever. Det nærmeste er Oppdretternes Miljøservice i Trøndelag, ifølge SALT Lofoten. Nå var det ikke disse som fikk oppdrag i Nordland, men LoVeMar AS og Lofoten Avfallsselskap IKS. Hvorfor det?

– NRK refererer til SALTs forhåndskartlegging av mulige aktører i området. I selve tilbudskonkurransen kom det, som vi håpet, opp flere nye tilbydere, bl.a LoVeMar og LAS, som vant tilbudskonkurransen.

– Ville ikke det mest effektive vært at de etablerte aktørene som allerede rydder disse områdene få fullføre ryddejobben de har begynt på i Nordland? Hvis nei, hvorfor ikke?

– Ikke nødvendigvis. Aktørers kjennskap til området teller selvsagt, men også mange andre kriterier vurderes. For oss er det viktig at ryddeaktørene velges gjennom en ryddig tilbudskonkurranse. Ingen har monopol på å rydde et område.

– For å unngå at Handelens Miljøfond ikke slår ihjel frivillig innsats, etterlyser flere av aktørene vi har snakket med mer åpenhet og transparens i prosessene, dialogen og samarbeidet med frivillige aktører.

– Jeg stusser litt over denne kritikken. Vi er åpne om våre prosesser, og vi er helhjertede tilhengere av frivilligheten. Det er også grunnen til at vi siden vi ble operative i 2018 har gitt 51 millioner kroner i støtte til frivillige ryddeaksjoner, penger de ellers ikke ville hatt. Vi har også tatt flere grep for å dra nytte av frivilliges erfaring og kompetanse inn i Rydd Norge-programmet. De har blant annet vært sentrale bidragsytere inn i det regionale planleggingsarbeidet, der de har blitt oppfordret til å komme med innspill. Vi ønsker alle aktører i ryddemiljøet velkommen til å komme med innspill og dialog - det er ikke noe som er bedre enn det. Skal vi komme i mål med å rydde hele Norge er vi helt avhengige av at frivilligheten er med, og det skal vi gjøre vårt for å bidra til.

– Hva er årsaken til at Handelens miljøfond er privat?

– Norge må som alle EU- og EØS-land levere på EUs plastbæreposedirektiv, enten ved å sørge for at det selges færre plastposer, eller sikre at det tas betalt for plastposer. Løsningen i Norge ble at handelen og Klima- og miljødepartementet kom frem til en felles forståelse der handelen selv tar ansvar for at det tas betalt for plastbæreposene. Det resulterte i Handelens Miljøfond, som er en unik løsning i Europasammenheng. I Norge tar vi prisøkningen EU krever at vi legger på, og putter pengene i et fond der de øremerkes tiltak for plast og miljø. Det gjør at mer enn 100 prosjekter hvert år får støtte til å gjøre noe bra for miljøet. Det er jo fantastisk!



Sitater fra de ulike kildene – med kommentarer fra Handelens Miljøfond:

– To av aktørene vi har snakket med, Norges Miljøvernforbund og «In the same boat» går så langt at de sier at de føler seg presset ut av strandryddingen.

– Jeg er litt usikker på hva de mener med dette. Hvem som helst kan rydde som de vil, frivillig, og Handelens Miljøfond hindrer dem ikke i det. Med Handelens Miljøfond er det også blitt mye mer penger til både frivillig og profesjonell plastrydding. Og alle aktører som kvalifiserer står fritt til å levere tilbud på ryddeoppdrag i Rydd Norge-programmet. Det er dessverre rikelig med plastsøppel å rydde for alle som vil. Vi håper ITSB og Norges Miljøvernforbund er enige med Handelens Miljøfond i at det viktige er å få opp kapasitet og fart i plastryddingen, ikke at noen aktører skal få ha kysten og ryddingen for seg selv.



– Blant annet hevder In the same boat at: Minst 48 av 60 områder i Nordland, hvorav 10 områder er ryddet 100 prosent og resten mellom 50 og 80 prosent – av frivillige i 2019 og 2020. Minst 10 av de 74 områdene som er lyst ut i Vestland, ble fullstendig ryddet i samme periode. I tillegg er langt over halvparten av de totale prosjektene på lista allerede er ryddet mellom 50-80 prosent, og det er pågående og planlagt rydding med frivillige i mange av de andre.

