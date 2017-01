Redaktørforeningen om Nordlys-kritikken: – Smålig reaksjon fra Frp-politikerne

Lørdag publiserte avisa Nordlys et intervju med statssekretær Tom Cato Karlsen. Statssekretæren mente overskriften på saken var feil ut ifra hva han hadde sagt.

Han klaget, og avisa endret overskrift. I tillegg følte Karlsen at han ble feilsitert.

IVRIG PÅ FACEBOOK: Tom Cato Karlsen langet ut mot avisa Nordlys på Facebook-profilen sin. Han mener avisa formidla «fake news». Foto: PRIVAT FOTO

Senere samme kveld skrev Karlsen på sin Facebook-side at han mente avisa Nordlys skrev «fake news».

Han fikk støtte fra flere partikolleger, deriblant justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen som også kalte avisa «Pravda», etter avisen som blant annet var et organ for kommunistpartiet i Sovjetunionen.

– «Fake news» er en ypperlig beskrivelse av dette. Dette er falske nyheter, sa Amundsen til NRK søndag.

Vanner ut begrepet

Generalsekretær i Norsk Redaktørforening, Arne Jensen, mener kritikken er smålig.

– Enhver politiker har full frihet til å være kritisk til medienes dekning og bør også være det. Men de bør ikke slenge rundt seg med begreper som «Pravda» og «fake news».

Han mener slik retorikk kan vanne ut «fake news»-begrepet.

– Vi ser ofte eksempler på at mediene blir felt i Pressens Faglige Utvalg ved å bruke overskrifter de ikke har dekning for i teksten. Men det er ikke «fake news». Falske nyheter er konstruerte nyheter, det er ikke dette et eksempel på, sier Jensen.

Jensen mener på generelt grunnlag at det er viktigere enn noen gang for mediene å være kritiske, tydelige og åpne om egne arbeidsmetoder.

– Det vil bli viktigere fremover, nå som ekte «fake news» og sosiale medier utfordrer den kritiske journalistikken, sier han.

Overrasket over reaksjonene

OVERRASKET: Justisminister Per-Willy Amundsen kalte Nordlys «Pravda». Han er overrasket over reaksjonene. Foto: Pedersen, Terje / NTB scanpix

Justisminister Per-Willy Amundsen, som også har sagt til VG at han vurderer å boikotte Nordlys, mener det har kommet overraskende sterke reaksjoner på kritikken mot avisa.

– Det bør være legitimt for et fylkesparti å vurdere hvordan man skal forholde seg til media i eget fylke, sier justisministeren til NRK.

Amundsen presiserer at han uttalte seg som førstekandidat for Troms Frp.

– Dette skjer på bakgrunn av et forhold som har bygd seg opp mellom Troms Frp og avisa Nordlys, sier han.

Amundsen understreker at Justis- og beredskapsdepartementet vil forholde seg til Nordlys på lik linje med andre medier.

Det har ikke lyktes NRK å få en kommentar fra andre i Frps stortingsgruppe.

Statssekretær Sigbjørn Aanes ved Statsministerens kontor skriver til NRK at han har forståelse for at debatten mellom medier og politkere kan bli opphetet, men at han ikke vil beskrive artikkelen som «fake news».

– Regjeringen boikotter ikke nyhetsmedier. Samtidig kan nok også redaksjonene noen ganger være mer åpne på å se at det etterlatte inntrykket fra enkelte artikler ikke nødvendigvis gjenspeiler meningsinnholdet fra politikerne, skriver Aanes.