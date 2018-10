Bjørgens prøveglass sprakk under OL: – Har levd litt i frykt

– Man får litt vondt i magen, og føler ikke at alt var 100 prosent sikkert, forteller Marit Bjørgen til NRK.

Mandag publiserte den tyske kringkasteren ARD nytt videomateriale som viste grove sikkerhetsbrister i antidopingarbeidet under OL i Pyeongchang. I videoen de skal ha fått tilsendt fra en varsler, vises blant annet et ulåst kjøleskap med urinprøver i et testrom, og også konfidensielle papirer liggende tilgjengelige uten at kontrollører var til stede.

– Aldri opplevd det før

Og Bjørgen opplevde selv tilfeller av svikt i rutinene hos arrangøren.

TIDENES VINTEROLYMPIER: Marit Bjørgen tok åtte gull, fire sølv og tre bronse i OL før hun la opp. Det er mest av alle. Foto: Harald Thingnes / NRK

– Jeg følte at det var sikkerhet rundt testene, at det var ordentlig og slik, men det jeg opplevde da jeg hadde fordelt urinen på a- og b-glassene, var at låsen gikk i stykker da jeg skulle skru igjen. Jeg er glad jeg hadde med meg lege inn, for det var han som oppdaget at det var en sprekk i den, avslører Bjørgen, som hadde med seg landslagslege Petter Olberg inn på kontrollrommet.

– Jeg har aldri opplevd det før, så jeg synes det var rart, legger hun til.

For 38-åringen var opplevelsen ubehagelig, spesielt siden McLaren-rapporten gjorde det kjent at prøver ble manipulert under OL i Sotsji.

– Jeg blir jo nervøs når jeg ser på nyhetene at det var dårlig sikkerhet rundt Pyeongchang. Etter alt som skjedde i Sotsji, så har man levd litt i frykt. Man vet jo aldri, sier tidenes vinterolympier når NRK møter hennes i Holmenkollen tirsdag ettermiddag.

Frykt for manipulasjon

Bjørgen forklarer at det var en ny type prøveglass under lekene, og understreker at hun ikke vet om feilen skyldtes enn produksjonssvikt eller lignende.

Hun utelukker likevel ikke at nettopp hennes prøve kunne ha blitt manipulert dersom feilen ikke var blitt oppdaget, og de fikk sagt ifra til dopingkontrollørene før hun leverte fra seg prøven.

– Ja, når den var ødelagt så kunne det fort ha blitt det. Jeg vet ikke hva som hadde skjedd hvis det var blitt levert sånn, og de hadde oppdaget at det hadde blitt gjort noe med glasset. Da vet jeg ikke hva de som tester prøvene hadde sagt heller, sier 38-åringen, som tok to gull, ett sølv og to bronse under vinterens OL.

BLE TESTET: Dette er bare et av rommene hvor dopingkontrollene ble gjennomført under vinter-OL i Pyeongchang. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Hun var ikke den eneste norske utøveren som hadde problemer med prøveglassene.

– Vi hadde utfordringer med glassene i Pyeongchang, så vi leverte flere dokumenter på dette og hadde et møte med en norsk representant i IOC, forklarer landslagslege Olberg.

Beskjed om å være forsiktig

Professor og Olympiatoppen-lege, Lars Engebretsen, var i Pyeongchang på jobb for Den internasjonale olympiske komité (IOC). Han hadde ingen rolle i forbindelse med antidopingarbeidet, men bekrefter at Norge klaget på prøveglassene og at han deretter fikk i oppgave av den medisinske sjef i IOC, Richard Budgett, å snakke med den norske leiren.

PROFESSOR: Lars Engebretsen.

– Jeg var innom og snakket med de norske utøverne som sa det var vanskelig å få lukket glassene hardt, for hvis man skrudde altfor mye, så kunne lokket på glasset sprekke. Det stemmer, sier Engebretsen til NRK.

– Er det et vanlig problem i forbindelse med dopingprøvetaking?

– Det har jeg aldri hørt om før. Jeg tror det var en ny type glass, og det som var litt snodig, var at det ikke var noen andre land som hadde kommet med den klagen, så jeg brakte den informasjonen videre til Richard (Budgett). Så gikk det ut beskjed om at man måtte være forsiktig når man skrudde igjen, svarer han.

– Grunn til å være skeptisk

Den anerkjente legen er overrasket over at det kan være problemer med prøveglass, som nå skal være byttet ut, i et OL.

– Ja, det var litt overraskende. Jeg får jo beskjed om alle sånne ting, jeg kan ikke huske at det har skjedd, og jeg har vært i mange OL, sier Engebretsen.

– Hadde du inntrykk av at det var noe ved dopingtestingen i Pyeongchang det var grunnlag for å være skeptisk til?

– Akkurat det der er det jo klart grunn til å være skeptisk til. Så vidt jeg vet var det ingen andre ting som skjedde, men jeg var ikke der primært for å overvåke den testingen. Det kan godt ha skjedd ting jeg ikke er klar over, erkjenner Engebretsen.

Bjørgen innrømmer at hun har tenkt tanken på at man i verste fall kan bli beskyldt for noe selv om man er uskyldig.

– Ja, risikoen har vært der. Jeg tenker mest på min egen rettssikkerhet. Det som skjedde i Sotsji, kunne også skjedd med min prøve. Hadde jeg kjempet mot en russisk jente, kunne det fort kanskje ha ødelagt for meg. Det har man ingen garanti for.