Frp-politikere mener avisa Nordlys skriver «fake news»

I intervjuet som handlet om Nasjonal transportplan skrev Nordlys at statssekretæren ikke ville love ny innfartsvei til Tromsø. Et valgløfte statsminister Erna Solberg kom med i 2013.

Overskriften i saken var først «Vil ikke love ny E8 til Tromsø - ser et stort problem med prosjektet». Statssekretæren klaget på overskriften som så ble endret til «Vil ikke love ny innfartsvei til Tromsø».

– Den første overskriften var tvert imot det jeg hadde sagt. Jeg hadde ikke sagt at dette var et stort problem. Det var helt tydelig at Nordlys hadde en klar agenda her, sier Karlsen til NRK.

Lørdag kveld skrev han et innlegg på sin Facebook-side der han blant annet mener at avisa skriver «fake news».

– Hvorfor bruker du begrepet «fake news»?

– Fordi jeg anså dette som direkte løgn.

Han får støtte fra sin partikollega, justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen.

PROVOSERT: Justis- og beredskapsminister Per Willy Amundsen mener avisa Nordlys skriver falske nyheter. Foto: Torbjørn Tandberg / KRD

– «Fake news» er en ypperlig beskrivelse av dette. Dette er falske nyheter, sier han til NRK.

Amundsen kaller også avisa for «Pravda», etter avisen som blant annet var et organ for kommunistpartiet i Sovjetunionen, i Facebook-diskusjonen.

– Ja, jeg oppfatter det som problematisk at Nordlys er i ferd med å bli et presseorgan for Arbeiderpartiet, forklarer Amundsen.

Reagerer kraftig på utspillene

REDAKTØREN: Sjefredaktør i avisa Nordlys mener politikernes uttalelser er på grensen til frekt. Foto: Klemet Anders Sara / NRK

Sjefredaktør i Nordlys, Helge Nitteberg sier til NRK at politikernes uttalelser er oppsiktsvekkende. Og forklarer hvorfor de først endret overskrift i saken.

– Vi skrev først en tittel på saken som var noe upresis og som raskt ble endret fordi statssekretæren selv mente dette var feilaktig fremstilt.

– Men skrev dere noe som ikke stemmer?

– Nei, vi formidler korrekt informasjon. Hvis han mener dette er «fake news» bør han lese seg opp på hva «fake news» er, sier han og legger til:

– Det er en bekymringsfull utvikling hvis debatten skal reduseres til å handle om karakteristikker av norske redaksjoner i stedet for å handle om saken. Justisministeren tar i bruk Trump-metoder og reduserer debatten til et lavmål, sier han.