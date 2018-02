Over 800 000 fulgte herrenes skiskyttersprint

Discovery har for første gang rettighetene til OL, og sender fra vinterlekene både på Eurosport og TVNorge. De har betalt om lag 12 milliarder kroner for rettighetene som omfatter alle OL frem til 2024.

Forrige uke sa Discovery til NRK at målet er å få over en million seere på de mest populære øvelsene.

Tallene viser derimot at dette målet ikke ble helt innfridd i helgen. 832 000 fulgte herrenes skiskyttersprint. Kommunikasjonsdirektør i TVNorge og Discovery Networks, Espen Skoland, sier dette er en sterk start.

– Vi håper at vi skal se en milliontallet i løpet av OL, men 800 000 på skiskytting første helgen og en seerandel på 90 prosent på langrenn er vi veldig fornøyde med. Det er en seerandel andre land bare drømmer om. Når vi rapporterer om slike ting til de andre landene får de hakeslep, sier Skoland til NRK.

568 000 så herrenes 30 kilometer i langrenn med skibytte søndag, noe som utgjorde en seerandel på 90 prosent, skriver de i pressemeldingen. Åpningsseremonien som ble vist på TVNorge fredag formiddag hadde 342 000 seere.

FORNØYD: Kommunikasjonsdirektør i TVNorge og Discovery Networks, Espen Skoland, sier det er en sterk start for Discovery. Foto: Kaja Marie Andreassen.

– Dette er utrolig gøy, og en meget sterk start, både for oss og de norske utøverne. OL er et av de mest samlende idrettsarrangementene vi har i Norge. Vi har derfor stor respekt for oppgaven vi har tatt på oss: å formidle OL til det norske folk. Og vi gleder oss veldig til fortsettelsen, sier Skoland i pressemeldingen.

242 000 så OL-Kveld, som ledes av Jon Almaas og Anne Rimmen.

– Det er i konkurranse med blant annet Farmen, så det er vi veldig fornøyd med, sier Skoland til NRK.

– Litt skuffet

Ansvarlig redaktør i Kampanje, Knut Kristian Hauger, sier til NRK at dette er utrolig sterke tall i TVNorge sammenheng.

– Spesielt med sendingene på morgenen med langrenn viser TVNorge at de med OL rettighetene blir Norges viktigste TV-kanal i de periodene hvor de sender fra arrangementene. For TVNorge er dette noe helt nytt, og en posisjon de ikke har vært i nærheten av i så stor grad tidligere, sier han.

Hauger er derimot litt skuffet over tallene på OL-kveld.

STERKE TALL: Ansvarlig redaktør i Kampanje, Knut Kristian Hauger, sier til NRK at dette er utrolig sterke tall i TVNorge sammenheng. Foto: Kaja Marie Andreassen. / NRK

– Vi snakker om en av Norges mest profilerte TV-programledere, Jon Almaas, som leder OL-kveld med Anne Rimmen og mange bra gjester. Men jeg tror det viser to ting, det ene at det ikke er like lett å lage bra direkte TV fra OL hjemme i Norge når arrangementet finner sted på andre siden av kloden.

– Det andre at det også viser at det først og fremst er de norske idrettsheltene de norske tv-seerne vil se når det er OL, sier han.

Skoland sier grunnen til at de sender fra Norge og ikke Sør-Korea er tidsforskjellen.

– Hadde vi sendt fra Sør-Korea ville det gått midt på natten og det ville vært nærmest umulig å få noen til å delta i studio. Vi har et godt lag, er fornøyde med sendingen og justerer underveis og vi tror dette kan bli veldig bra, sier han.

Ønsker et digitalt OL

Discovery satser på det mest digitale OL noensinne og ønsker å få flere over på sine digitale sendeflater – Dplay og Eurosport Player. Til NRK forrige uke sa Skoland at de håper å bidra til mye TV-titting også i arbeidstiden.

– OL skjer jo når folk spiser frokost, lunsj, middag. Vi tror nok at mange kommer til å sitte på jobb og se på OL på den ene skjermen, og jobbe på den andre.

Tallene fra Discovery viser at nesten en halv million har fulgt OL på deres digitale flater. Totalt var det 450 000 startede strømmer på strømmetjenestene deres i helgen. Seerne så i snitt over to timer.

– Nesten en halv million har fulgt OL på våre digitale flater, Eurosport Player og Dplay. Og de som ser, ser mye. Det er veldig, veldig gøy. Vi forventer også at digitalseingen skal ta seg opp utover uken, ettersom mange mest sannsynlig vil benytte seg av flere skjermer, nå som det er arbeidsuke for store deler av Norge, sier Skoland.

Tall fra lørdagens sendinger blir derimot ikke tilgjengelig før i morgen, da det har skjedd tekniske problemer med de offisielle målingene opplyses det videre i pressemeldingen.