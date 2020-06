Rapport om kulturnæringen under koronastenging: – Gravalvorlig og mørkt

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Den viser et alvorsbilde som er gravalvorlig og mørkt. Jeg er ikke typen som pleier å male så mørkt som økonom, sier Leo A. Grünfeld, partner og forskningsleder i Menon Economics.

Sammen med Handelshøyskolen BI har Menon Economics laget en rapport for Kulturrådet. Den viser at koronakrisen har hatt drastiske følger for kulturlivet.

12. mars ble blant annet kulturarrangementer forbudt. Samlinger av mer enn 500 personer er fremdeles forbudt frem til 1. september.

Nedstengningen innebar at en kunstnere mistet mange oppdrag. I gjennomsnitt anslår aktører i spørreundersøkelsen at de har tapt 45 prosent av inntektene sine.

– Dyp krise

– Når halvparten av inntektene faller bort så er det dyp krise. Jeg tror nok at de tiltakene som er blitt tilbudt gjennom kulturdepartementet i begrenset grad klarer å reflektere den krisen som kulturnæringen står overfor, sier Grünfeld.

Slik så det ut under Øyafestivalen i fjor, i år er festivalen avlyst som følge av koronarestriksjoner. Foto: Fredrik Hagen / NTB scanpix

I spørreundersøkelsene er individer og bedrifter eller organisasjoner i litteratur, kunst, scenekunst, museum og kulturarv som har svart. Det er omtrent 3000 individer og 1000 bedrifter eller organisasjoner som er med.

Musiker Mariann Thomassen sier det er fullstendig krise i det norske kunst- og kulturlivet. De tjener ingen penger, men har fremdeles utgifter.

– Noen har til og med ansatte så skal man begynne å betale ut feriepenger, da er man dømt nord og ned. Det har man rett og slett ikke råd til å klare seg, sier Thomassen.

Krisepakkene holder ikke

Regjeringen har lagt frem kompensasjonsordninger til kulturlivet, idretten og frivilligheten. I tillegg har selvstendig næringsdrivende og frilansere fått egne krisepakker. Det holder ikke til å beholde bredden i kulturlivet, mener Thomassen.

Anette Trettebergstuen håper kulturministeren lytter til tallene som kommer frem i rapporten til Kulturrådet. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Rapporten viser at nesten 1 av 4 kunstnere frykter at de ikke kan leve av kunsten etter korona. Thomassen kjenner mange som nå må finne en jobb utenfor musikkbransjen.

– Det er uutholdelig med det lille de får utbetalt fra Nav, mener hun.

Anette Trettebergstuen, kulturpolitisk talsperson for Arbeiderpartiet, håper kulturministeren og regjeringen lytter til tallene som kommer frem i rapporten.

På fredag behandles det reviderte statsbudsjettet i Stortinget. Da har arbeiderpartiet foreslått endringer i krisepakkene til kulturlivet.

– Så det er ikke for sent å snu, sier hun.

Mener rapporten ikke er overraskende

Kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja mener rapporten til Kulturrådet er viktig, men ikke overraskende. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Kulturminister Abid Q. Raja sier at rapporten er viktig, men ikke overraskende. Han understreker at det er viktig at det finnes et rikt kunst- og kulturliv både under og etter krisen.

Statsråden trekker frem at det er satt av 100 millioner kroner i en støtteordning til utøvende kunstnere.

– Jeg har også vært åpen om at hvis estimatene våre skulle vise seg å ikke være gode nok, så skal vi både justere og fylle på denne ordningen, avslutter han.