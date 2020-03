Frida Ånnevik om Stortingets krisepakker: – Jeg puster litt lettere

Mandag morgen presenterte Stortinget nye økonomiske tiltak i forbindelse med konsekvensene av koronatiltakene.

Disse inkluderte også flere tiltak for frilansere og selvstendig næringsdrivende, som får midlertidig inntektssikring inntil 80 prosent av inntekt de siste tre år.

Frida Ånnevik har vært med i TV 2 programmet «Hver gang vi møtes», og skulle egentlig vært på turné for tiden. De konsertene er avlyst eller flyttet på grunn av regjeringens koronatiltak.

Nå er hun veldig glad for Stortingets krisepakker også kommer frilansere og næringsdrivende til gode.

– Jeg kjenner hvert fall at jeg puster litt lettere nå, sier hun til NRK.

Hun ser på dette som et godt sikkerhetsnett. Nå gir hun Nav litt tid til å få på plass systemer for søknader, og håper at fagorganisasjonen Creo lager en god søknadsveileder når den tid kommer.

I disse dager skulle hun egentlig samlet folk og spilt musikk, men i stede prøver hun å få tiden til å gå hjemme i leiligheten.

– Det er jo en ganske brå overgang, kan du si, utdyper hun.

Hun legger til at hun er i risikogruppa og helst ikke vil finne ut hvordan kroppen reagerer på viruset.

– Jeg underviser litt på nett, leser, snakker med venner på telefonen og prøver generelt å holde på med ting, avslutter hun.

Etterspør fortsatt kompensasjon for avlysninger

Joël Schwalenstöcker, styreleder i organisasjonen Norwegian entertainment, managers & agents association (NEMAA), er fornøyd med at frilansere og næringsdrivende nå får en pakke.

– Men det vi stiller oss undrende til, er de 17 dagene. Hvorfor får de tiltak senere enn andre arbeidstakere? spør han.

Frilansere og næringsdrivende får kompensasjon fra den 17. dagen etter inntektsbortfall, sykepenger fra tredje dag og omsorgspenger fra fjerde dag.

– Vi må applaudere det viktigste er med: At frilansere og enkeltpersonforetakene kan få tilnærmet like rettigheter som vanlig arbeidstakere, legger han til.

– Fra full drift til full stans

De er også positive til tiltakene for utsetting av moms og liknende, men savner kompensasjon for avlyste arrangementer. Det er det store verditapet for bransjen, ifølge Schwalenstöcker. Styrelederen mener låneordningene som har blitt presentert ikke hjelper deres bransje, da de ikke får inntekter fra dag én etter at forbudet mot arrangementer oppheves.

– Mange av AS-ene i vår bransje vil fremdeles gå konkurs med de tiltakene som har kommet mener han.

I Virkes avdeling for kultur og opplevelser er de også glad for at frilansere og næringsdrivende er sikret inntekt inntil 80 prosent av de siste tre år, i tillegg til muligheten for å utsette betaling av moms og skatt.

– Vi trenger fortsatt en kompensasjonsordning for arrangementer som er avlyst, og det må på plass om vi skal ha en kultursektor etter koronaen, mener lederen Rhiannon Edwards.

Det er den unisone tilbakemeldingen hun får fra kulturlivet.

– De mistet alle inntektene på en uke. Det har gått fra full drift til full stans, det er 100 prosent nedgang, utdyper hun.

Premierer lesing: Gir barna pengepremie for å lese romaner

–– Mye har kommet på plass

I kunstnerorganisasjonen CREO er de fornøyde, sier leder Hans Ola Rian.

– Sånn umiddelbart, uten å ha gått inn i detaljene, ser det bra ut. Mye av det vi har etterspurt har nå kommet på plass, sier han.

– Dette vil trygge veldig mange av våre medlemmer, og selvfølgelig andre næringsdrivende og frilansere i andre bransjer, legger han til.

Rian trekker også frem at frilansere og næringsdrivende nå også kan få omsorgspenger og sykepenger.

– Det er betryggende at Stortinget så det store behovet, sier han.

– Det er positivt

I Skuespillerforbundet er de i utgangspunktet positive til tiltakene, sier forbundsleder Knut Alfsen:

– At selvstendig næringsdrivende får kompensert inntil 80 prosent av inntekten de siste tre årene treffer ganske mange norske skuespillere, og det er positivt.

Samtidig er det mange skuespillere som har kombinasjonsinntekter, altså både som ansatt og som næringsdrivende, påpeker forbundslederen. I tillegg har mange av medlemmene flere kortvarige forhold som oppdrags- og arbeidstaker i løpet av ett år.

– Det kan bli en utfordring for Nav når de skal yte tilskudd til våre medlemmer. Hva med dem som de siste tre årene har hatt mange oppdragsgivere og arbeidsgivere? spør Alfsen.

Han understreker at de har forståelse for at det ikke er lett å besvare mange detaljer i denne situasjonen, men håper på en rask avklaring av disse spørsmålene.