– Det er merkelig at dette kommer fra ITSB, som var blant aktørene som kom med innspill til planen for ryddejobben både i Nordland og i Vestland. De har hatt god anledning til å si ifra om hvor det er ryddet og å tilpasse sin ryddeaktivitet i henhold til planen. Når det er sagt så er ikke plastsøppel i havet statisk. Det slippes ut ny plast i havet hver dag, og dette kommer i tillegg til de enorme mengdene som ligger der fra før. Selv om det er ryddet én gang, betyr det ikke at det ikke må ryddes igjen. Det er nok plast til alle, dessverre.

– Videre hevder de at: Da Handelens miljøfond lanserte «Rydd Norge» sa de at de skulle rydde der de frivillige ikke rydder. Men de fleste områdene de lyste ut har i stor grad blitt ryddet av frivillige over mange år.

– Nei, vi har sagt at vi skal rydde i områder som er lite tilgjengelige for frivillige, områder med sårbar natur, og områder der et søppelproblem er kartlagt. I all hovedsak skal dette være et supplement til frivillig rydding, men det kan også være vedlikeholdsrydding i områder fylkenes natur- og miljømyndigheter har spilt inn at bør ryddes.

In the same boat spør: – Vi har vært operative siden 2017, og vi kan dokumentere at vi allerede har ryddet 60 prosent av denne kystlinja i Nordland. Likevel mener SALT Lofoten at det ikke finnes etablerte aktører i Nordland som kan ta dette oppdraget. Vi mener det er uheldig og uryddig at Handelens miljøfond og SALT framstiller en annen virkelighet i utlysningsteksten. De mener også at det er underlig at noen bare kan komme å bestemme at noen andre skal gjøre jobben. Forventer de at vi skal legge ned vår aktivitet?

– Vi bestemmer ingenting om ITSBs virksomhet. Vi bestemmer bare hvilke prosjekter som får støtte av Handelens Miljøfond, og ITSB har fått betydelig støtte. De står fritt til å skaffe seg midler fra andre givere og rydde for de midlene. Vi regner ikke med at ITSB mener de “eier” søppelet på visse steder, og at de er opptatt av den totale effekten for naturen vår. Isåfall hadde det kanskje vært naturlig å rydde andre steder når noen andre har fått midler til å rydde et sted. Ingen har monopol på å rydde områder langs Norskekysten.

Fedje står på lista over 14 ryddeprosjekter i Vestland som nå er tildelt midler. Her ble det ryddet i fjor. Ifølge Clean Shores Norway ble det ryddet åtte tonn plast og annet marint søppel på de vel 150 øyene rundt Fedje. Lokalbefolkningen ryddet selv ett tonn avfall fra den ni kvadratkilometer store hovedøya, og planen er å rydde resten i år.

– Ja, frivillige har ryddet i enkelte områder vi skal rydde gjennom Rydd Norge-programmet, men dette er områder som er ganske utilgjengelige for allmennheten. I Fedje er det også flere naturreservater med sårbar natur som må ryddes. Områdene er valgt ut basert på innspill fra Vestland fylkes miljømyndigheter hos Statsforvalteren, kommuner og regionale ryddeaktører, og både ITSB og Clean Shores Norway er blant dem som er intervjuet for å gi innspill til planen. De har altså hatt god anledning til å melde ifra om de mener noen områder er “ferdig ryddet”.

Norges Miljøvernforbund sier: – Vi ryddet 67 tonn i Øygarden i fjor hevder de prøvde å lage en søknad om «Rydd Norge»-midler. Men forteller at de trakk seg da de fikk signaler om at det ikke var slik det skulle være. Isteden leverte de inn en såkalt «fri søknad», men også her fikk de avslag, ifølge dem.

– Det er vanskelig å si akkurat hva de refererer til her, Norges Miljøvernforbund er en aktuell kandidat til å sende inn tilbud i Rydd Norge-programmet. Dersom de henviser til en søknad til høstens utlysning (utenom Rydd Norge) hadde vi rekordhøye søkertall fra svært dyktige aktører. Her nådde ikke Norges Miljøvernforbund opp, men vi oppfordrer dem til å søke igjen.

