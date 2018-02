Discoverys OL-satsing: – Vinn eller forsvinn

Torsdag åpner vinter-OL i Pyeongchang, og for første gang er det Discovery som har OL-rettighetene.

Redaktør i Kampanje, Knut-Kristian Hauger, mener dette er vinn eller forsvinn for strømmetjenesten til kanalen.

– OL kommer til å være «make it or break it» for Discovery sin satsing i det nye TV-markedet. De er sist i feltet på dette området. Nå er det OL som skal gi dem flere abonnenter til strømmetjenestene, sier han.

Espen Skoland, kommunikasjonsdirektør i Discovery forteller at dette er den største satsingen de noen gang har hatt, og håper også at OL vil få gode ringvirkninger for fremtiden til strømmetjenestene til Discovery.

– Det er definitivt den største operasjonen vi har gjort noen gang i vår 30 år lange historie. Det er veldig mange som jobber døgnet rundt både her og i Pyeonchang for å få dette til, så det er veldig spennende.

Det som er viktig med OL er å videreformidle de gode bildene og de gode øyeblikkene, mener Kampanje-redaktør Knut-Kristian Hauger Foto: Kaja Marie Andreassen. / NRK

Mest digitale OL noen gang

Discovery har betalt ca. 11 milliarder kroner for OL-rettighetene, men Skoland mener det er viktig å se på helheten. Det er ikke bare de pengene vi får inn akkurat nå som er viktig, men også bygging av «brandet» TV Norge og Eurosport, forteller Skoland.

Discovery håper å få til det mest digitale OL noen gang, i det de selv kaller «digital prime-time». Froland selv håper de kan være med på å bidra til mye TV-titting i arbeidstida de neste ukene.

Målet er å ha over en million seere på de mest populære øvelsene.

– OL skjer jo når folk spiser frokost, lunsj, middag. Vi tror nok at mange kommer til å sitte på jobb og se på OL på den ene skjermen, og jobbe på den andre, ler han.

Espen Skoland, kommunikasjonsdirektør i Discovery håper at den digitale satsingen under OL vil tiltrekke seg flere unge seere. Foto: Kaja Marie Andreassen.

OL skal ikke tulles bort

Underholdning skal med i bagasjen til OL. Men Discovery understreker at det er viktig for dem å ikke ødelegge det sportslige og tradisjonelle rundt OL. Knut-Kristian Hauger mener at OL er viktig for Discovery, men at der er viktig å holde tunga rett i munnen.

– Når OL skal i gang og norske langrennshelter står på startstreken, skal det helst ikke gå noe galt, for da blir det norske folk sinte, sier Hauger.

For å ta med underholdningsgenet til TV Norge inn i OL, har de fått med seg Jon Almaas og Anne Rimmen på laget, som skal lede OL-kveld. Selv er de spente på hva vinterlekene vil bringe både av underholdning og medaljer.

Almaas, som selv er sportsinteressert, sier det er en drøm å få jobbe med OL.

– Nå har vi jo fått mange medaljesjanser i litt uventede idretter. Jeg har aldri vært så nysgjerrig før på kvinnealpint, og nå får jeg kanskje sjansen til å se kvinnehopp for første gang også. På skøyter har vi jo vært nede lenge, men dette kan bli et rekordår.



Anne Rimmen forteller at blant andre Calle Hellevang-Larsen, Magnus Devold og Espen Eckbo blir å se på skjermen.

– Jeg tror det blir en god miks. Alt er ikke ramme alvor med ren sportsprat og statistikk, det blir også litt lettbeint oppi det hele, avslutter Rimmen.