Over 300 klager mot Satiriks-sketsj

NRK Satiriks publiserte tirsdag forrige uke en videosnutt av to menn som spiller brettspill. Videoen viser en ortodoks jøde og en annen mann som spiller Scrabble, hvor mannen har muligheten til å legge ned ordet «jødesvin» på brettet.

Det har skapt reaksjoner. NRKs klageorgan Kringkastingsrådet har onsdag formiddag mottatt 327 klager på sketsjen. Mange av klagerne beskylder Satiriks for jødehat.

– Denne kritikken kom litt overraskende på oss. Intensjonen med sketsjen er langt på vei motsatt av det vi blir kritisert for, sier programredaktør Charlo Halvorsen i NRK Underholdning.

Han sier at poenget de prøvde å få fram er at man ikke kan bruke ord som «jødesvin», ifølge Halvorsen. Kringkastingsrådet har neste møte 17. september. Om de skal behandle klagene eller ikke, er foreløpig ikke bestemt.

Må forvente reaksjoner

– Når man lager humor på minoriteter, forventer man alltid noen reaksjoner, sier Halvorsen.

Han trekker også fram at det er bra at folk klager til Kringkastingsrådet.

– Kringkastingsrådet er stedet man skal si fra, både når man er fornøyd og misfornøyd med det NRK produserer, sier Halvorsen.

Legger litt mye i det

Halvorsen mener at mange legger mer i sketsjen enn de har grunn til.

– Jeg tror mange legger litt for mye i den. Poenget er at han har valget mellom å legge et grovt nedsettende ord, eller tape. Og da legger han ikke ned det ordet, sier Halvorsen.

Produksjonsselskapet «Norske grønnsaker», som har lagd videoen, publiserte den på Facebook sammen med teksten «Tag en jøde». Den teksten er nå fjernet.

– Pur antisemittisme

I et innlegg i Aftenposten skriver forfatter og regissør Monica Csango at sketsjen er «pur antisemittisme».

– Hvordan kan bruken av ordet «jødesvin» i en kontekst hvor en ultraortodoks, karikert og hoverende jøde ikke ses på som hets av jøder, spør hun i innlegget.

Til NRK utdyper Csango at hun ikke mener at det er opp til NRKs underholdningsavdeling og Charlo Halvorsen å definere hva som er antisemittisk.

– Når både den lille jødiske minoriteten, men også tusenvis av andre, reagerer på en video, er det et ganske tydelig signal om at man har gjort en feil, sier hun.

Begrepet er brukt i århundrer

Csango understreker også at det er særlig bruken av ordet «jødesvin» hun reagerer på.

– «Jødesvin», «jødesugge» og «jødepurke» er begreper som er blitt brukt nedsettende om jøder i århundrer, sier hun.

– Begrepene ble først tatt i bruk i middelalderen, så plukket opp av nazistene, så senere av andre som vil hundse jødene og nå plukket opp på nytt av NRK, sier Csango.