– Miljøvernforbundet sier: – Vi ryddet 67 tonn i fjor. Med god HMS og uten ulykker. Ingen kan matche kiloprisen vi rydder for. Likevel holder det ikke for Handelens miljøfond. Han mener det mektige miljøfondet underminerer frivilligheten og engasjementet for strandrydding de siste årene. Det kan fort blir en sånn holdning at «vi har ansatte som rydder» og «noen andre fikser det. Ansvaret pulveriseres.



– Jeg usikker på hva de mener med dette utsagnet. Med Handelens Miljøfond har frivillige som rydder fått totalt 51 millioner i støtte på tre år, penger de ellers ikke ville hatt. Vi heier på frivilligheten, og gjør det vi kan for å løfte det viktige arbeidet de gjør. Vi kommer til å prioritere frivilligheten like mye fremover.

Avslutningsvis stiller kildene en del kritiske spørsmål og kommer med en del kritiske bemerkninger, som vi også vil gi dere mulighet til å svare på:

In the Same boat spør: – Hva er Handelens miljøfonds motivasjon for å bruke penger på å rydde på nytt der det allerede er ryddet?

– Det vil skje at Rydd Norge-aktører rydder i områder som er blitt ryddet før. Enkelte av områdene som skal ryddes skal først og fremst vedlikeholdsryddes av hensyn til sårbar natur og dyreliv. Områder som er mye ryddet fra før har naturligvis et lavere budsjett enn områder som primært skal ryddes for første gang.

In the Same boat spør: – Hvorfor ønsker de å betale kommersielle aktører, når frivilligheten har full dekning?

– Frivilligheten er svært viktig, men det stemmer ikke at den har full dekning. Fylkenes miljømyndigheter hos Statsforvalteren har pekt ut områder som er særlig vanskelige og sårbare å rydde. Der trengs det profesjonell rydding.

In the Same boat spør: – Det virker ikke som om det handler om å rydde strendene så effektivt som mulig, men om posisjonering.

– Jeg skjønner ikke hvor dette kommer fra. Vårt mål er å rydde Norges kyst for plastsøppel. Vi samarbeider med statsforvalteren, kommuner og ryddeaktører for å nettopp sikre at det ryddes grundig. Det har ingenting med posisjonering å gjøre. Det er synd at enkeltaktører i ryddemiljøet spekulerer om sånt, når vi alle jobber for samme mål: få plastsøpla vekk fra naturen.

Norges Miljøvernforbund sier: – Idealister som oss opplever at vi presses ut. Samtidig ser vi at Handelens miljøfond gir oppdragene til bedrifter som ikke engang har egne båter. Heldigvis er det flere som begynner å tørre å si noe. Denne oppvasken er vi nødt til å ha, dersom vi skal ha noe nytte av Handelens miljøfond i framtiden.

– Ingen presses ut. Handelens Miljøfond bidrar tvert om med mye mer penger til frivillige og idealister enn det som fantes før. Alle som er opptatt av miljøproblemene plastsøppelet skaper burde være glade for at det kommer mer midler, mer systematikk og flere som rydder. Det kan ikke være et problem for miljøvernet at det kommer med nye aktører som vil rydde profesjonelt. At noen da må tilpasse måten de har pleid å jobbe på burde være overkommelig for å nå det felles målet om en plastfri kyst. Ryddeaktørene som har fått oppdrag i Rydd Norge-programmet har vært best kvalifisert og hatt høyest måloppnåelse på vurderingkriteriene kompetanse, kvalitet og pris.

In the Same boat spør: Slik Handelens Miljøfond bruker pengene nå, vil det koste betydelig mer og ta lengre tid, før kysten vår er ferdig ryddet, enn om de hadde samarbeidet de etablerte aktørene som baserer seg på frivillighet, og allerede har bygget opp både kompetanse og tekniske ressurser over mange år

– Dette er vi helt uenige i. Det trengs mye mer kapasitet og mange flere som rydder. Den store oppslutningen om Rydd Norge fra myndigheter og organisasjoner langs hele kysten er bevis nok på dette. Handelens Miljøfond sørger hvert år for store tilleggsmidler til både frivillige og profesjonelle ryddere, og det er plastsøppel nok til alle som vil rydde, dessverre.